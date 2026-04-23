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Signorini, Mondadori valuta la chiusura di Chi dopo il caso editoriale

Signorini, Mondadori valuta la chiusura di Chi dopo il caso editoriale

Chi Magazine, indiscrezioni sulla possibile chiusura in casa Mondadori

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La famiglia Berlusconi, tramite il gruppo Mondadori, starebbe valutando la chiusura definitiva di Chi Magazine, storico settimanale di cronaca rosa fondato nel 1995 e legato al nome di Alfonso Signorini. Le indiscrezioni, rilanciate da Lettera43, parlano di un dossier già aperto a Segrate, in un momento di forte contrazione per i periodici femminili e di gossip. Secondo le ricostruzioni, l’eventuale stop arriverebbe nel corso del 2026, come esito di una riflessione industriale ed economica più ampia sul portafoglio testate del gruppo. Non si tratterebbe quindi di una reazione diretta alle polemiche che hanno investito negli ultimi mesi il giornalista milanese, dimessosi dalla direzione del settimanale e autosospesosi dalle attività televisive, ma di una scelta coerente con la nuova strategia editoriale orientata ai libri e al digitale.

In sintesi:

  • Mondadori valuta la chiusura di Chi Magazine per ragioni economiche e strategiche.
  • Il settimanale, nato nel 1995, è indissolubilmente legato a Alfonso Signorini.
  • Il settore dei periodici di gossip è in forte calo di vendite e pubblicità.
  • La strategia di Marina Berlusconi privilegia libri e attività digitali rispetto alla carta.

Crisi dei periodici e riposizionamento della strategia Mondadori

All’interno di Mondadori la riflessione su Chi Magazine si inserisce in un quadro di ridimensionamento generale dell’area periodici, storicamente centrale nei conti del gruppo ma oggi penalizzata dalla contrazione strutturale del mercato. Le copie vendute in edicola sono in calo costante da anni, così come gli investimenti pubblicitari, sempre più spostati verso piattaforme digitali e social.

Il segmento dei settimanali femminili e del gossip è tra i più esposti: la concorrenza dei contenuti gratuiti online e dei profili social delle celebrities ha eroso il valore informativo e commerciale dell’esclusiva fotografica, per anni asset principale di testate come Chi. In questo contesto, un eventuale stop non rappresenterebbe un caso isolato ma l’esito di una razionalizzazione del portafoglio titoli.

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Lettera43 sottolinea che le valutazioni in corso hanno matrice eminentemente economica: l’obiettivo sarebbe ridurre i costi fissi della divisione magazine, riallocando risorse su brand e progetti con maggior potenziale di crescita e marginalità nel medio periodo.

Centralità del libro, spinta sul digitale e destino di Signorini

Nell’ultima assemblea degli azionisti, Marina Berlusconi ha ribadito la priorità strategica del settore libri, oggi motore principale dei ricavi e della redditività di Mondadori. Parallelamente, i dati interni mostrano come le attività digitali dell’area media abbiano superato per peso economico quelle della carta stampata, segnando un passaggio di fase ormai irreversibile.

In questa cornice, la chiusura di un settimanale come Chi Magazine sarebbe letta come conseguenza di un riposizionamento industriale, più che come risposta ai recenti scandali mediatici. L’uscita di scena di Alfonso Signorini, che ha lasciato la direzione editoriale del giornale e si è autosospeso dai programmi Mediaset, ha comunque accentuato la percezione di una fase di transizione profonda.

Dopo le dimissioni, il giornalista milanese ha scelto il silenzio pubblico: nessuna apparizione, nessun progetto annunciato. Chi lo frequenta parla di un periodo personale complesso e di una pausa necessaria. Il suo futuro professionale resta incerto, così come il destino del magazine che ne ha consacrato la notorietà nel sistema del gossip italiano.

Il possibile impatto sul gossip italiano e gli scenari futuri

Una chiusura di Chi Magazine avrebbe un impatto simbolico rilevante sul mercato della cronaca rosa, segnando la fine di una stagione in cui i settimanali dominavano il racconto delle celebrities italiane. Potrebbe aprire spazi competitivi per altri brand o accelerare ulteriormente lo spostamento di questo tipo di contenuti sui canali digitali e social.

Per Mondadori, lo scenario più probabile è una valorizzazione del marchio Chi in chiave digitale, con format online, video e social verticali sul gossip, a costi più flessibili rispetto alla carta. Per Alfonso Signorini, il bivio sarà tra un rientro mediatico graduale, magari proprio in ambito digitale, o una ridefinizione più radicale della propria identità professionale fuori dalla cronaca rosa tradizionale.

FAQ

Perché Mondadori starebbe valutando la chiusura di Chi Magazine?

La valutazione nasce principalmente da motivazioni economiche: calo strutturale delle vendite in edicola, investimenti pubblicitari in discesa e necessità di ridurre i costi fissi dell’area periodici.

La possibile chiusura di Chi è legata agli scandali su Alfonso Signorini?

No, le indiscrezioni indicano che l’eventuale chiusura sarebbe frutto di scelte industriali e di mercato, non di una reazione diretta alle polemiche personali sul giornalista.

Cosa prevede la nuova strategia editoriale di Mondadori?

La strategia, illustrata da Marina Berlusconi, punta a rafforzare il settore libri e a far crescere ulteriormente le attività digitali, riducendo progressivamente il peso della carta stampata.

Che cosa sta facendo oggi Alfonso Signorini dopo le dimissioni?

Attualmente Alfonso Signorini si è autosospeso dalle attività televisive, ha lasciato la direzione di Chi e mantiene un profilo pubblico molto basso, senza annunci su progetti futuri concreti.

Quali sono le fonti alla base di queste ricostruzioni su Chi Magazine?

Le informazioni derivano da una elaborazione giornalistica della nostra Redazione su notizie provenienti dalle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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