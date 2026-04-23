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Fabrizio Corona divide la città, esplode lo scontro politico sul Comune

Fabrizio Corona divide la città, esplode lo scontro politico sul Comune

Corona porta “Falsissimo” a Castiglioncello, polemica sul Castello Pasquini

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L’arrivo di Fabrizio Corona a Castiglioncello, frazione di Rosignano Marittimo (Livorno), è previsto per il 5 agosto con la versione teatrale di “Falsissimo”, format online da milioni di visualizzazioni.
Lo spettacolo si terrà al Castello Pasquini, spazio pubblico simbolo della vita culturale locale, con biglietti in vendita su Ticketone da 30 a 50 euro.

La scelta della location ha innescato un duro confronto politico: il Partito Democratico di Rosignano contesta l’idoneità del Castello a ospitare uno show giudicato centrato sul clamore mediatico.
L’interrogativo centrale, rivolto al sindaco, riguarda chi decida la linea culturale degli eventi e quale identità si voglia attribuire a Castiglioncello nel lungo periodo.

In sintesi:

  • Fabrizio Corona porta “Falsissimo” al Castello Pasquini di Castiglioncello il 5 agosto.
  • Il PD di Rosignano contesta l’uso della principale sede culturale per lo show.
  • Chieste regole chiare sul potere di veto dell’amministrazione sugli eventi negli spazi pubblici.
  • “Falsissimo” è al centro di un tour nazionale tra teatri invernali ed estivi.

Castello Pasquini, identità culturale e scontro politico sullo show

Nel suo post su Facebook, il Partito Democratico di Rosignano definisce il Castello Pasquini “anima di Castiglioncello”, sede di grande danza, teatro d’autore e memoria culturale locale.
“Leggere nel cartellone estivo il nome di Fabrizio Corona ci lascia profondamente perplessi”, scrivono i Dem, precisando: “Non è una questione di moralismo, ma di visione e di identità”.

Il gruppo consiliare ha presentato un’interpellanza al sindaco e alla giunta per chiarire il processo decisionale: “Chi decide? Esiste un diritto di veto dell’Amministrazione sulla qualità degli eventi ospitati in un immobile pubblico così prestigioso?”.
I Democratici temono una trasformazione del Castello in semplice “location commerciale”, chiedendo se non sia in pericolo il “marchio di qualità” che ha reso Castiglioncello nota oltre i confini locali.

La posizione del PD è esplicita: “C’è differenza tra un evento popolare e uno spettacolo che sembra puntare solo sul clamore mediatico” e “le politiche culturali non possono essere ‘appaltate’ senza una guida politica chiara”.

Un’estate di “Falsissimo” tra teatri, turismo e reputazione locale

Il caso di Castiglioncello si inserisce in un tour più ampio. Dal 2 al 28 maggio “Falsissimo a teatro” toccherà città come Legnano, Bitritto, Brescia, Napoli, Padova, Roma e altre piazze medio-grandi.
Da luglio partirà “Falsissimo – L’estate delle verità”, con date già annunciate oltre che a Castiglioncello anche a Carovigno e Capaccio Paestum.

Per i territori coinvolti, lo spettacolo di Fabrizio Corona rappresenta insieme un richiamo turistico e un test di tenuta per le politiche culturali locali, divise tra esigenze di cassetta, reputazione delle location e coerenza con l’identità costruita negli anni.
La risposta dell’amministrazione di Rosignano Marittimo all’interpellanza del PD potrà diventare un precedente per la gestione futura degli spazi pubblici a fini di intrattenimento commerciale.

FAQ

Quando si svolgerà lo spettacolo “Falsissimo” a Castiglioncello?

Lo spettacolo “Falsissimo” con Fabrizio Corona è programmato per il 5 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello.

Quanto costano i biglietti per “Falsissimo” a Castiglioncello?

I biglietti risultano in vendita su Ticketone con prezzi indicativi tra 30 euro (tribuna) e 50 euro (poltronissima).

Perché il PD di Rosignano contesta l’evento di Fabrizio Corona?

Il PD critica l’uso del Castello Pasquini per uno show percepito come basato sul clamore mediatico, chiedendo regole chiare sugli eventi.

In quali altre città è previsto il tour teatrale “Falsissimo”?

Il tour tocca, tra le altre, Legnano, Bitritto, Brescia, Napoli, Padova, Roma, oltre alle date estive.

Qual è la fonte delle informazioni su Fabrizio Corona e “Falsissimo”?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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