Home / SPETTACOLI & CINEMA / FarWest analizza l’aggressione alla professoressa ferita da studente tredicenne

FarWest di Salvo Sottile torna con inchieste su potere, violenza e armi

Chi: il giornalista Salvo Sottile e la redazione di FarWest. Cosa: una nuova puntata di inchieste in prima serata su Rai 3. Dove: negli studi Rai e sui luoghi chiave delle indagini, da Bergamo a Roma. Quando: martedì 31 marzo 2026, in prima serata. Perché: per analizzare il potere finanziario di George Soros, la violenza giovanile, il mercato delle armi, le proteste anarchiche e i nuovi elementi sul caso Garlasco, con un taglio investigativo e di interesse pubblico.

In sintesi:

Tracciati i finanziamenti di George Soros e l’impatto politico in Italia ed Europa.

e l’impatto politico in Italia ed Europa. Ricostruita l’aggressione alla professoressa di Bergamo e il ruolo di Telegram.

e il ruolo di Telegram. Inchiesta sulle armi tra furti, mercato online e modelli stampati in 3D.

Focus su anarchici, corteo No Kings e nuovi indizi sul caso Garlasco.

Finanza, minori violenti, armi e anarchici: le inchieste al centro

La puntata si apre con un’indagine sui flussi di denaro riconducibili a George Soros, dalle grandi operazioni speculative alla rete di organizzazioni finanziate, fra cui Agenda, divenuta snodo strategico di campagne della sinistra italiana.

La redazione di FarWest esamina come la filantropia del miliardario si intrecci con l’influenza politica in Europa, interrogandosi su pesi, contrappesi e trasparenza dei finanziamenti.

Segue il caso della professoressa accoltellata a Bergamo da uno studente di 13 anni: vengono analizzati i contenuti inquietanti diffusi su Telegram, dove il minore avrebbe annunciato le proprie intenzioni, e il contesto familiare, scolastico e digitale in cui è maturata la violenza.

Un secondo filone investigativo affronta il rapporto tra giovani e armi: dalle pistole rubate e modificate al mercato online, fino alle armi prodotte con stampanti 3D, con l’obiettivo di mostrare la facilità di accesso e le falle nei sistemi di controllo.

In primo piano anche le manifestazioni degli anarchici: il corteo romano del movimento No Kings, annunciato come ad alto rischio, si è svolto senza incidenti, mentre scontri e tafferugli sono esplosi durante la commemorazione degli anarchici morti nel Parco degli Acquedotti per l’esplosione di un ordigno che stavano assemblando.

La chiusura è dedicata al caso Garlasco, con nuovi elementi su tempi e dinamiche dell’omicidio di Chiara Poggi, che potrebbero riaprire interrogativi su responsabilità e ricostruzioni processuali.

Perché queste inchieste incidono su politica, sicurezza e giustizia

Le indagini di FarWest intercettano nodi sensibili: l’influenza dei grandi capitali sul dibattito politico, la deriva violenta di minorenni nel cono d’ombra dei social, la circolazione opaca di armi nell’ecosistema digitale e i rischi di radicalizzazione negli ambienti anarchici.

Parallelamente, il ritorno ciclico sul caso Garlasco segnala come alcuni omicidi simbolo continuino a sollevare dubbi investigativi e giuridici, alimentando la discussione pubblica sulla tenuta del sistema giudiziario e sull’efficacia delle indagini complesse.

FAQ

Quando va in onda la nuova puntata di FarWest su Rai 3?

Va in onda martedì 31 marzo 2026 in prima serata su Rai 3, nella consueta collocazione settimanale guidata da Salvo Sottile.

Qual è il focus principale dell’inchiesta su George Soros?

È centrata sul tracciamento dei finanziamenti di George Soros, sull’impatto politico delle sue fondazioni e sui collegamenti con campagne della sinistra italiana.

Cosa emerge sul ruolo dei social nell’aggressione di Bergamo?

Emergono messaggi su Telegram, dove il tredicenne avrebbe anticipato l’aggressione, confermando la funzione dei canali criptati nella pianificazione di atti violenti.

Come FarWest analizza il fenomeno delle armi tra i giovani?

Lo analizza documentando furti, compravendita sul web, armi modificate e prototipi stampati in 3D, evidenziando criticità nei controlli e nei tracciamenti.

Qual è la fonte delle informazioni utilizzate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.