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Compagno tradito dall’amore per la fidanzata in fuga col Gratta e Vinci da mezzo milione

Compagno tradito dall’amore per la fidanzata in fuga col Gratta e Vinci da mezzo milione

Vincita da 500mila euro a Carsoli, la compagna sparisce col biglietto

A Carsoli, nel centro commerciale dove si trova il Bar Renato, un operaio rumeno ha regalato alla compagna un biglietto Gratta e Vinci “Puzzle” da 5 euro l’8 marzo. Il tagliando, risultato vincente per 500mila euro, sarebbe stato poi depositato in banca dalla donna rumena, che non è più tornata a casa né ha risposto ai contatti del compagno.
La vicenda, raccontata da Il Messaggero e confermata dal titolare del bar, ha scatenato curiosità in paese e sui social.
L’uomo, inizialmente deciso alla denuncia, ha poi scelto di non rivolgersi ai carabinieri e ora attende un suo ritorno, mentre restano aperti interrogativi legali, affettivi e sociali sul destino della maxi vincita.

In sintesi:

  • Operaio rumeno regala Gratta e Vinci da 5 euro alla compagna per l’8 marzo.
  • Il biglietto “Puzzle” vince il premio massimo da 500mila euro.
  • La donna deposita il tagliando in banca e scompare, irraggiungibile.
  • Lui non denuncia, spera nel ritorno: il paese si interroga su morale e diritto.

Dal regalo romantico alla fuga: cosa sappiamo sulla vincita di Carsoli

Il caso ruota attorno al Bar Renato di Carsoli, ricevitoria interna al centro commerciale locale. Qui l’8 marzo l’operaio, rumeno ma residente da anni in paese, acquista un Gratta e Vinci “Puzzle” da 5 euro per la compagna: «Invece della mimosa ti regalo questo», le avrebbe detto consegnandole il tagliando.

Il biglietto risulta vincente per il premio massimo, 500mila euro. La donna mostra il tagliando al titolare del bar, che racconta di aver verificato per due volte l’autenticità della vincita. Poi, secondo le ricostruzioni, deposita il titolo in un istituto di credito del carsolano e fa perdere le proprie tracce.

L’uomo, sconvolto, confida a un amico il timore che lei voglia tenere tutto il denaro per sé. In un primo momento annuncia l’intenzione di denunciarla, poi cambia idea: non parla con la stampa, non si rivolge ai carabinieri e sceglie di aspettarla, convinto – riferisce l’amico – che possa tornare per farsi riabbracciare.

Effetti sociali e domande aperte sulla maxi vincita

Nel frattempo, al Bar Renato aumentano curiosi e vicini in cerca dell’identità dei vincitori. Il titolare si trincera dietro la tutela della privacy, limitandosi a confermare la regolarità del colpo di fortuna.

La storia corre sui social e porta alla ribalta la numerosa comunità rumena di Carsoli, richiamata anche dal sindaco Alessandro Marcangeli, che però afferma di non conoscere personalmente i protagonisti.

Restano aperti i nodi: la titolarità giuridica del biglietto regalato, il ruolo della fiducia nella coppia e il destino di una somma che può cambiare la vita ma anche incrinare relazioni consolidate. Mentre l’uomo aspetta, la vincita da 500mila euro continua ad alimentare un dibattito nazionale su denaro, affetti e responsabilità.

FAQ

Chi è il legittimo proprietario del Gratta e Vinci vincente?

In linea generale, è proprietario chi detiene materialmente il biglietto al momento dell’incasso, salvo si provi un diverso accordo o una truffa.

Cosa può fare chi ritiene di essere stato raggirato su una vincita?

È possibile sporgere immediata denuncia ai carabinieri o alla polizia e rivolgersi a un avvocato per valutare azioni civili e penali.

Quanto tempo si ha per incassare una vincita Gratta e Vinci?

Solitamente la vincita va reclamata entro 90 giorni dalla chiusura del gioco, ma occorre verificare sempre il regolamento ufficiale aggiornato.

Le ricevitorie possono rivelare l’identità dei vincitori?

No, le ricevitorie sono vincolate alla normativa sulla privacy e non possono diffondere nomi o dettagli identificativi dei singoli vincitori.

Da quali fonti proviene la ricostruzione di questa vicenda?

La ricostruzione deriva da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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