Home / DEPIN / Estrazioni Lotto SuperEnalotto 10eLotto di oggi 7 aprile: ecco tutti i numeri vincenti aggiornati in tempo reale

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 7 aprile 2026 si sono svolte, come previsto, alle ore 20 in tutta Italia. Sono stati diffusi i numeri vincenti su tutte le ruote del Lotto, la combinazione del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar, oltre alla sequenza serale del 10eLotto con Numero Oro, Doppio Oro ed Extra.

Il concorso odierno arriva in un contesto di forte attesa per il jackpot del SuperEnalotto, salito a 145,9 milioni di euro dopo diverse estrazioni senza “6”.

Le giocate sono state possibili fino alle 19:30, in ricevitoria e online sui canali autorizzati. L’interesse resta alto anche per i numeri ritardatari del Lotto, monitorati da appassionati e sistemi statistici in tutta Italia.

In sintesi:

Pubblicati i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 7 aprile 2026.

Jackpot SuperEnalotto a 145,9 milioni di euro, in assenza di “6” recenti.

Disponibile la verifica ufficiale delle schedine sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

Restano sorvegliati speciali i principali numeri ritardatari su tutte le ruote.

Le estrazioni odierne rientrano nel calendario regolare di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, attivi ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Dopo l’ultima maxi vincita registrata lo scorso maggio a Desenzano del Garda, la caccia al “6” è ripartita con un montepremi tra i più alti d’Europa.

Per i giocatori, resta essenziale il controllo puntuale dei numeri attraverso i canali ufficiali, sia per le vincite maggiori sia per i premi minori, sempre soggetti a verifica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Numeri vincenti, risultati ufficiali e numeri ritardatari

Per il Lotto, queste le combinazioni estratte sulle principali ruote:

Bari: 80 – 54 – 31 – 75 – 71; Cagliari: 38 – 23 – 54 – 50 – 89; Firenze: 57 – 73 – 82 – 35 – 45; Genova: 58 – 70 – 12 – 65 – 85; Milano: 82 – 20 – 35 – 14 – 8; Napoli: 48 – 65 – 79 – 52 – 16;

Palermo: 5 – 60 – 56 – 1 – 25; Roma: 65 – 12 – 73 – 3 – 49; Torino: 39 – 43 – 44 – 36 – 67; Venezia: 71 – 76 – 49 – 6 – 56; Nazionale: 85 – 42 – 37 – 41 – 7.

La combinazione del SuperEnalotto del 7 aprile 2026 è: 10 – 50 – 18 – 59 – 47 – 16, Numero Jolly 7, SuperStar 60.

Il jackpot dell’estrazione è pari a 145.900.000€, mentre l’ammontare per il prossimo concorso sarà comunicato dopo la ripartizione ufficiale delle quote. I dettagli dei premi per punti 6, 5+1, 5, 4, 3 e 2 e le quote SuperStar (da 5 Stella a 0 Stella) sono consultabili sulle piattaforme ufficiali.

Per il 10eLotto serale, i numeri vincenti sono: 5 – 12 – 20 – 23 – 31 – 38 – 39 – 43 – 48 – 54 – 57 – 58 – 60 – 65 – 70 – 71 – 73 – 76 – 80 – 82, con Numero Oro 80 e Doppio Oro 80 – 54.

Nel concorso del Simbolotto risultano estratti: 7 – Vaso, 37 – Piano, 43 – Funghi, 24 – Pizza, 27 – Scala.

Per gli appassionati di statistica del Lotto, prosegue la corsa dei principali ritardatari: il 41 a Bari manca da 96 concorsi, il 41 a Cagliari da 74 estrazioni, il 47 a Firenze da 86 turni.

Seguono il 70 a Genova (74), il 45 a Milano (86), il 40 a Napoli (81), il 46 a Palermo (78), l’80 a Roma (79), il 65 a Torino (59), il 65 a Venezia (67) e il 22 sulla Nazionale assente da 88 concorsi consecutivi.

La verifica puntuale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sui portali ufficiali del Gioco del Lotto.

I risultati diffusi dai media hanno valore informativo e non sostituiscono in alcun modo i dati certificati dai sistemi di gioco.

In caso di dubbi sui premi o sulle modalità di riscossione, è consigliabile rivolgersi direttamente alle ricevitorie abilitate o all’assistenza dei concessionari autorizzati.

Gioco responsabile e prospettive per i prossimi concorsi

Il montepremi del SuperEnalotto, vicino ai 146 milioni di euro, continuerà ad alimentare l’attenzione anche nei prossimi concorsi, in attesa di conoscere l’eventuale vincita di prima categoria.

L’elevata dimensione del jackpot rende centrale il tema del gioco responsabile: Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto restano a tutti gli effetti giochi d’azzardo, vietati ai minori di 18 anni e potenzialmente causa di dipendenza patologica.

Le autorità e i concessionari invitano a giocare con moderazione, fissando budget limitati e monitorando i propri comportamenti. Per il pubblico, i prossimi appuntamenti con le estrazioni resteranno quelli di martedì, giovedì, venerdì e sabato, sempre con possibilità di consultare in tempo reale i risultati sui siti ufficiali.

FAQ

Quando si svolgono le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto?

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si svolgono regolarmente quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato, salvo diverse comunicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come verificare se una schedina del SuperEnalotto è vincente?

È possibile verificare ufficialmente le schedine sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sull’area dedicata dei concessionari autorizzati o tramite controllo in ricevitoria abilitata.

Dove controllare i numeri vincenti del 10eLotto serale?

I numeri del 10eLotto serale, inclusi Numero Oro e Doppio Oro, sono pubblicati sul sito ufficiale del gioco, sull’app del concessionario e consultabili presso le ricevitorie.

Come vengono aggiornati i numeri ritardatari del Lotto?

I numeri ritardatari sono aggiornati ad ogni concorso dalle piattaforme ufficiali e dai sistemi statistici dei concessionari, che calcolano automaticamente il numero di estrazioni di assenza.

Quali sono le fonti ufficiali dei dati sulle estrazioni?

I dati sono elaborati a partire dalle informazioni diffuse da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione secondo criteri giornalistici.