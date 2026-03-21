Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pierpaolo Preselli replica alle accuse di Fabrizio Corona senza esitazioni

Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio televisivo e replica al caso sex-tape

Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è tornato oggi 21 marzo in tv, ospite a “Verissimo” negli studi Mediaset di Cologno Monzese.

Davanti a Silvia Toffanin ha ricostruito il difficile periodo seguito alle dichiarazioni di Fabrizio Corona nella trasmissione “Falsissimo”, dove era stato evocato un presunto sex-tape che lo avrebbe legato al conduttore Alfonso Signorini.

Pretelli ha spiegato perché abbia scelto il silenzio mediatico per mesi, respingendo con fermezza ogni addebito e rivendicando il sostegno della propria famiglia come elemento decisivo per superare la crisi d’immagine e ripresentarsi al pubblico.

In sintesi:

Pierpaolo Pretelli torna a parlare a “Verissimo” dopo un lungo silenzio televisivo.

torna a parlare a “Verissimo” dopo un lungo silenzio televisivo. Il caso nasce dalle affermazioni di Fabrizio Corona sul presunto sex-tape.

sul presunto sex-tape. Pretelli definisce le accuse totalmente infondate e sceglie la via del silenzio.

Famiglia e identità personale diventano il perno della sua ripartenza professionale.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Pierpaolo Pretelli ha ricollegato la propria assenza mediatica alla puntata di “Falsissimo” in cui Fabrizio Corona aveva parlato di un presunto video a sfondo sessuale, che l’ex gieffino avrebbe inviato ad Alfonso Signorini.

Quella ricostruzione è stata successivamente corretta dallo stesso Corona in una puntata seguente, ma intanto l’episodio aveva già alimentato sospetti e narrazioni social.

Pretelli ha descritto quel periodo come uno dei più delicati della sua carriera televisiva, segnato dalla decisione consapevole di non replicare pubblicamente.

Le parole di Pretelli tra tutela dell’immagine e responsabilità pubblica

A “Verissimo”, Pretelli ha scelto un registro misurato ma fermo: *“Un po’ di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi un po’ del fango addosso senza un briciolo di verità, quindi tutto ovviamente infondato”*.

Ha spiegato che il criterio guida è stato la coerenza con se stesso: *“Quando hai la verità dalla tua parte, quando tu ti alzi al mattino e ti guardi allo specchio e sei fiero di quello che sei, di quello che hai costruito con un mattoncino su un mattoncino, uno dopo l’altro, non hai né da rispondere. Penso che il silenzio sia la risposta più giusta in questi casi, quindi è quello che ho fatto io”*.

Nel racconto emerge una riflessione implicita sulla responsabilità di chi fa intrattenimento e informazione nel trattare la reputazione delle figure pubbliche, in un contesto mediatico dove insinuazioni e narrazioni virali possono incidere rapidamente sulla credibilità di un volto televisivo.

Centrale, nel suo racconto, il ruolo della rete familiare. Pretelli ha sottolineato come il sostegno dei propri cari abbia costituito un argine alle speculazioni: *“La famiglia mi è stata molto vicina, perché sanno chi sono e da dove vengo. Quindi è stato anche facile affrontare un momento così delicato. Sono grato alla vita per avere una solidità familiare che ti aiuta ad affrontare anche i momenti un po’ più difficili”*.

Il messaggio che arriva dal suo intervento è quello di una ripartenza fondata sulla reputazione costruita nel tempo, più che sulla reazione immediata alle polemiche televisive e social.

Dopo la bufera mediatica, nuove prospettive per la carriera di Pretelli

Il ritorno di Pierpaolo Pretelli in un talk di punta come “Verissimo” segna un potenziale nuovo capitolo professionale, dopo mesi di riservatezza.

Il posizionamento scelto – rifiuto dello scontro diretto, rivendicazione della propria storia personale e attenzione alla solidità privata – può trasformarsi in un valore aggiunto nella percezione del pubblico e degli addetti ai lavori.

In un sistema televisivo sempre più attento alla credibilità dei propri volti, la gestione di questa crisi d’immagine potrebbe diventare un case study su come reagire alle accuse infondate, valorizzando trasparenza, autocontrollo e verificabilità delle affermazioni.

FAQ

Chi è Pierpaolo Pretelli e da dove nasce la sua notorietà televisiva?

Pierpaolo Pretelli è un volto televisivo italiano, emerso come velino a Striscia la Notizia e successivamente come concorrente del Grande Fratello Vip.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Pierpaolo Pretelli a Falsissimo?

Fabrizio Corona ha parlato di un presunto sex-tape legato a Pretelli e Alfonso Signorini, circostanza poi successivamente rettificata in una puntata seguente.

Perché Pierpaolo Pretelli ha scelto il silenzio dopo le accuse?

Pretelli afferma di aver scelto il silenzio perché convinto dell’infondatezza totale delle accuse e fiducioso nella propria integrità personale.

Che ruolo ha avuto la famiglia nel momento difficile di Pretelli?

La famiglia di Pretelli lo ha sostenuto costantemente, conoscendo il suo percorso personale e professionale, offrendo supporto emotivo e stabilità nei mesi più complessi.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione del caso Pretelli?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.