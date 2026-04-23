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Cocciante guida concerto a Losanna in memoria delle vittime di Crans

Cocciante guida concerto a Losanna in memoria delle vittime di Crans

Losanna, concerto solidale per le vittime dell’incendio di Crans-Montana

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A Losanna, circa 200 persone hanno partecipato a un concerto di beneficenza organizzato per le vittime del devastante incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, nel quale hanno perso la vita 41 persone, per lo più giovani.
L’evento si è svolto quattro mesi dopo la tragedia, riunendo famiglie, amici delle vittime e alcuni sopravvissuti, mentre prosegue l’inchiesta giudiziaria per accertare le responsabilità del rogo.
Il concerto, promosso anche dalla produttrice Corinne Uzan e impreziosito dalla partecipazione di Riccardo Cocciante, ha avuto l’obiettivo di offrire sostegno morale e aiuto concreto, in particolare ai ragazzi rimasti ustionati e ancora in cura.

In sintesi:

  • Concerto di beneficenza a Losanna per le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana.
  • Presenti famiglie, sopravvissuti e circa 200 partecipanti in un clima di forte commozione.
  • Organizzazione guidata da Corinne Uzan, con esibizione speciale di Riccardo Cocciante.
  • Raccolta fondi destinata soprattutto ai giovani ustionati e ancora in riabilitazione.

L’iniziativa ha visto sul palco artisti e musicisti uniti da un obiettivo comune: trasformare il lutto in un momento di memoria condivisa e sostegno concreto.
Le testimonianze dei presenti hanno sottolineato come la musica, in un contesto di trauma collettivo, possa rappresentare uno spazio sicuro per elaborare il dolore, rafforzare il senso di comunità e mantenere viva la memoria delle vittime.
In parallelo, le autorità svizzere proseguono il lavoro investigativo sull’incendio di Crans-Montana, concentrandosi sulle misure di sicurezza adottate nella struttura e sulle eventuali omissioni che potrebbero aver aggravato l’entità della tragedia.

Musica, memoria e solidarietà: il ruolo del concerto di Losanna

Tra gli organizzatori, la produttrice Corinne Uzan ha spiegato le motivazioni del progetto: “Mio marito ed io abbiamo organizzato questo evento perché sentivamo un forte desiderio di aiutare e di fare qualcosa attraverso la musica. La musica unisce le persone e può creare un senso di benessere in mezzo a tutta la sofferenza che circonda la tragedia di Crans Montana”.
Sul palco si è esibito anche Riccardo Cocciante, che ha sottolineato la funzione consolatoria dell’arte: “Personalmente, penso che dobbiamo pensare alle persone che non ci sono più, dobbiamo tenerle a mente. A volte in un modo che può risultare un po’ triste, ma anche gioioso. A volte per portare un po’ di conforto”.
Il cantautore ha aggiunto: “Ci vuole tempo, ci vuole tempo, questo lo capisco, ma sicuramente aiuta. Non so se può guarire, ma sicuramente aiuta, quando non ci sentiamo molto bene, ascoltiamo un brano musicale e sentiamo i nostri cuori diventare più leggeri all’improvviso”.

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Profondamente toccanti le parole di due madri delle vittime, che hanno restituito il senso umano della serata.
La prima ha sottolineato: “Non credo che l’espressione ‘commovente’ sia abbastanza forte. Questa dimostrazione di solidarietà rappresenta l’umanità. E in effetti, per tutte le vittime, lassù o qui sulla Terra, significa solo una cosa: non vi dimentichiamo”.
L’altra madre ha evidenziato il valore concreto dell’iniziativa: “Un concerto meraviglioso, perché aiuterà soprattutto quelli che sono rimasti ustionati, i ragazzi che sono ancora vivi e che ne hanno bisogno. Ringrazio molto per questa serata, penso che sia meravigliosa”.

La raccolta fondi sarà destinata in via prioritaria alle cure mediche, alla riabilitazione fisica e al supporto psicologico dei sopravvissuti, in particolare dei giovani gravemente ustionati.

Oltre l’emergenza: memoria, giustizia e sostegno a lungo termine

Il concerto di Losanna segna un passaggio simbolico dal puro shock emotivo alla costruzione di un percorso di memoria strutturata e assistenza continuativa.
Per le famiglie delle vittime di Crans-Montana, la priorità resta duplice: ottenere verità e giustizia dall’inchiesta in corso e garantire ai sopravvissuti strumenti concreti per ricostruire la propria vita.
Eventi come questo, secondo gli organizzatori, potrebbero diventare appuntamenti periodici, capaci di mantenere alta l’attenzione pubblica sulla tragedia e, al contempo, di alimentare un fondo stabile per le necessità mediche e psicologiche di lungo periodo.

La prospettiva, ora, è che il dolore privato si trasformi progressivamente in una rete di solidarietà duratura, capace di incidere anche sul dibattito europeo in materia di sicurezza degli edifici, prevenzione incendi e tutela dei giovani nei luoghi di aggregazione.

FAQ

Quante vittime ha causato l’incendio di Crans-Montana?

L’incendio di Crans-Montana ha causato 41 vittime, per la maggior parte giovani, secondo i dati diffusi dalle autorità svizzere.

Perché il concerto di Losanna è stato organizzato quattro mesi dopo?

È stato organizzato quattro mesi dopo per dare il tempo alle famiglie di elaborare il trauma iniziale e strutturare un evento realmente partecipato.

A chi sono destinati i fondi raccolti durante il concerto?

I fondi sono destinati soprattutto ai giovani sopravvissuti ustionati, coprendo cure mediche, riabilitazione e supporto psicologico specialistico a medio-lungo termine.

L’indagine sull’incendio di Crans-Montana è ancora in corso?

Sì, l’inchiesta delle autorità svizzere è ancora in corso e punta ad accertare responsabilità, eventuali negligenze e carenze nelle misure di sicurezza.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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