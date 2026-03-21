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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto 21 Marzo: tutti i numeri vincenti

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi: numeri vincenti, combinazioni e premi in tempo reale

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026 si svolgono in Italia a partire dalle ore 20:00, con aggiornamento serale di numeri vincenti, vincite e quote ufficiali.
Il concorso più atteso resta il SuperEnalotto, che mette in palio un jackpot da 138 milioni di euro dopo l’ennesimo appuntamento senza “6”.
L’attenzione dei giocatori è alta anche sulle ruote del Lotto e sulle combinazioni del 10eLotto, mentre si ricorda l’obbligo di verifica sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per confermare le eventuali vincite.

In sintesi:

  • Estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026 dalle ore 20:00.
  • Jackpot SuperEnalotto fissato a 138 milioni di euro, nessun “6” recente.
  • Pubblicate tutte le combinazioni vincenti, Numeri Oro, Doppio Oro ed Extra 10eLotto.
  • Verifica ufficiale delle schedine solo su sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le giocate per il concorso di oggi sono state accettate fino alle ore 19:30, come previsto dal calendario ufficiale.
Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si tengono regolarmente martedì, giovedì, venerdì e sabato, con pubblicazione dei risultati in tempo reale sui canali autorizzati.
L’ultima maxi vincita al SuperEnalotto risale allo scorso anno, centrata a Desenzano del Garda, e da allora il montepremi continua a crescere alimentando la corsa al “6”.

Numeri vincenti, combinazioni e numeri ritardatari del concorso

Per il Lotto, queste le estrazioni sulle principali ruote:
Bari: 17 – 81 – 25 – 89 – 6; Cagliari: 83 – 36 – 5 – 76 – 69; Firenze: 6 – 43 – 60 – 21 – 44; Genova: 84 – 56 – 21 – 75 – 33; Milano: 79 – 24 – 89 – 5 – 2; Napoli: 76 – 65 – 70 – 31 – 5; Palermo: 29 – 7 – 67 – 62 – 18; Roma: 66 – 10 – 89 – 57 – 28; Torino: 18 – 40 – 85 – 9 – 4; Venezia: 51 – 22 – 11 – 66 – 73; Nazionale: 41 – 66 – 86 – 52 – 44.

La combinazione vincente del SuperEnalotto è: 33 – 55 – 51 – 26 – 9 – 49; Numero Jolly: 50; Numero SuperStar: 4.
Il jackpot dell’estrazione odierna è pari a 138.000.000€; l’ammontare per la prossima estrazione sarà comunicato da Sisal dopo l’ufficializzazione delle vincite.
I dettagli delle quote per le categorie Punti 6, 5+1, 5, 4, 3 e 2, così come le quote SuperStar (5 Stella, 4 Stella, 3 Stella, 2 Stella, 1 Stella, 0 Stella), sono consultabili sulle piattaforme ufficiali autorizzate.

Per il 10eLotto in modalità legata all’estrazione del Lotto, i numeri vincenti sono: 6 – 7 – 10 – 17 – 18 – 22 – 24 – 29 – 36 – 40 – 43 – 51 – 56 – 65 – 66 – 76 – 79 – 81 – 83 – 84.
Numero Oro: 17; Doppio Oro: 17 – 81.
I Numeri Extra estratti sono: 5 – 9 – 11 – 21 – 25 – 31 – 57 – 60 – 62 – 67 – 69 – 70 – 75 – 85 – 89.

Per il Simbolotto sono stati estratti i seguenti simboli: 6 – Luna, 38 – Pigna, 14 – Baule, 12 – Soldato, 2 – Mela.
Tra i principali numeri ritardatari del Lotto si segnalano: 41 su Bari assente da 89 concorsi, 55 su Cagliari da 130 estrazioni, 47 su Firenze da 79, 70 su Genova da 67, 45 su Milano da 79.
Inoltre, 40 su Napoli manca da 74 estrazioni, 46 su Palermo da 71, 81 su Roma da 96, 58 su Torino da 65, 65 su Venezia da 60, 22 sulla Nazionale da 81 concorsi.

Gioco responsabile, verifiche ufficiali e prospettive per i prossimi concorsi

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi d’azzardo regolati dallo Stato italiano e vietati ai minori di 18 anni.
Possono causare dipendenza patologica; è quindi essenziale stabilire limiti di spesa, evitare giocate impulsive e considerare il gioco solo come intrattenimento.
I risultati pubblicati hanno carattere informativo: per la verifica definitiva delle schedine occorre sempre consultare il sito ufficiale del Gioco del Lotto, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o rivolgersi ai punti vendita autorizzati.

Con il jackpot SuperEnalotto su livelli record, è prevedibile un aumento delle giocate nei prossimi concorsi, con possibile crescita ulteriore del montepremi in caso di assenza di vincite di prima categoria.
L’andamento dei numeri ritardatari e delle combinazioni più frequenti continuerà a essere monitorato dagli appassionati, pur senza alcun valore predittivo statistico.
Per restare aggiornati, gli utenti possono seguire i prossimi appuntamenti del martedì, giovedì, venerdì e sabato sui canali ufficiali e sulle principali piattaforme d’informazione specializzate nel settore lotterie.

FAQ

A che ora iniziano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto iniziano indicativamente alle ore 20:00, con pubblicazione progressiva dei numeri.

Fino a che ora posso giocare il giorno dell’estrazione?

È possibile convalidare le giocate generalmente fino alle ore 19:30 del giorno di concorso, salvo diverse comunicazioni ufficiali.

Dove verifico ufficialmente i numeri vincenti e le vincite?

La verifica ufficiale va effettuata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul portale del Gioco del Lotto o presso ricevitorie autorizzate.

Come posso giocare responsabilmente a Lotto e SuperEnalotto?

È fondamentale fissare un budget, non inseguire le perdite, non giocare denaro necessario e utilizzare i servizi di autoesclusione dove disponibili.

Qual è la fonte delle informazioni sulle estrazioni pubblicate?

Le informazioni sono derivate da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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