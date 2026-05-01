Home / NEWS / Fabrizio Corona rilancia accuse sul caso arbitri e parla di nuova Calciopoli con Napoli e Conte coinvolti

Nuova inchiesta arbitri, Corona annuncia “la vera Calciopoli 2”

Chi: Fabrizio Corona, protagonista del format web «Falsissimo» e figura centrale nel dibattito mediatico sul calcio italiano. Cosa: annuncia un’inchiesta che definisce «la vera Calciopoli 2», con presunti sviluppi legati al mondo arbitrale. Dove: l’anticipazione arriva da un’intervista rilasciata a Il Mattino e dalle sue piattaforme online. Quando: pubblicazione promessa per l’11 maggio su YouTube. Perché: Corona sostiene di voler portare alla luce elementi inediti che, a suo dire, potrebbero “sconvolgere tutti”, chiamando in causa anche Napoli e Antonio Conte. Le sue parole alimentano aspettative, interrogativi e polemiche attorno a un quadro investigativo già delicato per il calcio italiano.

In sintesi:

Fabrizio Corona annuncia su YouTube un’inchiesta definita “la vera Calciopoli 2”.

Nell’anticipazione cita esplicitamente anche Napoli e Antonio Conte.

L’uscita del contenuto è prevista per l’11 maggio, in piena indagine sugli arbitri.

Il legame di Corona con Napoli rafforza l’attenzione locale e nazionale.

Le dichiarazioni di Corona e il legame con Napoli

Nell’intervista a Il Mattino, Fabrizio Corona alza i toni: «È una roba che sconvolgerà tutti», promette, descrivendo il lavoro in uscita come un «tornado» rispetto alla normale cronaca di costume.

Alla domanda esplicita sulla nuova «Calciopoli», precisa: «Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti. Esco l’11 maggio e dentro ci sono anche Napoli e Conte». Interrogato su un eventuale coinvolgimento della SNC, si limita a un secco: «Non posso dire di più», alimentando l’aura di suspense intorno al progetto.

Corona insiste sul suo rapporto con Napoli: «È la mia seconda casa. Vengo quattro volte al mese da trent’anni. Qui il pubblico è diretto, non filtra». Un legame ribadito anche attraverso la collaborazione con Peppe Iodice su Canale 21, dove rivendica: «La puntata di gennaio ha fatto un milione di ascoltatori, un record assoluto».

Falsissimo, televisione e attese verso l’11 maggio

Nel suo racconto, Corona contrappone la dimensione digitale e napoletana alla televisione generalista. Afferma che, dopo «Falsissimo», i grandi programmi tv non lo chiamano più e aggiunge che non vi tornerebbe comunque, fatta eccezione per le ospitate con Peppe Iodice, che descrive come «reali» e pensate “per i napoletani”.

Quanto alla natura di «Falsissimo», mantiene volutamente ambiguità: alla domanda su cosa sia vero e cosa no, replica soltanto: «Sta a chi guarda capirlo». Una formula che trasferisce sul pubblico la responsabilità di distinguere tra inchiesta, provocazione e intrattenimento.

In attesa dell’11 maggio, il punto fermo resta l’intreccio tra la comunicazione di Corona, l’indagine della Procura di Milano sugli arbitri e i riferimenti a Napoli e Antonio Conte. Saranno i fatti, e le eventuali verifiche delle autorità competenti, a chiarire portata e credibilità di quanto annunciato.

FAQ

Cosa ha annunciato esattamente Fabrizio Corona sull’inchiesta arbitri?

Ha annunciato per l’11 maggio su YouTube un’inchiesta che definisce «la vera Calciopoli 2», promettendo rivelazioni “sconvolgenti”.

Napoli e Antonio Conte sono realmente coinvolti nelle anticipazioni di Corona?

Sì, Corona afferma che nella sua inchiesta “dentro ci sono anche Napoli e Conte”, senza però fornire al momento dettagli verificabili.

Qual è il rapporto di Fabrizio Corona con la città di Napoli?

È descritto come strettissimo: Corona sostiene di venire a Napoli quattro volte al mese da trent’anni, definendola “seconda casa”.

Che cos’è Falsissimo e quanto c’è di vero secondo Corona?

È un format web-narrativo di Corona; lui stesso dichiara che «sta a chi guarda capirlo» distinguere vero e falso.

Quali sono le fonti originali rielaborate per questo articolo?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.