27 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Euronics sceglie Elettra Lamborghini per gli spot del Black Friday

La notizia in sintesi La campagna Black Friday di Euronics partirà il 28 ottobre e terminerà il 30 novembre 2026.

Elettra Lamborghini sarà protagonista di tre spot ambientati tra frigorifero, televisore e smartphone.

Il piano pubblicitario comprende televisione, Connected TV, social, video e audio digitali, podcast e cinema.

Nel 2025 il 70,2% degli italiani ha acquistato nella settimana del Black Friday, secondo Confcommercio–Format Research.

Euronics affida a Elettra Lamborghini la campagna per il Black Friday 2026, in programma dal 28 ottobre al Cyber Monday del 30 novembre. Tre spot televisivi mostreranno la protagonista all’interno di un frigorifero, di un televisore e di uno smartphone. La comunicazione accompagnerà quindi un periodo di acquisti lungo oltre un mese, con una pianificazione che quest’anno comprende anche il cinema.

Al centro degli spot c’è l’assistenza nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti tecnologici: un tema che l’insegna porta nella pubblicità attraverso situazioni domestiche e un registro comico. Lamborghini “spunta” dagli apparecchi appena messi in funzione, dando forma alla presenza del rivenditore anche dopo l’acquisto.

Gli acquisti si preparano prima del Black Friday

La durata della campagna segue l’estensione del calendario promozionale oltre la singola giornata. I dati citati da Euronics indicano che nel 2025 il 70,2% degli italiani ha fatto acquisti durante la settimana del Black Friday, contro il 67,2% del 2024, secondo Confcommercio–Format Research. La spesa media riportata dalla Black Friday Survey 2025 di PwC è stata di 246 euro.

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Alla partecipazione si affianca la preparazione degli acquisti: il 64% si presenta all’appuntamento con una lista di prodotti già stabilita e oltre un terzo comincia a cercare promozioni nelle prime settimane di novembre. In questo contesto, Euronics sceglie di concentrare il racconto pubblicitario sul supporto al cliente, anziché limitarsi al richiamo delle offerte.

Massimiliano Iovino, Direttore Generale Euronics Italia, descrive così il rapporto tra l’evoluzione dei consumi e la comunicazione dell’insegna:

“In 25 anni il rapporto con i clienti è cambiato profondamente, così come il modo di scegliere e vivere la tecnologia. Ciò che non è cambiato è il bisogno di potersi affidare a un interlocutore competente, presente e capace di comprendere le esigenze delle persone ”

Lo stesso Iovino aggiunge:

“La nuova campagna Black Friday interpreta questa visione con un linguaggio contemporaneo, ironico e vicino al pubblico. Perché per Euronics il futuro non significa soltanto innovazione, ma soprattutto continuare a costruire relazioni di fiducia”.

Tre spot sulla tecnologia in casa

Il progetto riprende “Il futuro è di casa”, il concetto creativo introdotto nel 2026 per il venticinquesimo anniversario di Euronics Italia. La tecnologia viene raccontata attraverso gli oggetti domestici, anziché come qualcosa di distante dall’esperienza quotidiana.

La situazione narrativa parte dai dubbi che possono seguire l’acquisto di un dispositivo. Le domande “avrò fatto la scelta giusta?” e “saprò farlo funzionare al meglio?” sono gli interrogativi immaginati dalla campagna. Lamborghini interpreta la “presenza inattesa” che compare dentro il prodotto, traducendo in una scena comica il messaggio di accompagnamento all’uso.

Serena Zilio, Direttore Marketing di Euronics Italia S.p.A., spiega la scelta del tono:

“Il Black Friday è il momento più competitivo dell’anno, in cui l’attenzione delle persone è contesa da tantissimi messaggi, spesso tutti uguali. Per questo abbiamo voluto una campagna divertente, senza perdere la sostanza: acquistare da Euronics significa portarsi a casa il valore della competenza dei nostri addetti e la fiducia del nostro brand”

La pianificazione tra televisione, podcast e cinema

La distribuzione degli spot prevede passaggi televisivi nelle fasce di maggiore ascolto e un aumento dell’investimento sulla Connected TV, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere un pubblico più ampio. Sono previsti inoltre contenuti sui social, video e audio digitali, con spazio ai podcast. Il cinema costituisce la novità del piano 2026.

Sulla scelta dei mezzi e della protagonista, Zilio aggiunge:

“Elettra, con la sua spontaneità, ci permette di parlare a pubblici molto diversi, dalla TV ai social. E un piano media che quest’anno si apre anche a podcast e cinema ci consente di accompagnare i clienti in tutte le fasi del loro percorso”.

La creatività è di Hagam, mentre DentsuX segue la pianificazione media e Paguro Bros la produzione. La campagna mantiene come riferimento anche i negozi fisici, affiancati all’e-commerce: il confronto con gli addetti, prima e dopo l’acquisto, è il servizio che Euronics intende richiamare attraverso il racconto pubblicitario. Gli spot resteranno in programmazione fino alla chiusura del periodo promozionale, il 30 novembre.