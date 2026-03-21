michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto tutti i numeri vincenti dell’ultima giocata ufficiale

Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto tutti i numeri vincenti dell’ultima giocata ufficiale

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto di sabato 21 marzo 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 21 marzo 2026 si svolgono in Italia a partire dalle ore 20:00, con aggiornamento progressivo di numeri vincenti, vincite e quote ufficiali.
Gli appassionati seguono con particolare attenzione il SuperEnalotto, dove il jackpot ha raggiunto i 138 milioni di euro dopo l’ultima estrazione senza “6”.

Le giocate sono consentite fino alle 19:30 del giorno di concorso e interessano milioni di giocatori su tutto il territorio nazionale, anche per via delle estrazioni multiple settimanali previste dal calendario ufficiale.
La verifica definitiva dei risultati resta comunque di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che pubblica i dati certificati.

In sintesi:

  • Estrazioni del 21 marzo 2026 dalle ore 20:00 in tutta Italia.
  • Jackpot SuperEnalotto fissato a 138 milioni di euro.
  • Giocate possibili fino alle ore 19:30 del giorno di estrazione.
  • Risultati ufficiali sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le estrazioni odierne rientrano nella programmazione regolare di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, prevista ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Il montepremi del SuperEnalotto continua a crescere dopo la lunga serie di concorsi senza “6”, mentre l’ultima maxi‑vincita resta quella centrata lo scorso anno a Desenzano del Garda.

In parallelo, il Lotto tradizionale mantiene alta l’attenzione sui numeri ritardatari delle diverse ruote, mentre il 10eLotto offre estrazioni frequenti, opzioni Numero Oro, Doppio Oro ed Extra, con combinazioni numeriche molto articolate per tutte le tipologie di giocata.

Dettaglio estrazioni e numeri ritardatari principali

Per il Lotto, i numeri estratti sulle ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale definiscono le vincite sulle diverse sorti, con verifica sempre demandata ai canali ufficiali.

Nel SuperEnalotto, la combinazione vincente è: 33 – 55 – 51 – 26 – 9 – 49, Numero Jolly 50 e SuperStar 4, con jackpot dell’estrazione pari a 138.000.000€ e nuovo montepremi in aggiornamento per il prossimo concorso.

Il 10eLotto registra una lunga serie di venti numeri vincenti, integrata da Numero Oro 17, Doppio Oro 17 – 81 e quindici Numeri Extra; contestualmente, il Simbolotto assegna i cinque simboli estratti collegati ai rispettivi numeri.

Tra i ritardatari più rilevanti del Lotto spiccano: 41 su Bari assente da 89 concorsi, 55 su Cagliari da 130 estrazioni, 47 su Firenze da 79, 70 su Genova da 67 e 45 su Milano da 79 turni.

Si segnalano inoltre 40 su Napoli (ritardo 74), 46 su Palermo (71 estrazioni), 81 su Roma (96 concorsi), 58 su Torino (65) e 65 su Venezia (60), oltre al 22 sulla ruota Nazionale, assente da 81 estrazioni consecutive.

Gioco responsabile e verifiche ufficiali obbligatorie

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono a tutti gli effetti giochi d’azzardo, vietati ai minori di 18 anni e potenzialmente causa di dipendenza patologica.

È fondamentale impostare limiti di spesa, evitare rincorse alle perdite e considerare le giocate come mero intrattenimento, non come fonte di reddito o investimento.

I numeri estratti, le vincite e le quote devono essere sempre controllati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, uniche fonti abilitate alla certificazione dei risultati e alla pubblicazione delle tabelle premi aggiornate.

FAQ

A che ora iniziano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto iniziano ufficialmente alle 20:00, con pubblicazione progressiva delle combinazioni vincenti e delle relative quote.

Fino a che ora posso giocare al SuperEnalotto?

È possibile convalidare le giocate al SuperEnalotto fino alle 19:30 del giorno di estrazione, sia in ricevitoria sia tramite canali online autorizzati.

Come verifico se ho vinto al Lotto o al 10eLotto?

La verifica avviene in modo sicuro consultando il sito ufficiale del Gioco del Lotto o quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qual è il jackpot attuale del SuperEnalotto?

Il jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di sabato 21 marzo 2026 è pari a 138.000.000€, valore comunicato dai canali ufficiali.

Quali sono le fonti dei dati sulle estrazioni riportate?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle informazioni ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache