Home / SPETTACOLI & CINEMA / Bianca Balti si confessa da Diletta Leotta tra amore e paure

Bianca Balti, tra amore, maternità e malattia nel podcast di Diletta Leotta

Chi parla è Bianca Balti, top model internazionale, ospite del podcast di Diletta Leotta “Mamma Dilettante”. Cosa emerge è un autoritratto crudo e lucidissimo: amore, dipendenze, maternità, soldi, tumore. Dove accade è nello studio del podcast, ma idealmente davanti a un pubblico digitale vastissimo. Quando, oggi, in una fase di vita in cui la modella ha 42 anni e un ruolo pubblico maturo. Perché questa conversazione conta: unisce esperienza personale e sensibilizzazione su salute mentale, dipendenze e tumore al seno, offrendo un racconto esemplare di resilienza femminile contemporanea.

In sintesi:

Bianca Balti lega innamoramento e sessualità, raccontando il rapporto tra orgasmo e sentimenti.

lega innamoramento e sessualità, raccontando il rapporto tra orgasmo e sentimenti. Ammette un passato di dipendenza da “tutte le droghe” iniziato a 14 anni.

Racconta la paura di morire per le figlie e la gestione del denaro.

Si propone come simbolo di body positivity dopo il tumore al seno.

Nel dialogo con Diletta Leotta, Bianca Balti affronta senza filtri il nodo fra amore e sessualità: “Se mi dai un orgasmo io mi innamoro, confondevo il cuore con gli orgasmi”, ammette, trovando la parziale immedesimazione della conduttrice. Dietro la battuta, un tema centrale: la difficoltà nel separare attrazione fisica, coinvolgimento emotivo e costruzione di relazioni sane.

La modella si sofferma anche sul suo rapporto con il denaro, maturato durante una carriera ricchissima ma segnata da ansia finanziaria: “Mi mette ancora oggi molta ansia il rapporto con i soldi. Ma sto imparando: ho 42 anni ma non è mai troppo tardi”. La malattia, racconta, l’ha spinta a una pianificazione più responsabile: ordinare la propria situazione economica per garantire serenità alle figlie in caso di imprevisti gravi.

Dipendenze, maternità, tumore: il percorso di rinascita di Bianca Balti

Il capitolo più duro riguarda la lunga dipendenza dalle sostanze: Bianca Balti parla di “tutte le droghe”, assunte dai 14 ai 29 anni, proprio negli anni più formativi. “Quando ho deciso di andare in rehab ho dovuto imparare a vivere perché non avevo mai fatto niente senza le droghe”, racconta, evidenziando il vuoto esistenziale creato dalle dipendenze e la fatica della ricostruzione.

Sull’aspetto familiare, emerge il rimpianto per una maternità incompiuta: avrebbe voluto quattro figli, ma oggi non può più averne. “A me piace tanto essere mamma, mi piace quando sono piccoli”, confessa, facendo emergere la centralità del ruolo genitoriale nella sua identità.

La paura della morte, dopo la diagnosi oncologica, è filtrata quasi esclusivamente attraverso le figlie: “La mia paura di morire è legata solo alle mie figlie, al pensarle tristi perché la mamma è morta”. Da qui nasce anche la scelta di diventare volto attivo della lotta al tumore, usando la propria immagine per normalizzare cicatrici e fragilità.

Significativo il racconto del rifiuto ricevuto da Victoria’s Secret. Bianca Balti aveva scritto personalmente – e tramite i manager – per sfilare in lingerie durante il mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, proponendosi come simbolo delle donne operate: “Figa sono figa, per cui mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare! Così mandiamo un messaggio positivo a chi ha vissuto un tumore e ha cicatrici come me”.

Il marchio non ha raccolto la proposta, nonostante il posizionamento inclusivo sbandierato dal fashion system. L’episodio non l’ha però fermata: a un anno dalla chemioterapia, la top model continua a celebrare il proprio corpo – capelli compresi – come prova tangibile di sopravvivenza e come strumento di empowerment collettivo per le pazienti oncologiche.

Il messaggio di Bianca Balti alle donne tra vulnerabilità e empowerment

Il racconto di Bianca Balti nel podcast di Diletta Leotta si inserisce in una nuova narrazione delle celebrity: non più solo icone irraggiungibili, ma testimoni di fragilità reali. La sua storia intreccia dipendenze, maternità desiderata, ansia finanziaria, tumore e ricostruzione identitaria.

L’aspetto inedito è la richiesta esplicita di trasformare la bellezza in strumento politico: sfilare con le cicatrici come atto di rappresentanza per milioni di donne che affrontano un tumore. Un terreno, questo, destinato a pesare sempre più nelle scelte di moda, media e piattaforme, aprendo spazi nuovi per esperienze femminili autentiche.

FAQ

Di cosa parla l’intervista di Bianca Balti con Diletta Leotta?

L’intervista affronta amore, sessualità, dipendenze, maternità, denaro e tumore al seno, mostrando il percorso personale e pubblico di rinascita di Bianca Balti.

Quando Bianca Balti ha iniziato il percorso di riabilitazione dalle droghe?

Bianca Balti afferma di essere andata in rehab a 29 anni, dopo circa 15 anni di dipendenza iniziata nell’adolescenza.

Perché Bianca Balti teme la morte dopo il tumore al seno?

Bianca Balti dichiara che la paura di morire è legata soprattutto alle sue figlie, al timore di lasciarle tristi e vulnerabili.

Cosa proponeva Bianca Balti a Victoria’s Secret e perché è importante?

Bianca Balti voleva sfilare in lingerie con le sue cicatrici, durante il mese della prevenzione, per rappresentare donne operate e promuovere body positivity oncologica.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Bianca Balti?

L’articolo deriva da un’elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.