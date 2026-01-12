Nasdaq e CME Group lanciano indice cripto regolamentato: rivoluzione per investitori istituzionali e mercati digitali

Partnership tra nasdaq e cme group

Nasdaq e CME Group rinnovano una collaborazione quasi trentennale portando nel perimetro regolamentato un indice cripto di nuova generazione: il Nasdaq CME Crypto™ Index (NCI™), evoluzione del precedente Nasdaq Crypto™ Index. La partnership, nata con i futures sul Nasdaq‑100® nel 1996 e rafforzata dagli E-mini Nasdaq‑100 nel 1999, estende ora al digitale un modello di mercato già collaudato su futures, opzioni ed ETF.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’operazione risponde alla maturazione dell’ecosistema degli asset digitali e al crescente bisogno di trasparenza, governance e benchmark comparabili alle asset class tradizionali. Il focus si sposta da scommesse su singoli token a esposizioni ampie e misurabili via indice, coerenti con le pratiche degli investitori istituzionali.

Secondo Sean Wasserman, l’avanzare della chiarezza normativa, specialmente negli USA, apre la strada a soluzioni regolamentate su cui i gestori fanno affidamento ogni giorno. Il rilancio dell’NCI™ diventa così il perno per un accesso ordinato al mercato cripto, integrabile nei processi di allocazione e controllo del rischio tipici della finanza tradizionale.

Struttura e governance dell’indice

Il Nasdaq CME Crypto™ Index (NCI™) adotta una metodologia codificata che privilegia trasparenza e replicabilità: criteri di eleggibilità degli asset, soglie minime di liquidità, regole di ponderazione e ribilanciamento su base trimestrale. L’obiettivo è offrire un benchmark affidabile, allineato agli standard delle asset class tradizionali e coerente con le esigenze di misurazione del rischio.

La composizione si fonda su dati provenienti da exchange e custodi verificati, selezionati per qualità dei flussi e conformità operativa. La sorveglianza si appoggia a un comitato congiunto di Nasdaq e CME Group, che supervisiona l’aderenza alle regole metodologiche e l’aggiornamento ai requisiti normativi emergenti. Questo presidio riduce il rischio operativo e assicura una governance comparabile ai principali indici azionari.

Il calcolo dell’indice è effettuato da CF Benchmarks, provider leader di benchmark per asset digitali e partner già integrato nelle infrastrutture di CME Group e Nasdaq. L’utilizzo di una fonte terza specializzata garantisce indipendenza nella determinazione dei prezzi, consistenza dei campioni e protocolli di qualità sui dati sottostanti.

La combinazione di metodologia pubblica, comitato di governance e provider indipendente struttura un framework pensato per la due diligence istituzionale: tracciabilità dei processi, controlli documentabili e parametri di liquidità verificabili. In questo perimetro, l’NCI™ diventa un riferimento operativo per esposizioni diversificate e regolate al mercato cripto.

FAQ

Che cos’è il Nasdaq CME Crypto™ Index (NCI™)?

Un indice cripto regolamentato che fornisce un benchmark diversificato basato su regole trasparenti.

Chi calcola l’indice?

CF Benchmarks , provider indipendente specializzato in benchmark per asset digitali.

Come viene garantita la governance?

Attraverso un comitato congiunto di Nasdaq e CME Group che supervisiona metodologia e conformità.

Quali sono le principali regole metodologiche?

Criteri di eleggibilità, soglie di liquidità, ponderazione definita e ribilanciamento trimestrale.

Quali fonti di dati utilizza?

Exchange e custodi verificati con standard di qualità e controlli sulla formazione dei prezzi.

L’indice è già impiegato in prodotti regolamentati?

Sì, inclusi ETF multi-asset come l’NCIQ negli USA .

Qual è la fonte giornalistica citata?

Dichiarazioni e dettagli organizzativi provengono dal comunicato congiunto di Nasdaq e CME Group e dalle informazioni diffuse da CF Benchmarks.

Impatto sui prodotti regolamentati e sugli investitori

La riarticolazione del Nasdaq CME Crypto™ Index (NCI™) abilita veicoli regolamentati come ETF, fondi strutturati e strategie attive, offrendo un benchmark misurabile per costruire esposizioni diversificate al mercato cripto. L’adozione di una metodologia pubblica e la presenza di un calcolatore indipendente favoriscono la replicabilità, condizione essenziale per prodotti UCITS, 40 Act e mandati istituzionali.

Per i gestori, l’indice consente integrazione nei framework di risk budgeting, coperture e ottimizzazione del capitale, riducendo la dipendenza dal rischio idiosincratico dei singoli token. La periodicità di ribilanciamento trimestrale supporta processi di governance e compliance con metriche tracciabili su liquidità e ponderazioni.

In termini di adozione, l’NCI™ è già alla base di strumenti regolamentati con masse in gestione superiori al miliardo di dollari, incluso l’ETF multi‑asset Hashdex Nasdaq Crypto Index US (NCIQ). La domanda attesa riguarda soluzioni beta core, prodotti a gestione dinamica e linee di overlay per la diversificazione tattica.

Per gli investitori finali, l’accesso tramite veicoli regolamentati introduce trasparenza di pricing, custodia validata e procedure di controllo coerenti con le asset class tradizionali. Portafogli multi‑asset possono così includere piccole allocazioni strategiche alle cripto con metriche di rischio standardizzate, preservando processi di due diligence e reportistica istituzionale.

FAQ