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Esplosione bombola gpl a Roma, palazzina crolla: due feriti gravi e decine di residenti sfollati

Esplosione bombola gpl a Roma, palazzina crolla: due feriti gravi e decine di residenti sfollati

Esplosione a Piana del Sole, palazzina crolla e decine di evacuati a Roma

Un’esplosione, probabilmente causata da una bombola di gpl, ha provocato oggi poco prima delle 13 il crollo di una palazzina e danni a tre villette nella zona di Piana del Sole, alla periferia di Roma, tra via Ciglié e via Tavagnasco. Due anziani coniugi, di 84 e 86 anni, sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.
Le squadre dei vigili del fuoco e della polizia hanno messo in sicurezza l’area, evacuando circa 70 residenti dagli edifici dichiarati inagibili.
L’ipotesi principale è un incidente domestico legato all’impianto di gas, ma le verifiche tecniche e strutturali sono ancora in corso per accertare le cause e valutare l’agibilità delle strutture circostanti.

In sintesi:

  • Esplosione in palazzina a Piana del Sole, periferia ovest di Roma.
  • Due anziani feriti gravi, trasportati in codice rosso al Sant’Eugenio.
  • Circa 70 persone evacuate; edifici vicini dichiarati temporaneamente inagibili.
  • Ipotesi principale: esplosione di bombola di gpl, verifiche in corso.

Esplosione, soccorsi e gestione dell’emergenza a Piana del Sole

L’onda d’urto dell’esplosione ha distrutto le pareti delle villette interessate, proiettando detriti sulla strada e danneggiando diverse auto in sosta. Dopo un’ispezione approfondita tra le macerie, i vigili del fuoco hanno escluso la presenza di ulteriori persone coinvolte oltre ai due feriti gravi.
Gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale hanno cinturato l’area, chiudendo il tratto di via interessato all’altezza di via Demonte e parte di via Castellinaldo, tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi.
In collaborazione con la Protezione Civile, sono state avviate le procedure di assistenza alloggiativa per circa 70 residenti evacuati, mentre le pattuglie stanno effettuando i rilievi dei danni ai veicoli e agli immobili, in vista di successive valutazioni assicurative e di responsabilità strutturale.

Un residente ha descritto l’istante dell’esplosione: «Stavamo seduti con la faccia verso la televisione, quando si è sentito un tuono e questo pezzo ci è caduto sopra il tavolo e ha sbattuto l’altra parte. Pazzesco».
Nel pomeriggio è arrivato sul posto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha definito l’esplosione «di una potenza impressionante» e ha precisato che si tratta di palazzine nuove, regolari dal punto di vista edilizio e costruite circa sette anni fa.
«Voglio rivolgere un pensiero ai feriti augurando loro una pronta guarigione», ha dichiarato Gualtieri, assicurando il supporto del Campidoglio alle famiglie sfollate e il coordinamento tecnico per i controlli di sicurezza.

Verifiche strutturali, sicurezza gas e possibili sviluppi futuri

Nelle prossime ore i tecnici dei vigili del fuoco e del Comune effettueranno verifiche approfondite sugli impianti di distribuzione del gas e sulle strutture circostanti, per stabilire l’esatta dinamica dell’esplosione e l’eventuale responsabilità tra bombola domestica o rete di alimentazione.
Solo al termine di questi controlli sarà possibile decidere il rientro nelle abitazioni per gli oltre 70 sfollati e quantificare i danni complessivi al quartiere di Piana del Sole.
L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza degli impianti a gpl nelle periferie urbane e potrebbe spingere il Campidoglio a rafforzare campagne di verifica e manutenzione preventiva, con linee guida aggiornate per condomìni e villette di recente costruzione.

FAQ

Dove è avvenuta l’esplosione nella zona di Piana del Sole a Roma?

L’esplosione è avvenuta tra via Ciglié e via Tavagnasco, a Piana del Sole, periferia ovest di Roma, coinvolgendo tre villette adiacenti.

Quante persone sono rimaste ferite nell’esplosione di Piana del Sole?

Sono rimasti feriti gravemente due coniugi di 84 e 86 anni, trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

Quante persone sono state evacuate dopo l’esplosione a Roma?

Sono state evacuate circa 70 persone dagli edifici vicini, dichiarati temporaneamente inagibili dai vigili del fuoco per motivi di sicurezza strutturale.

Qual è al momento l’ipotesi principale sulle cause dell’esplosione?

L’ipotesi prevalente è l’esplosione di una bombola di gpl, ma sono in corso accertamenti tecnici su impianti e strutture.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione di questa notizia?

La notizia è elaborata in modo autonomo dalla Redazione su base congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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