Home / PRODOTTI / Smalto conduttivo rivoluziona touchscreen su unghie lunghe e migliora precisione d’uso su smartphone e tablet

Lo smalto conduttivo che trasforma le unghie in pennini per smartphone

Un team del Centenary College of Louisiana, guidato dalla studentessa di chimica cosmetica Manasi Desai e dal professor Joshua Lawrence, sta sviluppando uno smalto trasparente capace di rendere le unghie compatibili con i touchscreen capacitivi.

La ricerca, presentata alla riunione primaverile dell’American Chemical Society negli Stati Uniti, punta a risolvere le difficoltà quotidiane di chi porta unghie lunghe o calli sulle dita quando utilizza smartphone e tablet.

Il nuovo formulato, basato su composti organici conduttivi e non su particelle metalliche, promette un uso più naturale dei dispositivi e apre un potenziale nuovo segmento nel mercato della cosmesi tech, ancora in fase prototipale ma già oggetto di brevetto provvisorio.

In sintesi:

Smalto trasparente conduttivo per usare il touchscreen con le unghie lunghe.

Ricerca di Manasi Desai e Joshua Lawrence al Centenary College of Louisiana.

e al Centenary College of Louisiana. Formula priva di metalli, basata su etanolammina e taurina .

. Durata limitata e finitura imperfetta: il prodotto è ancora in sviluppo.

Alla base del progetto c’è un problema fisico preciso: i touchscreen capacitivi rilevano il tocco solo quando un materiale conduttivo, come la pelle, modifica il campo elettrico superficiale.

Le unghie, composte di cheratina isolante, risultano “invisibili” allo schermo, così come i polpastrelli resi spessi dai calli, il cosiddetto “dito zombie” segnalato da artigiani, chitarristi e lavoratori manuali.

Per anni l’industria ha tentato smalti conduttivi caricati con nanotubi di carbonio o polveri metalliche, penalizzando però sicurezza, atossicità e resa estetica, con tonalità scure poco compatibili con la nail art mainstream.

Come funziona il nuovo smalto conduttivo e cosa cambia per l’utente

La svolta di Manasi Desai arriva dopo aver testato 13 smalti trasparenti commerciali combinati con oltre 50 additivi.

La formula più promettente utilizza etanolammina (un amminoalcol) e taurina, amminoacido noto per la presenza negli energy drink, in una matrice cosmetica trasparente e potenzialmente compatibile con manicure già esistenti.

Secondo Joshua Lawrence, il meccanismo si basa su uno scambio di protoni tra gruppi acidi e basici sulla superficie dell’unghia: questo “salto di protoni” simulerebbe la mobilità ionica tipica della pelle, permettendo allo schermo di registrare il tocco come se provenisse dal polpastrello.

L’obiettivo è duplice: mantenere l’estetica di una normale manicure e aggiungere una funzione tecnologica integrata, trasformando ogni unghia in un piccolo stilo capacitivo.

Questo approccio differisce radicalmente dagli additivi metallici: niente particelle potenzialmente tossiche da inalare in produzione, maggiore trasparenza del film e migliore integrazione con colori e decorazioni già in uso nei saloni.

In prospettiva, un simile prodotto potrebbe interessare non solo chi porta unghie lunghe, ma anche professionisti con mani esposte a stress meccanici, oltre a creare nuove opportunità per brand di cosmetica e produttori di device.

Criticità attuali, tempi di mercato e possibili sviluppi futuri

Nonostante il brevetto provvisorio depositato, il passaggio dal laboratorio al mercato non è immediato.

I prototipi mostrano ancora una stesura irregolare: lo strato risulta granuloso, con una finitura che lo stesso Lawrence definisce “non proprio alla moda”, lontana dagli standard richiesti dall’industria della bellezza.

Il problema principale resta però la stabilità: l’etanolammina tende a evaporare rapidamente, riducendo la conduttività in poche ore o giorni, mentre il target commerciale sono settimane di utilizzo senza ritocchi continui.

Desai e il suo team stanno ora valutando alternative chimiche più stabili che preservino trasparenza, sicurezza dermatologica e prestazioni capacitive nel tempo.

Se queste sfide verranno superate, lo smalto conduttivo potrebbe inaugurare una nuova categoria di prodotti “ibridi” tra make-up e interfacce uomo‑macchina, con applicazioni potenziali anche nell’accessibilità digitale per utenti con difficoltà motorie.

Per i brand di tecnologia e cosmesi, la prospettiva è quella di partnership mirate e linee co‑brandizzate pensate per la Generazione Z, già abituata a soluzioni che fondono estetica e funzionalità.

FAQ

Come funziona lo smalto conduttivo per touchscreen sugli smartphone?

Funziona simulando la conduttività della pelle: lo scambio di protoni sulla superficie dell’unghia modifica il campo elettrico del touchscreen, permettendo allo schermo di registrare il tocco.

Lo smalto touchscreen sarà utilizzabile sopra qualsiasi tipo di manicure?

Sì, l’obiettivo dichiarato è applicarlo sopra qualsiasi manicure esistente o su unghie nude, mantenendo la resa estetica e aggiungendo solo la funzionalità capacitiva.

Quando potrebbe arrivare in commercio lo smalto per unghie conduttivo?

È improbabile un lancio a breve: il prodotto è ancora in fase di prototipo, con problemi di durata e finitura che richiedono ulteriore ricerca e validazione industriale.

Lo smalto conduttivo è sicuro per la salute e la pelle?

Al momento la formula punta su composti organici non metallici e atossici, ma saranno necessari test dermatologici regolatori prima di una commercializzazione su larga scala.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni su questo smalto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.