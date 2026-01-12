DFNS e Concordium lanciano wallet blockchain per istituzioni: sicurezza zero-knowledge e conformità che fanno la differenza

Soluzioni wallet istituzionali pronte all’uso

Dfns abbatte barriere di costo e complessità per chi vuole offrire servizi blockchain senza costruire da zero infrastrutture critiche. Le istituzioni possono accedere a wallet WaaS con funzioni di livello Tier 1, pronti per audit e policy interne, evitando investimenti che arrivano fino a 250.000 dollari. Le capacità includono rilevamento automatico di asset e NFT, cronologia completa delle transazioni on-chain e strumenti di gestione operativa pensati per ambienti regolamentati.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’architettura è progettata per l’uso enterprise: invio di asset, broadcasting di transazioni e generazione di firme digitali sono eseguiti in un perimetro sicuro e controllabile. La configurazione “compliance-ready” consente un time-to-market ridotto, con integrazione rapida nelle piattaforme esistenti e governance granulare su ruoli, permessi e segregazione dei diritti.

La disponibilità di API e policy di sicurezza standardizzate facilita il roll-out in banche, fintech e enti pubblici, mantenendo tracciabilità e auditabilità end-to-end. Le aziende ottengono infrastruttura di custodia e gestione degli asset in modalità servizio, con scalabilità orizzontale e continuità operativa, riducendo rischi operativi e oneri di manutenzione tipici dei sistemi proprietari.

FAQ

Qual è il vantaggio principale dei wallet WaaS di Dfns? Riduzione di costi e tempi di implementazione con funzionalità enterprise pronte all’uso.

Riduzione di costi e tempi di implementazione con funzionalità enterprise pronte all’uso. Quali funzioni chiave sono incluse? Scoperta asset e NFT, cronologia on-chain, invio asset, broadcasting e firme digitali.

Scoperta asset e NFT, cronologia on-chain, invio asset, broadcasting e firme digitali. I wallet sono adatti a contesti regolamentati? Sì, l’infrastruttura è progettata per requisiti di compliance e auditabilità.

Sì, l’infrastruttura è progettata per requisiti di compliance e auditabilità. Quanto si riduce il time-to-market? L’approccio “compliance-ready” consente attivazioni significativamente più rapide rispetto a soluzioni costruite da zero.

L’approccio “compliance-ready” consente attivazioni significativamente più rapide rispetto a soluzioni costruite da zero. Chi sono i principali destinatari? Istituti finanziari, fintech e amministrazioni con esigenze di sicurezza e governance rigorose.

Istituti finanziari, fintech e amministrazioni con esigenze di sicurezza e governance rigorose. Come si gestisce la sicurezza delle firme? Attraverso componenti dedicati alla generazione di firme digitali in ambienti sicuri.

Attraverso componenti dedicati alla generazione di firme digitali in ambienti sicuri. Qual è la fonte giornalistica citata? Informazioni basate su comunicati e dichiarazioni ufficiali delle società coinvolte.

Integrazione con concordium per sicurezza e compliance

L’integrazione tra Dfns e Concordium porta nei wallet funzioni complete di livello Tier 1, con discovery automatica di asset e NFT, cronologia on-chain integrale e gestione dell’invio e del broadcasting delle transazioni. La generazione delle firme digitali avviene in un perimetro controllato, con criteri di segregazione e auditabilità progettati per requisiti istituzionali.

Grazie a Concordium ID e Concordium Pay, le implementazioni attivano nativamente flussi Verify & Pay, unificando verifica dell’identità e pagamento in un’unica esperienza, utile per KYC e controlli AML. Il risultato è una catena operativa tracciabile end-to-end, senza sacrificare privacy e sicurezza.

Le dichiarazioni dei vertici confermano la direzione: per Boris Bohrer-Bilowitzki, la sinergia rende la blockchain fruibile da istituzioni con aspettative elevate su sicurezza, riservatezza e tracciabilità; per Clarisse Hagège, la priorità è portare design regolamentare e modelli “compliance-ready” direttamente in produzione, riducendo attriti e tempi di implementazione.

L’adozione si inserisce in un ecosistema più ampio che include IBM Digital Asset Haven, offrendo orchestrazione di transazioni su catene pubbliche e private e un ambiente unificato per wallet sicuri, a supporto di use case come tokenizzazione e regolamento di asset con controlli di identità integrati.

Percorso accelerato verso l’adozione istituzionale

La piattaforma WaaS di Dfns riduce attriti tecnologici e regolamentari, consentendo il lancio rapido di servizi blockchain allineati a standard di audit e sicurezza. Le imprese ottengono custodia, gestione e orchestrazione delle transazioni con controlli granulari, minimizzando tempi di sviluppo e costi operativi.

Il framework identity-first di Concordium, integrato con MPC di Dfns, supporta tokenizzazione, emissione e settlement con tracciabilità completa e salvaguardia della privacy. Funzioni Verify & Pay semplificano onboarding, KYC e pagamenti, abilitando flussi conformi in contesti regolamentati.

Il collegamento con IBM Digital Asset Haven offre un ambiente unificato per wallet sicuri e transazioni su chain pubbliche e private, creando un percorso chiaro dall’ideazione al go-live istituzionale, con governance, resilienza e interoperabilità pronte per l’impiego enterprise.

FAQ