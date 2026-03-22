Home / NEWS / Ora legale prossimo cambio dell’ora, guida pratica per spostare correttamente le lancette dell’orologio

Ora legale 2026 in Italia: data, orario preciso e cosa cambia

Nel 2026 il passaggio all’ora legale in Italia avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2:00 le lancette verranno portate avanti direttamente alle 3:00. Il cambio, valido su tutto il territorio nazionale e in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea, comporterà un’ora di sonno in meno ma più luce naturale nelle ore serali. La misura resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre 2026, quando si tornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora. Il passaggio, pensato per ottimizzare l’uso della luce diurna e contenere i consumi energetici, continua a essere oggetto di dibattito a livello europeo, ma al momento non sono previste modifiche al calendario ufficiale.

In sintesi:

Cambio all’ora legale nella notte 28-29 marzo 2026, alle 2:00 si passa alle 3:00.

Più luce la sera, un’ora di sonno in meno nella notte del cambio.

L’ora legale resterà in vigore fino a domenica 25 ottobre 2026.

Misura pensata per sfruttare la luce naturale e ridurre i consumi energetici.

Data, orari e impatto pratico del cambio ora 2026

Nel 2026 la regola resta invariata: l’ora legale entra in vigore l’ultima domenica di marzo. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, alle 2:00, l’orologio dovrà essere portato avanti alle 3:00, con conseguente perdita di un’ora di sonno. Il vantaggio immediato è un tramonto più tardivo e, quindi, più luce nelle ore pomeridiane e serali, particolarmente apprezzata da lavoratori, studenti e attività outdoor.

La maggior parte dei dispositivi digitali – smartphone, computer, smart TV, smartwatch – aggiorna automaticamente l’orario, purché sia attiva l’impostazione “data e ora automatiche”. Rimane invece necessario intervenire manualmente su orologi analogici, elettrodomestici, sistemi di bordo di alcune auto e dispositivi non connessi. Dal punto di vista fisiologico, lo spostamento di un’ora può generare un leggero “jet lag sociale”: chi ha ritmi molto regolari o soffre di disturbi del sonno potrebbe avvertire stanchezza e difficoltà di concentrazione nei primi giorni successivi al cambio, finché l’organismo non si riadatta al nuovo orario.

Ora legale, risparmio energetico e prospettive future

L’ora legale nasce per sfruttare meglio la luce naturale durante primavera ed estate, riducendo la necessità di illuminazione artificiale nelle fasce serali e contenendo i consumi di energia elettrica. In passato diversi studi hanno stimato un risparmio energetico complessivo, sebbene negli ultimi anni, con nuovi stili di vita e apparecchi più efficienti, il vantaggio sia considerato meno marcato.

Il calendario attuale prevede il ritorno all’ora solare domenica 25 ottobre 2026, quando le lancette verranno riportate indietro di un’ora. A livello europeo si discute periodicamente sull’eventuale abolizione del doppio cambio stagionale, ma finché non verrà approvata una riforma condivisa, in Italia il meccanismo “avanti a marzo, indietro a ottobre” continuerà a scandire il passaggio tra stagione invernale e stagione estiva.

FAQ

Quando cambia l’ora legale in Italia nel 2026?

Nel 2026 l’ora legale in Italia entrerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con spostamento delle lancette dalle 2:00 alle 3:00.

A che ora devo spostare l’orologio per l’ora legale 2026?

Nel passaggio all’ora legale 2026 l’orologio va portato avanti di un’ora alle 2:00 di domenica 29 marzo, passando direttamente alle 3:00.

Quanto dura l’ora legale nel 2026 e quando finisce?

Nel 2026 l’ora legale durerà dalla notte 28-29 marzo fino a domenica 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare spostando le lancette indietro di un’ora.

L’ora legale fa davvero risparmiare energia elettrica?

Sì, l’ora legale è stata introdotta proprio per ridurre l’uso di illuminazione artificiale serale, anche se oggi il risparmio stimato è più contenuto rispetto al passato.

Qual è la fonte delle informazioni sul cambio ora legale 2026?

Le informazioni sul cambio dell’ora 2026 derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.