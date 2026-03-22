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Ora legale prossimo cambio dell’ora, guida pratica per spostare correttamente le lancette dell’orologio

Ora legale prossimo cambio dell’ora, guida pratica per spostare correttamente le lancette dell’orologio

Ora legale 2026 in Italia: data, orario preciso e cosa cambia

Nel 2026 il passaggio all’ora legale in Italia avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2:00 le lancette verranno portate avanti direttamente alle 3:00. Il cambio, valido su tutto il territorio nazionale e in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, comporterà un’ora di sonno in meno ma più luce naturale nelle ore serali. La misura resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre 2026, quando si tornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora. Il passaggio, pensato per ottimizzare l’uso della luce diurna e contenere i consumi energetici, continua a essere oggetto di dibattito a livello europeo, ma al momento non sono previste modifiche al calendario ufficiale.

In sintesi:

  • Cambio all’ora legale nella notte 28-29 marzo 2026, alle 2:00 si passa alle 3:00.
  • Più luce la sera, un’ora di sonno in meno nella notte del cambio.
  • L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre 2026.
  • Misura pensata per sfruttare la luce naturale e ridurre i consumi energetici.

Data, orari e impatto pratico del cambio ora 2026

Nel 2026 la regola resta invariata: l’ora legale entra in vigore l’ultima domenica di marzo. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2:00, l’orologio dovrà essere portato avanti alle 3:00, con conseguente perdita di un’ora di sonno. Il vantaggio immediato è un tramonto più tardivo e, quindi, più luce nelle ore pomeridiane e serali, particolarmente apprezzata da lavoratori, studenti e attività outdoor.

La maggior parte dei dispositivi digitali – smartphone, computer, smart TV, smartwatch – aggiorna automaticamente l’orario, purché sia attiva l’impostazione “data e ora automatiche”. Rimane invece necessario intervenire manualmente su orologi analogici, elettrodomestici, sistemi di bordo di alcune auto e dispositivi non connessi. Dal punto di vista fisiologico, lo spostamento di un’ora può generare un leggero “jet lag sociale”: chi ha ritmi molto regolari o soffre di disturbi del sonno potrebbe avvertire stanchezza e difficoltà di concentrazione nei primi giorni successivi al cambio, finché l’organismo non si riadatta al nuovo orario.

Ora legale, risparmio energetico e prospettive future

L’ora legale nasce per sfruttare meglio la luce naturale durante primavera ed estate, riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle fasce serali e contenendo i consumi di energia elettrica. In passato diversi studi hanno stimato un risparmio energetico complessivo, sebbene negli ultimi anni, con nuovi stili di vita e apparecchi più efficienti, il vantaggio sia considerato meno marcato.

Il calendario attuale prevede il ritorno all’ora solare domenica 25 ottobre 2026, quando le lancette verranno riportate indietro di un’ora. A livello europeo si discute periodicamente sull’eventuale abolizione del doppio cambio stagionale, ma finché non verrà approvata una riforma condivisa, in Italia il meccanismo “avanti a marzo, indietro a ottobre” continuerà a scandire il passaggio tra stagione invernale e stagione estiva.

FAQ

Quando cambia l’ora legale in Italia nel 2026?

Nel 2026 l’ora legale in Italia entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con spostamento delle lancette dalle 2:00 alle 3:00.

A che ora devo spostare l’orologio per l’ora legale 2026?

Nel passaggio all’ora legale 2026 l’orologio va portato avanti di un’ora alle 2:00 di domenica 29 marzo, passando direttamente alle 3:00.

Quanto dura l’ora legale nel 2026 e quando finisce?

Nel 2026 l’ora legale durerà dalla notte 28-29 marzo fino a domenica 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora.

L’ora legale fa davvero risparmiare energia elettrica?

Sì, l’ora legale è stata introdotta proprio per ridurre l’uso di illuminazione artificiale serale, anche se oggi il risparmio stimato è più contenuto rispetto al passato.

Qual è la fonte delle informazioni sul cambio ora legale 2026?

Le informazioni sul cambio dell’ora 2026 derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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