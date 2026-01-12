Solana Mobile lancia SKR, il token che promette di rivoluzionare crypto e smartphone

Lancio di skr e obiettivi dell’ecosistema

Solana Mobile inaugura il token SKR, segnando l’avvio di una fase operativa centrata su governance, partecipazione e crescita dell’ecosistema Solana Seeker. Il debutto, fissato al 21 gennaio, arriva dopo la prima Seeker Season, chiusa con oltre 265 dApp attive, 9 milioni di transazioni e 2,6 miliardi di dollari di volume, coinvolgendo più di 100.000 utenti.

In questa cornice, SKR viene posizionato come leva per coordinare incentivi, decisioni collettive e sostenibilità economica della piattaforma. L’airdrop costituisce la fase iniziale di un percorso che intende premiare i contributori dell’ecosistema e ampliarne la base attiva, allineando gli interessi tra utenti, sviluppatori e infrastrutture partner.

Il general manager Emmett Hollyer definisce SKR uno strumento per determinare chi partecipa, quali regole si applicano e quali flussi economici sostengono il progetto, orientando la roadmap verso una maggiore responsabilità condivisa. Contestualmente, il programma Guardian coinvolgerà realtà come Anza, DoubleZero, Helius e Jito per consolidare resilienza tecnica e scalabilità del network mobile, accelerando l’adozione e l’efficienza dell’ecosistema Solana.

Distribuzione iniziale e tokenomics

Il rollout di SKR prevede una distribuzione immediata del 57% fin dal giorno uno, con il 30% degli airdrop sbloccato al lancio e una quota significativa destinata a utenti Solana Seeker e sviluppatori. Questo disegno privilegia la circolazione rapida del token nell’ecosistema, con incentivi mirati a chi costruisce e utilizza le dApp, riducendo attriti iniziali di liquidità.

Durante il token generation event saranno resi disponibili 2,7 miliardi di SKR, pari al 27% della supply complessiva di 10 miliardi. La ripartizione iniziale prevede 1 miliardo alla community treasury per iniziative di ecosistema, 1 miliardo alla liquidità per sostenere mercati e on-ramping, 700 milioni a crescita e partnership per accelerare adozione e integrazione.

La strategia di sblocco combina partecipazione e stabilità: due terzi del 30% degli airdrop al lancio vanno agli utenti attivi e agli sviluppatori, allineando contributi tecnici e uso reale. La quota treasury assicura finanziamento programmabile per grant, retroattività e sicurezza, mentre la riserva di liquidità limita la volatilità nelle fasi iniziali di trading.

Strategia mobile e governance della community

Solana Mobile orienta SKR a un modello di governance aperto, mirato a ridurre l’intermediazione tipica dei marketplace controllati da Apple e Google, e a trasferire potere decisionale alla community di Solana Seeker. Il token diventa strumento per definire criteri di accesso, regole operative e priorità di sviluppo, con meccanismi di voto e allocazione delle risorse che premiano contributi verificabili.

In parallelo, il programma Guardian introduce una rete di attori infrastrutturali — Anza, DoubleZero, Helius, Jito — chiamati a presidiare stabilità, prestazioni e sicurezza del layer mobile, fungendo da garanti tecnici del percorso di decentralizzazione.

L’architettura proposta punta a un app stack meno dipendente dai gatekeeper tradizionali: incentivi on-chain per sviluppatori, percorsi di discovery nativi e liquidità coordinata dal tesoro di community costruiscono un circuito autosufficiente di sviluppo, distribuzione e monetizzazione.

La governance sposta l’asse dagli store centralizzati a processi trasparenti, in cui gli utenti attivi e i builder incidono su roadmap, policy di listino e integrazioni prioritarie. La combinazione di airdrop, treasury e ruoli Guardian riduce attriti di adozione e crea accountability misurabile attraverso metriche on-chain.

L’obiettivo è un ecosistema mobile dove il controllo dei flussi economici e delle regole applicative sia condiviso, favorendo interoperabilità, cicli di rilascio più rapidi e un mercato di dApp competitivo e aperto.

FAQ