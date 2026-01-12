DFNS e Concordium lanciano wallet blockchain per istituzioni: sicurezza zero-knowledge e conformità che fanno la differenza

DFNS e Concordium lanciano wallet blockchain per istituzioni: sicurezza zero-knowledge e conformità che fanno la differenza

Soluzioni wallet istituzionali pronte all’uso

Dfns abbatte barriere di costo e complessità per chi vuole offrire servizi blockchain senza costruire da zero infrastrutture critiche. Le istituzioni possono accedere a wallet WaaS con funzioni di livello Tier 1, pronti per audit e policy interne, evitando investimenti che arrivano fino a 250.000 dollari. Le capacità includono rilevamento automatico di asset e NFT, cronologia completa delle transazioni on-chain e strumenti di gestione operativa pensati per ambienti regolamentati.

L’architettura è progettata per l’uso enterprise: invio di asset, broadcasting di transazioni e generazione di firme digitali sono eseguiti in un perimetro sicuro e controllabile. La configurazione “compliance-ready” consente un time-to-market ridotto, con integrazione rapida nelle piattaforme esistenti e governance granulare su ruoli, permessi e segregazione dei diritti.

La disponibilità di API e policy di sicurezza standardizzate facilita il roll-out in banche, fintech e enti pubblici, mantenendo tracciabilità e auditabilità end-to-end. Le aziende ottengono infrastruttura di custodia e gestione degli asset in modalità servizio, con scalabilità orizzontale e continuità operativa, riducendo rischi operativi e oneri di manutenzione tipici dei sistemi proprietari.

FAQ

  • Qual è il vantaggio principale dei wallet WaaS di Dfns? Riduzione di costi e tempi di implementazione con funzionalità enterprise pronte all’uso.
  • Quali funzioni chiave sono incluse? Scoperta asset e NFT, cronologia on-chain, invio asset, broadcasting e firme digitali.
  • I wallet sono adatti a contesti regolamentati? Sì, l’infrastruttura è progettata per requisiti di compliance e auditabilità.
  • Quanto si riduce il time-to-market? L’approccio “compliance-ready” consente attivazioni significativamente più rapide rispetto a soluzioni costruite da zero.
  • Chi sono i principali destinatari? Istituti finanziari, fintech e amministrazioni con esigenze di sicurezza e governance rigorose.
  • Come si gestisce la sicurezza delle firme? Attraverso componenti dedicati alla generazione di firme digitali in ambienti sicuri.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Informazioni basate su comunicati e dichiarazioni ufficiali delle società coinvolte.

Integrazione con concordium per sicurezza e compliance

L’integrazione tra Dfns e Concordium porta nei wallet funzioni complete di livello Tier 1, con discovery automatica di asset e NFT, cronologia on-chain integrale e gestione dell’invio e del broadcasting delle transazioni. La generazione delle firme digitali avviene in un perimetro controllato, con criteri di segregazione e auditabilità progettati per requisiti istituzionali.

Grazie a Concordium ID e Concordium Pay, le implementazioni attivano nativamente flussi Verify & Pay, unificando verifica dell’identità e pagamento in un’unica esperienza, utile per KYC e controlli AML. Il risultato è una catena operativa tracciabile end-to-end, senza sacrificare privacy e sicurezza.

Le dichiarazioni dei vertici confermano la direzione: per Boris Bohrer-Bilowitzki, la sinergia rende la blockchain fruibile da istituzioni con aspettative elevate su sicurezza, riservatezza e tracciabilità; per Clarisse Hagège, la priorità è portare design regolamentare e modelli “compliance-ready” direttamente in produzione, riducendo attriti e tempi di implementazione.

L’adozione si inserisce in un ecosistema più ampio che include IBM Digital Asset Haven, offrendo orchestrazione di transazioni su catene pubbliche e private e un ambiente unificato per wallet sicuri, a supporto di use case come tokenizzazione e regolamento di asset con controlli di identità integrati.

Percorso accelerato verso l’adozione istituzionale

La piattaforma WaaS di Dfns riduce attriti tecnologici e regolamentari, consentendo il lancio rapido di servizi blockchain allineati a standard di audit e sicurezza. Le imprese ottengono custodia, gestione e orchestrazione delle transazioni con controlli granulari, minimizzando tempi di sviluppo e costi operativi.

Il framework identity-first di Concordium, integrato con MPC di Dfns, supporta tokenizzazione, emissione e settlement con tracciabilità completa e salvaguardia della privacy. Funzioni Verify & Pay semplificano onboarding, KYC e pagamenti, abilitando flussi conformi in contesti regolamentati.

Il collegamento con IBM Digital Asset Haven offre un ambiente unificato per wallet sicuri e transazioni su chain pubbliche e private, creando un percorso chiaro dall’ideazione al go-live istituzionale, con governance, resilienza e interoperabilità pronte per l’impiego enterprise.

FAQ

  • Perché l’adozione è più rapida? Perché l’infrastruttura è “compliance-ready” e riduce sviluppo, integrazione e validazioni.
  • Qual è il ruolo di Concordium? Fornire identità integrata e funzioni Verify & Pay per processi KYC/AML.
  • Come si garantisce la sicurezza delle chiavi? Mediante architettura MPC e policy di segregazione e controllo degli accessi.
  • Che vantaggi offre IBM Digital Asset Haven? Orchestrazione sicura e unificata su catene pubbliche e private.
  • Quali use case sono prioritari? Tokenizzazione, custodia, pagamenti regolamentati e regolamento di asset.
  • Chi sono i destinatari tipici? Banche, fintech e enti pubblici con requisiti di auditabilità.
  • Qual è la fonte giornalistica citata? Dati e citazioni provengono da comunicati ufficiali delle società coinvolte.

