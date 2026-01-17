Discoteca Tabata Sestriere chiusa per una settimana: il motivo sorprende e divide la movida di viale Europa

Provvedimento di sospensione

Il questore di Torino Massimo Gambino ha disposto la sospensione per sette giorni della licenza della discoteca Tabata di viale Europa a Sestriere, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è scattato da venerdì 16 gennaio 2026 e resterà in vigore fino a giovedì 22. La misura riguarda l’interruzione temporanea dell’attività con apposizione dei sigilli all’ingresso del locale.

Sulla base del decreto, l’esercizio non potrà svolgere eventi o somministrazione durante l’intero periodo indicato, con obbligo di osservanza immediata. L’atto è stato notificato ai gestori e comunicato alle autorità competenti per i controlli di rispetto.

Contestualmente, sui canali social ufficiali del Tabata è stato pubblicato un messaggio che annuncia la chiusura per “breve pausa programmata”, in concomitanza con la finestra temporale della sospensione. Le attività potranno riprendere solo al termine del periodo fissato dall’autorità di pubblica sicurezza.

Motivazioni e controlli

I riscontri degli ultimi giorni hanno evidenziato criticità rilevanti nella gestione del Tabata, accertate da personale dell’Arma dei carabinieri e, in una fase successiva, dai vigili del fuoco. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre è stato segnalato un grave caso di sovraffollamento: a fronte di una capienza autorizzata di 775 persone, il conta‑ingressi degli addetti alla sicurezza ha registrato 1.142 presenze.

L’episodio è stato preceduto da un intervento la sera del 25 dicembre, quando una rissa scoppiata all’interno del locale e proseguita nelle pertinenze ha coinvolto circa ottanta avventori, con l’utilizzo di bottiglie di vetro come corpi contundenti. Due uomini hanno riportato ferite da arma da taglio alla schiena, con prognosi rispettive di 10 e 14 giorni.

Nel corso di un controllo congiunto dell’11 gennaio, effettuato con i vigili del fuoco per la verifica delle condizioni antincendio, sono emerse carenze nella manutenzione e nell’efficienza dei mezzi e degli impianti di estinzione. È stata inoltre riscontrata l’assenza di formazione degli incaricati alla prevenzione incendi e all’evacuazione, obbligatoria per la gestione delle emergenze in caso di pericolo grave e immediato.

L’insieme di questi elementi — ordine pubblico, sicurezza degli avventori e inadempienze antincendio — ha determinato l’attivazione del potere di sospensione ai sensi dell’articolo 100 TULPS.

Reazioni e comunicazione dei gestori

Sui canali ufficiali del Tabata è comparso un messaggio che indica la chiusura per una “breve pausa programmata”, sovrapponibile al periodo di sospensione comunicato dalla Questura di Torino. La formula scelta dai gestori non menziona il provvedimento ex articolo 100 TULPS, limitandosi a informare l’utenza dello stop temporaneo delle attività.

La comunicazione social è stata diffusa in concomitanza con l’apposizione dei sigilli all’ingresso del locale di viale Europa, con indicazione della riapertura al termine dei sette giorni stabiliti. Non risultano comunicati aggiuntivi su iniziative straordinarie o su eventuali rimborsi di eventi.

I gestori si sono allineati all’obbligo di sospensione, annunciando la ripresa regolare dei servizi dopo la data indicata dal provvedimento. L’aggiornamento online ha raccolto numerose interazioni, mentre non sono state rese note ulteriori dichiarazioni ufficiali su interventi correttivi o su modifiche organizzative.

