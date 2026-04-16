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Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi: numeri vincenti aggiornati, ritardatari e jackpot attuali

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi: numeri vincenti aggiornati, ritardatari e jackpot attuali

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 16 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 16 aprile 2026 si sono regolarmente concluse in tutta Italia. I concorsi si sono svolti nelle consuete fasce serali presso le sedi ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le giocate sono state effettuate sia nelle ricevitorie fisiche sia tramite canali online autorizzati.
Il montepremi più atteso è stato quello del Superenalotto, con un jackpot da 150 milioni di euro, che continua ad attirare un interesse elevatissimo da parte dei giocatori per l’eccezionale entità del premio in palio.

In sintesi:

  • Concluse le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 16 aprile 2026.
  • Jackpot Superenalotto fissato a 150 milioni di euro, in crescita costante.
  • Ultimo “6” centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda.
  • Realizzate 131 vincite milionarie dal lancio del Superenalotto ad oggi.

Jackpot record e storico delle vincite del Superenalotto

Nel concorso del 16 aprile 2026 il Superenalotto ha messo in palio un jackpot di 150 milioni di euro, tra i più alti del panorama europeo delle lotterie.
Il precedente “6” vincente è stato registrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), con un premio complessivo di 35,4 milioni di euro, assegnato con una singola schedina.
Dalla nascita del Superenalotto a oggi sono state conteggiate complessivamente 131 vincite milionarie, distribuite in diverse regioni italiane, confermando il gioco come uno dei più remunerativi in termini di premi di importo elevato.

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto di oggi si sono svolte con il consueto schema: ruote territoriali per il Lotto e combinazione di 20 numeri per il 10eLotto, abbinati ai risultati ufficiali.
La verifica delle giocate è possibile esclusivamente tramite i canali certificati: sito ADM, app e sistemi informatici delle ricevitorie autorizzate.
Il prossimo concorso è fissato per venerdì 17 aprile 2026, con il montepremi del Superenalotto destinato a crescere ulteriormente in assenza del “6”.

Prospettive per i prossimi concorsi e attenzione al gioco responsabile

Il livello eccezionale del jackpot da 150 milioni di euro rende i prossimi concorsi particolarmente attesi dagli appassionati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.
In caso di ulteriori estrazioni senza “6”, il montepremi potrebbe avvicinarsi ai massimi storici e generare un nuovo picco di partecipazione.
Gli esperti ricordano tuttavia che si tratta di giochi a elevata aleatorietà, con probabilità di vincita estremamente basse, e invitano a impostare limiti di spesa chiari e a utilizzare solo canali di gioco legali e controllati, nel quadro delle regole sul gioco responsabile stabilite dalle autorità italiane.

FAQ

Quando si sono svolte le estrazioni di oggi?

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si sono svolte giovedì 16 aprile 2026 nelle consuete fasce serali ufficiali.

A quanto ammonta il jackpot del Superenalotto?

Il jackpot del concorso del 16 aprile 2026 ammonta a 150 milioni di euro, cifra tra le più alte in Europa.

Quando è stato centrato l’ultimo “6” al Superenalotto?

L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, per 35,4 milioni.

Come posso verificare una schedina vincente?

La verifica avviene esclusivamente tramite ricevitorie autorizzate, sito e app ufficiali ADM o concessionari certificati, consultando i numeri estratti.

Quali sono le fonti delle informazioni sulle estrazioni?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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