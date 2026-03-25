michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Smalto conduttivo rivoluziona touchscreen su unghie lunghe e migliora precisione d’uso su smartphone e tablet

Smalto conduttivo rivoluziona touchscreen su unghie lunghe e migliora precisione d’uso su smartphone e tablet

Lo smalto conduttivo che trasforma le unghie in pennini per smartphone

Un team del Centenary College of Louisiana, guidato dalla studentessa di chimica cosmetica Manasi Desai e dal professor Joshua Lawrence, sta sviluppando uno smalto trasparente capace di rendere le unghie compatibili con i touchscreen capacitivi.
La ricerca, presentata alla riunione primaverile dell’American Chemical Society negli Stati Uniti, punta a risolvere le difficoltà quotidiane di chi porta unghie lunghe o calli sulle dita quando utilizza smartphone e tablet.
Il nuovo formulato, basato su composti organici conduttivi e non su particelle metalliche, promette un uso più naturale dei dispositivi e apre un potenziale nuovo segmento nel mercato della cosmesi tech, ancora in fase prototipale ma già oggetto di brevetto provvisorio.

In sintesi:

  • Smalto trasparente conduttivo per usare il touchscreen con le unghie lunghe.
  • Ricerca di Manasi Desai e Joshua Lawrence al Centenary College of Louisiana.
  • Formula priva di metalli, basata su etanolammina e taurina.
  • Durata limitata e finitura imperfetta: il prodotto è ancora in sviluppo.

Alla base del progetto c’è un problema fisico preciso: i touchscreen capacitivi rilevano il tocco solo quando un materiale conduttivo, come la pelle, modifica il campo elettrico superficiale.
Le unghie, composte di cheratina isolante, risultano “invisibili” allo schermo, così come i polpastrelli resi spessi dai calli, il cosiddetto “dito zombie” segnalato da artigiani, chitarristi e lavoratori manuali.
Per anni l’industria ha tentato smalti conduttivi caricati con nanotubi di carbonio o polveri metalliche, penalizzando però sicurezza, atossicità e resa estetica, con tonalità scure poco compatibili con la nail art mainstream.

Come funziona il nuovo smalto conduttivo e cosa cambia per l’utente

La svolta di Manasi Desai arriva dopo aver testato 13 smalti trasparenti commerciali combinati con oltre 50 additivi.
La formula più promettente utilizza etanolammina (un amminoalcol) e taurina, amminoacido noto per la presenza negli energy drink, in una matrice cosmetica trasparente e potenzialmente compatibile con manicure già esistenti.
Secondo Joshua Lawrence, il meccanismo si basa su uno scambio di protoni tra gruppi acidi e basici sulla superficie dell’unghia: questo “salto di protoni” simulerebbe la mobilità ionica tipica della pelle, permettendo allo schermo di registrare il tocco come se provenisse dal polpastrello.

L’obiettivo è duplice: mantenere l’estetica di una normale manicure e aggiungere una funzione tecnologica integrata, trasformando ogni unghia in un piccolo stilo capacitivo.
Questo approccio differisce radicalmente dagli additivi metallici: niente particelle potenzialmente tossiche da inalare in produzione, maggiore trasparenza del film e migliore integrazione con colori e decorazioni già in uso nei saloni.
In prospettiva, un simile prodotto potrebbe interessare non solo chi porta unghie lunghe, ma anche professionisti con mani esposte a stress meccanici, oltre a creare nuove opportunità per brand di cosmetica e produttori di device.

Criticità attuali, tempi di mercato e possibili sviluppi futuri

Nonostante il brevetto provvisorio depositato, il passaggio dal laboratorio al mercato non è immediato.
I prototipi mostrano ancora una stesura irregolare: lo strato risulta granuloso, con una finitura che lo stesso Lawrence definisce “non proprio alla moda”, lontana dagli standard richiesti dall’industria della bellezza.
Il problema principale resta però la stabilità: l’etanolammina tende a evaporare rapidamente, riducendo la conduttività in poche ore o giorni, mentre il target commerciale sono settimane di utilizzo senza ritocchi continui.

Desai e il suo team stanno ora valutando alternative chimiche più stabili che preservino trasparenza, sicurezza dermatologica e prestazioni capacitive nel tempo.
Se queste sfide verranno superate, lo smalto conduttivo potrebbe inaugurare una nuova categoria di prodotti “ibridi” tra make-up e interfacce uomo‑macchina, con applicazioni potenziali anche nell’accessibilità digitale per utenti con difficoltà motorie.
Per i brand di tecnologia e cosmesi, la prospettiva è quella di partnership mirate e linee co‑brandizzate pensate per la Generazione Z, già abituata a soluzioni che fondono estetica e funzionalità.

FAQ

Come funziona lo smalto conduttivo per touchscreen sugli smartphone?

Funziona simulando la conduttività della pelle: lo scambio di protoni sulla superficie dell’unghia modifica il campo elettrico del touchscreen, permettendo allo schermo di registrare il tocco.

Lo smalto touchscreen sarà utilizzabile sopra qualsiasi tipo di manicure?

Sì, l’obiettivo dichiarato è applicarlo sopra qualsiasi manicure esistente o su unghie nude, mantenendo la resa estetica e aggiungendo solo la funzionalità capacitiva.

Quando potrebbe arrivare in commercio lo smalto per unghie conduttivo?

È improbabile un lancio a breve: il prodotto è ancora in fase di prototipo, con problemi di durata e finitura che richiedono ulteriore ricerca e validazione industriale.

Lo smalto conduttivo è sicuro per la salute e la pelle?

Al momento la formula punta su composti organici non metallici e atossici, ma saranno necessari test dermatologici regolatori prima di una commercializzazione su larga scala.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni su questo smalto?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache