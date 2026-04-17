Home / NEWS / Delitto di Garlasco, nuova ipotesi sabotaggio riaccende i dubbi degli inquirenti su un dettaglio cruciale

Delitto di Garlasco, nuove ombre su errori e ipotesi sabotaggio

Chi rimette al centro dell’attenzione il delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi è la trasmissione Rai “Ore 14 Sera”, dove, nelle ultime puntate, sono stati analizzati i punti critici delle indagini svolte a Garlasco nel 2007.

Le discussioni coinvolgono il ruolo dei carabinieri, dei RIS e della procura, con particolare attenzione alla gestione dei reperti, ai computer e alla discussa impronta “97F”.

Le parole del conduttore Milo Infante, dell’avvocato Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) e dell’ex generale dei RIS Luciano Garofano riaprono il dibattito sul perché, a distanza di anni, emergano errori e possibili anomalie tali da far ipotizzare persino un “sabotaggio” ai danni di Stasi, condannato in via definitiva.

In sintesi:

Errori e ritardi nelle indagini sul delitto di Garlasco tornano sotto esame televisivo.

tornano sotto esame televisivo. Capelli nel lavandino e impronta 97F: reperti mai chiariti in modo convincente.

Milo Infante evoca l’ipotesi di un possibile “sabotaggio” contro Alberto Stasi .

evoca l’ipotesi di un possibile “sabotaggio” contro . L’ex generale Garofano difende l’operato dei carabinieri, parlando di errori da contestualizzare.

Errori investigativi, reperti ignorati e il ruolo di carabinieri e RIS

Nel programma “Ore 14 Sera”, il focus si è concentrato sulla lunga serie di anomalie investigative nel caso di Chiara Poggi.

L’avvocato Antonio De Rensis ha ricordato i capelli trovati nel lavandino della casa di Garlasco: *“Mai analizzati, né è mai stato spiegato perché fossero lì”*. Un dettaglio che, secondo il legale, rappresenta non solo un errore, ma un vuoto di motivazioni ufficiali.

De Rensis ha criticato anche il ritardo dell’intervento dei RIS, chiamati solo tre giorni dopo il delitto, quando la scena era già stata ampiamente contaminata.

In studio, l’ex generale dei RIS Luciano Garofano ha precisato che è il pm a decidere quando attivare gli specialisti, mentre i carabinieri territoriali possono solo chiedere supporto. Questa ricostruzione ha spinto Milo Infante a ipotizzare che gli inquirenti si fossero convinti fin da subito della colpevolezza di Alberto Stasi, riducendo l’urgenza di un approccio scientifico rigoroso.

Secondo Infante, questa dinamica avrebbe prodotto una gestione superficiale di atti decisivi: dall’interrogatorio di Andrea Sempio, all’epoca mai approfondito sulle sue azioni il giorno dell’omicidio, fino alla presunta manomissione dei computer di Stasi e di Chiara Poggi.

Particolarmente grave appare, nel racconto televisivo, lo svuotamento del cestino del PC di Alberto Stasi, gesto interpretato come incompatibile con una corretta conservazione delle prove digitali.

L’ex generale Garofano ha però respinto l’idea di “sabotaggio”, parlando di prassi diffuse all’epoca e ricordando altri casi (come Cogne e Novi Ligure) in cui furono adottati protocolli simili. A suo dire, gli errori vanno letti alla luce delle competenze tecniche di quegli anni e dell’operatività ordinaria dei carabinieri, che, sostiene, *“avevano quelle competenze, hanno cercato notizie su quei computer”*.

Ipotesi sabotaggio, interrogatori maratona e dubbi destinati a durare

Il confronto si è fatto ancora più acceso quando Milo Infante ha collegato la cancellazione di dati informatici a una volontà selettiva: *“Si cancella qualcosa che non si vuole più vedere”*.

Un’affermazione che, pur senza valore processuale, alimenta nel pubblico l’idea di una gestione orientata delle prove, soprattutto considerando che Alberto Stasi è stato più volte interrogato per molte ore.

L’avvocato De Rensis ha ricordato che *“se una persona è interrogata per più di 7 ore è perché ci si attende qualcosa”*, indicando in questa pressione psicologica un ulteriore segnale di un impianto accusatorio costruito con troppa fretta.

Il quadro che emerge è quello di un’indagine segnata da ritardi, omissioni e scelte discutibili sulla scena del crimine e sui dispositivi digitali, mentre nuove attenzioni mediatiche – come il dibattito sull’impronta “97F” – mantengono vivo il sospetto che non tutto sia stato chiarito.

Anche se la condanna di Stasi è definitiva, il caso di Garlasco continua così a interrogare opinione pubblica, investigatori e giuristi su quanto possa pesare, in un processo, una catena di errori iniziali non più sanabili.

FAQ

Perché il delitto di Garlasco torna oggi al centro dell’attenzione?

Torna centrale perché nuove analisi televisive, come quelle di “Ore 14 Sera”, stanno riesaminando errori, ritardi e reperti controversi, riaprendo il dibattito pubblico su responsabilità e modalità investigative.

Cosa si contesta agli investigatori nel caso di Chiara Poggi?

Si contestano intervento tardivo dei RIS, reperti non analizzati (come i capelli nel lavandino), gestione discutibile dei computer e interrogatori molto lunghi, ritenuti da alcuni sproporzionati.

Cosa significa l’ipotesi di “sabotaggio” contro Alberto Stasi?

Indica il sospetto che alcune azioni, come lo svuotamento del cestino del PC di Stasi, possano aver alterato o cancellato prove rilevanti.

La condanna di Alberto Stasi può essere ancora messa in discussione?

È formalmente definitiva, ma può essere rivista solo in presenza di nuove prove decisive o errori processuali gravi, nell’ambito di specifiche procedure straordinarie previste dalla legge.

Qual è la fonte delle informazioni su delitto di Garlasco e indagini?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di notizie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.