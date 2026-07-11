11 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Ethereum, l’AI trova una falla che poteva mandare offline i validatori

La notizia in sintesi

Ethereum Foundation ha individuato una vulnerabilità nel sistema gossipsub con agenti AI.

ha individuato una vulnerabilità nel sistema gossipsub con agenti AI. Il difetto poteva causare da remoto l’arresto di nodi validatori.

La falla è stata corretta e registrata come CVE-2026-34219.

La verifica umana resta decisiva per distinguere bug reali e falsi positivi.

(Riassunto generato con AI)

Ethereum corregge una falla scoperta con l’AI

Ethereum Foundation ha utilizzato agenti di intelligenza artificiale per analizzare il software della rete Ethereum e ha individuato una vulnerabilità nel sistema di messaggistica gossipsub, componente essenziale per la comunicazione tra nodi. Secondo quanto riportato da CoinDesk, la falla consentiva a un sistema remoto di provocare il crash del software di un nodo, portando potenzialmente offline un validatore fino all’intervento dell’operatore.

Il problema, corretto rapidamente e identificato come CVE-2026-34219, riguarda quindi la resilienza operativa dell’infrastruttura che sostiene la blockchain. La scoperta mostra perché l’AI possa ampliare la ricerca di vulnerabilità, ma evidenzia anche il limite più rilevante degli agenti: producono analisi convincenti che devono essere sottoposte a controllo tecnico umano.

I validatori di Ethereum partecipano alla conferma dei blocchi attraverso ether messi in staking e dipendono dalla corretta ricezione dei messaggi di rete. Un arresto forzato del nodo non compromette automaticamente la blockchain, ma può interrompere l’operatività del singolo validatore e richiedere un riavvio manuale.

Il bug gossipsub e il ruolo della revisione

Il difetto era localizzato in gossipsub, il livello che permette ai nodi di propagare messaggi ai propri vicini. Un input remoto poteva innescare un calcolo impossibile per il software, inducendolo a chiudersi. La Ethereum Foundation ha attribuito il merito della segnalazione al proprio team e ha pubblicato indicazioni operative sull’uso degli agenti AI nella sicurezza dei protocolli.

Nikos Baxevanis, autore delle note del team Protocol Security, ha osservato: “La sorpresa è stata quanto poco lavoro sia servito per trovarli e quanto per distinguere i bug reali da quelli che sembravano reali”. Il punto non è soltanto individuare anomalie, ma dimostrare che siano sfruttabili nelle condizioni del software effettivamente distribuito.

La differenza rispetto a un fuzzer tradizionale è sostanziale. Un fuzzer segnala un crash e il punto in cui avviene; un agente AI può invece costruire una narrazione completa, con ipotesi di attacco, gravità stimata e codice dimostrativo. Questa forma persuasiva può rendere più difficile riconoscere conclusioni errate.

La Fondazione ha rilevato tre falsi positivi ricorrenti: crash possibili solo nelle build di test, attacchi che richiedono di inserire manualmente valori non raggiungibili dall’esterno e verifiche formali che dimostrano soltanto condizioni banali. In tutti e tre i casi, la segnalazione può apparire tecnica e solida pur non rappresentando un rischio concreto per utenti o validatori.

Le sequenze restano il principale limite degli agenti

L’analisi della Ethereum Foundation indica che gli agenti sono più efficaci nell’esaminare un singolo passaggio che nel ricostruire exploit composti da azioni individualmente valide. È il modello richiamato per gli attacchi a Edel Finance e alla governance di BONK, nei quali il rischio emergeva dalla sequenza delle operazioni.

Nel caso di Edel Finance, l’attacco aveva aggirato un feed prezzi accurato di Chainlink attraverso il livello di wrapping. Nel caso BONK, acquistare token, votare ed eseguire una proposta approvata erano operazioni ordinarie considerate nel loro insieme.

La conseguenza pratica è una metodologia ibrida: l’AI può suggerire sequenze sospette da analizzare, mentre test tradizionali e revisione specialistica devono stabilire se l’exploit sia davvero realizzabile. Per una rete distribuita come Ethereum, questa distinzione incide direttamente sulla priorità delle correzioni e sulla qualità degli avvisi di sicurezza.

FAQ

Che cos’è CVE-2026-34219?

Sì, è l’identificativo della vulnerabilità corretta dalla Ethereum Foundation, capace di causare il crash remoto del software di un nodo tramite gossipsub.

Quali nodi potevano essere colpiti?

Sì, potevano essere coinvolti i nodi validatori di Ethereum, che sarebbero rimasti offline fino al riavvio effettuato dal rispettivo operatore.

La vulnerabilità è stata già risolta?

Sì, la falla è stata corretta rapidamente e divulgata pubblicamente come CVE-2026-34219, secondo le informazioni riportate da CoinDesk.

Perché l’AI genera falsi positivi?

Sì, gli agenti possono descrivere come sfruttabili crash limitati ai test, valori irraggiungibili dall’esterno o prove formali che non verificano rischi reali.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CoinDesk.