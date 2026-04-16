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Google lancia maxi piano in Italia per formare migliaia di studenti universitari sull’intelligenza artificiale

Google lancia maxi piano in Italia per formare migliaia di studenti universitari sull’intelligenza artificiale

Google investe 2 milioni per formare 13mila studenti italiani sull’AI

Google lancia in Italia un nuovo capitolo della propria strategia sulla formazione digitale, puntando sull’intelligenza artificiale applicata al lavoro. L’azienda investirà 2 milioni di dollari in programmi dedicati ad almeno 13.000 studenti universitari dell’ultimo anno e a lavoratori in aggiornamento professionale.

L’iniziativa, attiva dal 2026, si concentra su corsi pratici di AI erogati tramite le università e la piattaforma Coursera, con il sostegno di Google.org. A guidare il progetto è il programma internazionale NewFutures:AI, sviluppato dalla no-profit INCO con Chance, affiancato dal percorso professionale Google AI Professional.

Obiettivo: colmare il divario tra domanda di competenze AI delle imprese italiane e offerta di profili qualificati, supportando l’occupazione in settori produttivi, logistica e funzioni amministrative.

In sintesi:

  • Investimento di 2 milioni di dollari per formazione AI in Italia.
  • Almeno 13.000 studenti universitari coinvolti nei prossimi anni.
  • Programma NewFutures:AI per atenei, Google AI Professional per lavoratori.
  • Focus su competenze pratiche richieste dagli annunci di lavoro entry level.

Come funziona AI Works for Italy tra università e imprese

Il cuore dell’iniziativa è AI Works for Italy, declinazione italiana di NewFutures:AI. Il programma, sviluppato da INCO con Chance e sostenuto da Google.org, fornisce alle università moduli didattici pronti all’uso, strumenti di orientamento e accesso a reti professionali.

I corsi sono rivolti agli studenti dell’ultimo anno, con un’impostazione fortemente pratica: esercitazioni su casi reali, simulazioni di utilizzo di modelli generativi, applicazioni in ambito produttivo, logistico e amministrativo. Le prime università coinvolte nella fase pilota sono l’Università Roma Tre, l’Università di Salerno e l’Università di Sassari.

Un’analisi di milioni di annunci di lavoro entry level citata da Google mostra come una quota crescente richieda già competenze legate all’intelligenza artificiale, tendenza confermata anche in Italia. Per rispondere a questa domanda, accanto al percorso accademico arriva il corso intensivo Google AI Professional, pensato per i lavoratori. Il programma, ospitato su Coursera, integra esercitazioni su scenari d’impresa e offre accesso temporaneo a funzionalità avanzate di strumenti come Gemini, per imparare a usare l’AI nelle attività quotidiane di ufficio e nei processi operativi.

Accesso ai corsi e impatto atteso su competenze e crescita

La partecipazione degli studenti avviene tramite le università che aderiscono ad AI Works for Italy. Gli atenei interessati possono richiedere il pacchetto formativo, verificare i requisiti e offrire i corsi senza costi aggiuntivi per gli iscritti, integrandoli nei percorsi esistenti.

I lavoratori accedono invece al percorso Google AI Professional tramite organizzazioni, enti associativi o realtà aziendali dotate di licenze specifiche per i programmi Google su Coursera, così da inserire la formazione direttamente nei piani di sviluppo interno.

L’iniziativa arriva in una fase in cui l’AI è considerata da Google un driver strutturale di produttività e crescita economica: una diffusione ampia delle competenze potrebbe accelerare l’innovazione nelle filiere manifatturiere, nella logistica, nei servizi amministrativi e professionali. Per il mercato del lavoro italiano, la sfida è trasformare l’AI da minaccia percepita per l’occupazione a leva di riqualificazione, con percorsi formativi mirati agli ingressi nel lavoro e al reskilling dei profili già attivi.

FAQ

Quanto investe Google nella formazione AI in Italia?

Google investe concretamente 2 milioni di dollari in programmi di formazione sull’intelligenza artificiale rivolti a studenti universitari e lavoratori italiani.

Quanti studenti universitari saranno coinvolti dall’iniziativa AI Works for Italy?

Il programma prevede il coinvolgimento di almeno 13.000 studenti dell’ultimo anno universitario, prossimi all’ingresso nel mercato del lavoro.

Quali università italiane partecipano alla fase pilota del progetto?

Attualmente sono coinvolte l’Università Roma Tre, l’Università di Salerno e l’Università di Sassari, con corsi dedicati all’AI applicata.

In che modo un lavoratore può accedere a Google AI Professional?

L’accesso avviene attraverso organizzazioni, enti o aziende che possiedono licenze Google su Coursera e includono il corso nei propri programmi.

Quali sono le fonti utilizzate per l’elaborazione di questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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