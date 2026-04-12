Home / SPETTACOLI & CINEMA / Elettra Lamborghini ricovero lampo preoccupa il pubblico Canzonissima crolla

Elettra Lamborghini, ricovero lampo e presenza a Canzonissima

Elettra Lamborghini è stata ricoverata d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma poche ore prima della puntata di Canzonissima andata in onda su Rai 1 sabato 11 aprile 2026.

Colpita da una cistite acuta, la cantante e influencer ha rischiato di non partecipare alla trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Dopo un ricovero lampo, terapie antibiotiche e controlli clinici, è stata dimessa in tempo per raggiungere gli studi Rai e cantare il brano di Giuseppe Povia “Quando i bambini fanno oh”.

Sui social ha spiegato ai fan di essere stata “malissimo”, ma di aver scelto comunque di esibirsi “solo per i bambini”, prima di tornare a letto per proseguire la convalescenza.

In sintesi:

Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza al Gemelli per una cistite acuta.

ricoverata d’urgenza al Gemelli per una cistite acuta. Dimissioni lampo e presenza confermata a Canzonissima l’11 aprile.

l’11 aprile. Esibizione su Rai 1 con “Quando i bambini fanno oh” di Giuseppe Povia .

. Negli ascolti tv, Canzonissima ancora dietro ad Amici di Maria De Filippi.

Dal ricovero al palco Rai: cosa è successo davvero

Nelle sue storie Instagram, Elettra Lamborghini ha raccontato le ore precedenti alla diretta: la corsa in ospedale, i forti dolori, la sensazione di svenire.

“Mai stata così male, su Rai 1 solo per i bambini, ora torno a letto”, ha scritto, pubblicando una foto dal lettino del Policlinico Gemelli con i segni dell’ago cannula sul braccio.

In un secondo contenuto social ha mostrato il farmaco utilizzato per trattare le infezioni batteriche acute delle basse vie urinarie, confermando la diagnosi di cistite acuta e il carattere improvviso del malessere.

Dopo le cure, l’artista ha voluto ringraziare pubblicamente l’equipe medica che le ha permesso di onorare l’impegno a Canzonissima: “L’ho fatto solo per i bambini, che sapevo ci sarebbero rimasti male se non ci fossi andata. Ora torno a letto, siete stati bravissimi”, ha commentato condividendo il video dell’esibizione corale su Rai 1.

In trasmissione, Caterina Balivo ha elogiato la determinazione di Lamborghini, sottolineando lo sforzo compiuto per salire sul palco nonostante il problema di salute.

La cantante ha interpretato “Quando i bambini fanno oh” di Giuseppe Povia, svelando di aver proposto lo stesso brano come cover al Festival di Sanremo 2020, proposta però respinta dalla direzione artistica dell’epoca.

L’episodio conferma il peso del rapporto tra salute, obblighi televisivi e aspettative del pubblico, specie quando in gioco ci sono format nazionalpopolari e target familiari, bambini in testa.

Canzonissima in affanno negli ascolti contro Amici

La presenza di Elettra Lamborghini non ha però invertito il trend Auditel. Canzonissima, nel prime time di sabato 11 aprile 2026 su Rai 1, è stata ancora una volta superata da Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Il programma di Milly Carlucci ha raccolto 2.206.000 spettatori con il 17,4% di share, mentre il talent di Maria De Filippi ha totalizzato 3.248.000 spettatori e il 23,1%. Numeri in linea con la settimana precedente, quando Canzonissima si era fermata a 2.210.000 telespettatori (17,4%) contro i 3.100.000 (23,2%) di Amici.

Il divario si ripete dal debutto del 21 marzo: all’esordio, Canzonissima aveva ottenuto 2.582.000 spettatori con il 22,5%, mentre Amici aveva totalizzato 3.295.000 spettatori e il 23,8%.

Il 28 marzo, nuovo sorpasso: 2.135.000 spettatori e 19,4% per il format Rai, 3.361.000 e 24,1% per il talent Mediaset.

Salute dei vip e centralità dei bambini nei format tv

Il caso di Elettra Lamborghini mette in luce come la gestione della salute degli artisti impatti direttamente sulla continuità dei grandi show televisivi.

La scelta di esibirsi “solo per i bambini” conferma la centralità del pubblico più giovane nelle strategie editoriali di Rai 1, soprattutto nei programmi del sabato sera a forte vocazione familiare.

Allo stesso tempo, le difficoltà di Canzonissima negli ascolti rispetto ad Amici suggeriscono un possibile ripensamento del format, tra cast, scaletta musicale e valorizzazione delle guest star, in vista delle prossime stagioni.

FAQ

Che problema di salute ha avuto Elettra Lamborghini prima di Canzonissima?

La cantante ha avuto una cistite acuta, un’infezione batterica delle vie urinarie basse, trattata con ricovero lampo e terapia antibiotica mirata.

Dove è stata ricoverata Elettra Lamborghini e per quanto tempo?

Elettra è stata ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per poche ore, giusto il tempo di effettuare esami, terapia e dimissioni controllate.

Elettra Lamborghini ha comunque partecipato alla puntata di Canzonissima?

Sì, Elettra ha raggiunto gli studi Rai dopo le dimissioni e ha cantato “Quando i bambini fanno oh” di Giuseppe Povia in versione corale.

Come sono andati gli ascolti tv tra Canzonissima e Amici l’11 aprile 2026?

L’11 aprile 2026 Canzonissima ha ottenuto il 17,4% di share, mentre Amici di Maria De Filippi ha raggiunto il 23,1%, confermandosi leader.

Quali sono le fonti utilizzate per i dati e le informazioni dell’articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.