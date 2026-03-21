Home / NEWS / Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto tutti i numeri vincenti dell’ultima giocata ufficiale

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di sabato 21 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026 si svolgono in Italia a partire dalle ore 20:00, con aggiornamento progressivo di numeri vincenti, vincite e quote ufficiali.

Gli appassionati seguono con particolare attenzione il SuperEnalotto, dove il jackpot ha raggiunto i 138 milioni di euro dopo l’ultima estrazione senza “6”.

Le giocate sono consentite fino alle 19:30 del giorno di concorso e interessano milioni di giocatori su tutto il territorio nazionale, anche per via delle estrazioni multiple settimanali previste dal calendario ufficiale.

La verifica definitiva dei risultati resta comunque di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblica i dati certificati.

In sintesi:

Estrazioni del 21 marzo 2026 dalle ore 20:00 in tutta Italia.

Jackpot SuperEnalotto fissato a 138 milioni di euro.

fissato a 138 milioni di euro. Giocate possibili fino alle ore 19:30 del giorno di estrazione.

Risultati ufficiali sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le estrazioni odierne rientrano nella programmazione regolare di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, prevista ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Il montepremi del SuperEnalotto continua a crescere dopo la lunga serie di concorsi senza “6”, mentre l’ultima maxi‑vincita resta quella centrata lo scorso anno a Desenzano del Garda.

In parallelo, il Lotto tradizionale mantiene alta l’attenzione sui numeri ritardatari delle diverse ruote, mentre il 10eLotto offre estrazioni frequenti, opzioni Numero Oro, Doppio Oro ed Extra, con combinazioni numeriche molto articolate per tutte le tipologie di giocata.

Dettaglio estrazioni e numeri ritardatari principali

Per il Lotto, i numeri estratti sulle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale definiscono le vincite sulle diverse sorti, con verifica sempre demandata ai canali ufficiali.

Nel SuperEnalotto, la combinazione vincente è: 33 – 55 – 51 – 26 – 9 – 49, Numero Jolly 50 e SuperStar 4, con jackpot dell’estrazione pari a 138.000.000€ e nuovo montepremi in aggiornamento per il prossimo concorso.

Il 10eLotto registra una lunga serie di venti numeri vincenti, integrata da Numero Oro 17, Doppio Oro 17 – 81 e quindici Numeri Extra; contestualmente, il Simbolotto assegna i cinque simboli estratti collegati ai rispettivi numeri.

Tra i ritardatari più rilevanti del Lotto spiccano: 41 su Bari assente da 89 concorsi, 55 su Cagliari da 130 estrazioni, 47 su Firenze da 79, 70 su Genova da 67 e 45 su Milano da 79 turni.

Si segnalano inoltre 40 su Napoli (ritardo 74), 46 su Palermo (71 estrazioni), 81 su Roma (96 concorsi), 58 su Torino (65) e 65 su Venezia (60), oltre al 22 sulla ruota Nazionale, assente da 81 estrazioni consecutive.

Gioco responsabile e verifiche ufficiali obbligatorie

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono a tutti gli effetti giochi d’azzardo, vietati ai minori di 18 anni e potenzialmente causa di dipendenza patologica.

È fondamentale impostare limiti di spesa, evitare rincorse alle perdite e considerare le giocate come mero intrattenimento, non come fonte di reddito o investimento.

I numeri estratti, le vincite e le quote devono essere sempre controllati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, uniche fonti abilitate alla certificazione dei risultati e alla pubblicazione delle tabelle premi aggiornate.

FAQ

A che ora iniziano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto iniziano ufficialmente alle 20:00, con pubblicazione progressiva delle combinazioni vincenti e delle relative quote.

Fino a che ora posso giocare al SuperEnalotto?

È possibile convalidare le giocate al SuperEnalotto fino alle 19:30 del giorno di estrazione, sia in ricevitoria sia tramite canali online autorizzati.

Come verifico se ho vinto al Lotto o al 10eLotto?

La verifica avviene in modo sicuro consultando il sito ufficiale del Gioco del Lotto o quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qual è il jackpot attuale del SuperEnalotto?

Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di sabato 21 marzo 2026 è pari a 138.000.000€, valore comunicato dai canali ufficiali.

Quali sono le fonti dei dati sulle estrazioni riportate?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.