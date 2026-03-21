Home / NEWS / Trump rifiuta il cessate il fuoco mentre l’Iran lancia missili contro Israele e base militare Usa

Escalation Iran-Israele-Usa tra missili, nucleare e petrolio nel Golfo

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo 2026, l’Iran ha lanciato missili balistici contro Israele e la base anglo‑americana di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, senza causare vittime confermate. In risposta, Israele e Stati Uniti hanno colpito ancora l’impianto di arricchimento dell’uranio di Natanz, cuore del programma nucleare iraniano. L’episodio si inserisce nella guerra in corso tra Teheran e lo Stato ebraico e nella più ampia crisi regionale che coinvolge Hezbollah, l’Iraq e lo Stretto di Hormuz. Sullo sfondo, Washington usa la leva energetica: il segretario al Tesoro Scott Bessent autorizza temporaneamente la vendita di petrolio iraniano già in mare. Teheran, per bocca del presidente Masoud Pezeshkian e del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, cerca sponda nei Paesi arabi del Golfo, ma rifiuta un semplice cessate il fuoco, chiedendo la fine “permanente” della guerra.

In sintesi:

Missili iraniani contro Israele e base Usa di Diego Garcia, senza vittime confermate.

Israele e Usa colpiscono di nuovo l’impianto nucleare di Natanz, nessuna fuga radioattiva.

Washington sblocca temporaneamente la vendita di greggio iraniano già in navigazione.

Teheran minaccia gli Emirati, dialoga con Giappone e Paesi arabi, rifiuta un cessate il fuoco.

Missili, Natanz e Hormuz: stato della crisi e rischi globali

I media iraniani, tra cui Tasnim e Mehr, confermano il lancio di due missili balistici verso la base di Diego Garcia, definito un “passo significativo” per dimostrare la gittata dei vettori di Teheran. Fonti Usa citate dal Wall Street Journal precisano che nessun missile ha centrato la base, uno per guasto e l’altro probabilmente intercettato da un SM‑3 navale. In parallelo, l’Idf segnala nuove ondate di missili iraniani contro Israele e l’attivazione dei sistemi antimissile nel Negev, senza feriti.

L’impianto di Natanz, già danneggiato nelle prime fasi del conflitto e in precedenti raid nel 2025, è stato nuovamente colpito da Israele e Usa. Teheran assicura che non vi sono fughe radioattive né rischi per i residenti. Sul piano strategico, la Cbs rivela piani americani per mettere in sicurezza o estrarre materiali nucleari iraniani, coinvolgendo forze del Joint Special Operations Command, in un’operazione definita dall’Aiea “tecnicamente possibile ma altamente rischiosa”.

La crisi si intreccia con la sicurezza energetica. Il Tesoro Usa revoca per 30 giorni alcune sanzioni sul greggio iraniano, consentendo transazioni fino al 19 aprile 2026 per petrolio già in transito. Scott Bessent spiega che circa 140 milioni di barili saranno immessi rapidamente sul mercato, in parte sottraendo vantaggi alla Cina. In totale, l’“agenda pro‑energia” dell’amministrazione Donald Trump punta a 440 milioni di barili aggiuntivi per contenere i prezzi e ridurre il potere di ricatto di Teheran sullo Stretto di Hormuz.

Intanto il segretario generale Onu António Guterres offre un ruolo operativo delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza e la riapertura di Hormuz, richiamando il precedente del corridoio del grano nel Mar Nero. Teheran, però, dichiara di non accettare un semplice cessate il fuoco: “La guerra deve finire completamente e in modo permanente, con risarcimenti all’Iran”, afferma Abbas Araghchi.

Fronte regionale, farmaci a rischio e scenari futuri

La guerra si allarga al fronte libanese e iracheno. Le Idf rivendicano raid contro obiettivi di Hezbollah a Beirut e la morte di quattro militanti nel sud del Libano, mentre un drone colpisce il quartier generale dell’intelligence a Baghdad, segnalando la fragilità del teatro iracheno. Parallelamente, l’Iran minaccia duri attacchi contro la città portuale di Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti se dal loro territorio partiranno nuove azioni contro le isole contese di Abu Musa e Greater Tunb.

Lo Stretto di Hormuz resta il baricentro economico: Abbas Araghchi assicura che lo stretto è chiuso solo alle navi dei “nemici” e offre al Giappone corridoi sicuri, in negoziati bilaterali in corso. Sul piano sanitario, la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini avverte che il protrarsi del conflitto e dei blocchi nello stretto minaccia la filiera di farmaci essenziali – dagli antipiretici agli oncologici – perché molti principi attivi dipendono dagli idrocarburi. Chiede al ministero della Salute un piano di emergenza.

Nella dimensione politico‑diplomatica, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian invita i Paesi arabi del Golfo alla coesione, sottolineando che *“l’unico beneficiario delle nostre divergenze è l’entità sionista”*. Il presidente russo Vladimir Putin coglie il Nowruz per ribadire a Teheran che la Russia resterà “amico leale e partner affidabile”, confermando l’asse strategico Mosca‑Iran. L’evoluzione della crisi dipenderà dalla capacità di coniugare sicurezza nucleare, stabilità dei flussi energetici e contenimento delle ricadute su mercati e sistemi sanitari globali.

FAQ

Qual è il bilancio degli ultimi attacchi missilistici tra Iran e Israele?

Al momento le autorità israeliane e statunitensi riferiscono di nessun ferito confermato, grazie all’intercettazione dei vettori e alla localizzazione in aree desertiche.

Perché l’impianto nucleare di Natanz è un obiettivo così sensibile?

Natanz è il principale sito di arricchimento dell’uranio iraniano; colpirlo significa limitare capacità nucleari avanzate e inviare un segnale di deterrenza strategica a Teheran.

Come incide la crisi nello Stretto di Hormuz sui farmaci in Europa?

Incide in modo concreto: molti principi attivi farmaceutici derivano da idrocarburi del Golfo, e blocchi prolungati aggraverebbero carenze già presenti nelle catene di approvvigionamento.

Cosa prevede l’autorizzazione Usa sul petrolio iraniano già in mare?

Prevede, per 30 giorni, la possibilità di vendere solo il greggio già in transito, senza autorizzare nuove produzioni o contratti aggiuntivi.

Da dove è tratta l’analisi sugli ultimi sviluppi tra Iran, Israele e Usa?

È basata su una elaborazione giornalistica autonoma, derivata congiuntamente da fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.