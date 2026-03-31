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Ilaria Salis racconta il caso giudiziario e il ritorno in Italia

Ilaria Salis racconta il caso giudiziario e il ritorno in Italia

È Sempre Cartabianca, la puntata del 31 marzo 2026 su Rete 4

Questa sera, martedì 31 marzo 2026, in prima serata su Rete 4, Bianca Berlinguer torna con una nuova puntata di È Sempre Cartabianca. Al centro del talk politico saranno le conseguenze del recente referendum sugli equilibri del centrodestra e sul Governo, con le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi e della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

In scaletta anche un’intervista all’eurodeputata Ilaria Salis, dopo il contestato controllo di polizia nella sua stanza d’albergo a Roma, scattato in seguito a una segnalazione dalla Germania e già al centro di annunciate interrogazioni parlamentari. La puntata mira a chiarire responsabilità politiche, implicazioni istituzionali e ricadute sui diritti civili.

In sintesi:

  • Analisi post-referendum e dimissioni nel Governo, con focus sul centrodestra al bivio.
  • Intervista a Ilaria Salis sul controllo di polizia in hotel a Roma.
  • Dibattito con esponenti di maggioranza, opposizione, giornalismo e impresa.
  • Commento finale di Mauro Corona su politica, società e clima sociale italiano.

Dimissioni nel Governo e caso Salis al centro del confronto

La puntata si apre con un’analisi delle dimissioni politiche a catena seguite al referendum: l’uscita di scena del sottosegretario Andrea Delmastro, di Giusi Bartolozzi e della ministra Daniela Santanchè viene letta come segnale di tensione nel centrodestra di Governo. Il dibattito si concentrerà sull’impatto di queste scelte sulla stabilità dell’esecutivo e sui rapporti di forza interni alla coalizione.

Spazio poi al caso dell’eurodeputata Ilaria Salis, fermata per un controllo di polizia nella sua camera d’albergo a Roma. La Questura ha parlato di attività necessaria a seguito di una segnalazione dalla Germania, ma la vicenda solleva interrogativi su tutela dei diritti, uso delle banche dati e rapporti fra autorità italiane e tedesche. Sono già state annunciate interrogazioni parlamentari per chiarire natura, proporzionalità e basi giuridiche dell’intervento.

La struttura della puntata punta a offrire lettura politica, istituzionale e giuridica integrata, con attenzione alle ricadute sull’opinione pubblica e sul clima politico.

Un parterre trasversale e le possibili ricadute future

Il confronto sarà animato da ospiti appartenenti a fronti politici e culturali diversi: il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, gli esponenti di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e Marco Lisei, il dem Marco Furfaro, la giornalista di Repubblica Concita De Gregorio e l’imprenditore Oscar Farinetti.

In studio anche Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano, Francesca Pascale, il condirettore di Libero Pietro Senaldi, la giornalista Luisella Costamagna, il vicedirettore di Radio 24 Sebastiano Barisoni, il conduttore di 4 di Sera Weekend Roberto Poletti, Giuliano Granato di Potere al Popolo e la studentessa Ilaria Vinattieri.

Il commento di Mauro Corona chiuderà la serata, collegando crisi politica, caso Salis e percezione sociale del potere. Le discussioni in studio anticipano possibili ricadute sulla tenuta del Governo, sui rapporti con l’Unione europea e sul dibattito italiano in tema di libertà civili e ruolo delle forze dell’ordine.

FAQ

Quando va in onda È Sempre Cartabianca il 31 marzo 2026?

Va in onda questa sera, martedì 31 marzo 2026, in prima serata su Rete 4, con conduzione di Bianca Berlinguer.

Qual è il tema principale della puntata di È Sempre Cartabianca?

Il tema principale riguarda le conseguenze politiche del referendum, con particolare attenzione alle dimissioni nel Governo e agli equilibri del centrodestra.

Perché il caso di Ilaria Salis è al centro dell’attenzione?

Perché l’eurodeputata Ilaria Salis ha subito un controllo di polizia in hotel a Roma, legato a una segnalazione dalla Germania, ora oggetto di interrogazioni.

Chi sono gli ospiti politici principali della puntata?

Tra gli ospiti ci sono Roberto Vannacci, Giovanni Donzelli, Marco Furfaro, Marco Lisei, Giuliano Granato e la studentessa Ilaria Vinattieri.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su È Sempre Cartabianca?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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