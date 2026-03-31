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Angelica Montini avvistata con Tedua a Milano, il web si infiamma

Angelica Montini avvistata con Tedua a Milano, il web si infiamma

Angelica Montini riappare in pubblico accanto a Tedua al Forum

La modella Angelica Montini, protagonista mesi fa di uno scandalo mediatico, è riapparsa in pubblico la sera del 30 marzo 2026. L’avvistamento è avvenuto al Forum di Assago, nell’hinterland di Milano, durante il concerto del rapper Ernia. Accanto a lei, in modo visibile e informale, c’era il rapper Tedua, uno dei nomi di punta della nuova scena urban italiana. Immagini e video diffusi sui social hanno immediatamente rilanciato il gossip: la domanda è se tra i due ci sia una semplice amicizia o una nuova frequentazione. Il ritorno di Montini sotto i riflettori assume particolare rilievo perché avviene dopo il caso mediatico legato al presunto legame con Fedez, esploso in seguito alle rivelazioni di Fabrizio Corona.

In sintesi:

  • Angelica Montini riappare in pubblico al Forum di Assago dopo mesi di silenzio mediatico.
  • La modella viene ripresa accanto al rapper Tedua durante il concerto di Ernia.
  • Sui social si moltiplicano video e ipotesi di flirt, senza conferme ufficiali.
  • Il ritorno arriva dopo lo scandalo legato a Fedez e alle rivelazioni di Fabrizio Corona.

Dal concerto di Ernia al nuovo capitolo del gossip italiano

Nei contenuti circolati online si vede chiaramente Angelica Montini tra il pubblico del Forum, rilassata e sorridente accanto a Tedua mentre segue lo show di Ernia. I due si muovono con naturalezza, senza tentativi evidenti di eludere gli smartphone dei presenti, un atteggiamento che ha acceso l’ipotesi di una possibile frequentazione.

La presenza di Bresh, amico storico di Tedua e figura centrale nella scena rap genovese, ha però spinto alcuni osservatori a interpretare l’uscita come un semplice momento di compagnia tra amici. Al momento non esistono dichiarazioni ufficiali né da parte di Montini né da parte di Tedua.

Il contesto mediatico resta però carico: Angelica Montini era scomparsa dai radar dopo essere finita “al centro dell’attenzione” per il presunto legame con Fedez, reso pubblico dalle rivelazioni di Fabrizio Corona. Proprio Fedez, nel frattempo, ha voltato pagina con Giulia Honegger, con cui, secondo indiscrezioni, sarebbe in attesa di un figlio.

Le possibili ricadute mediatiche del nuovo avvistamento

Il ritorno pubblico di Angelica Montini in coppia con Tedua apre un nuovo fronte nel racconto del gossip italiano, spostando l’attenzione dalla fase dello scandalo a quella della normalizzazione.

Per la modella, esporsi in un grande evento musicale dopo mesi di silenzio indica la volontà di riappropriarsi dell’immagine pubblica, senza più rifugiarsi nel basso profilo scelto dopo il caso Fedez. Per l’industria dell’intrattenimento, l’intreccio tra star della musica e volti noti dei social conferma la centralità dei contenuti generati dal pubblico nel costruire nuove narrazioni sentimentali.

Nei prossimi giorni saranno eventuali ulteriori uscite pubbliche o dichiarazioni dirette a chiarire se l’uscita al Forum segni l’inizio di una relazione o resti un episodio circoscritto, ma il nome di Angelica Montini è già tornato stabilmente tra i trend.

FAQ

Chi è Angelica Montini e perché è tornata al centro del gossip?

Angelica Montini è una modella italiana. È tornata al centro del gossip dopo l’avvistamento pubblico con il rapper Tedua al Forum di Assago.

Dove e quando sono stati visti insieme Angelica Montini e Tedua?

Angelica Montini e Tedua sono stati visti insieme il 30 marzo 2026 al Forum di Assago, durante il concerto del rapper Ernia.

Cosa lega il nome di Angelica Montini a Fedez e Fabrizio Corona?

Il nome di Angelica Montini è stato associato a Fedez dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su un presunto legame sentimentale tra i due.

Qual è la situazione sentimentale attuale di Fedez secondo le indiscrezioni?

Secondo le indiscrezioni, Fedez avrebbe una nuova relazione con Giulia Honegger, da cui attenderebbe anche un figlio.

Da quali fonti è stata ricavata e rielaborata questa notizia?

La notizia è stata elaborata sulla base di una lettura congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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