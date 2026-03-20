Home / SPETTACOLI & CINEMA / Serie A su DAZN e Sky domina il weekend prima della sosta

Cookie, privacy e pubblicità personalizzata: cosa cambia davvero per gli utenti

I siti web italiani, inclusi portali di news e servizi online, stanno aggiornando le informative su cookie e tracciamenti digitali. L’intervento riguarda tutti gli utenti che navigano da browser e app, oggi. L’obiettivo è conciliare personalizzazione dei contenuti, pubblicità mirata e rispetto delle norme europee su privacy e consenso, evitando trattamenti non necessari dei dati personali. In questo contesto vengono distinti i cookie tecnici indispensabili al funzionamento del sito da quelli utilizzati per statistiche, preferenze e finalità di marketing, che richiedono un consenso esplicito e revocabile in qualsiasi momento.

In sintesi:

I cookie tecnici sono necessari per usare correttamente il sito e non richiedono consenso.

Statistiche, preferenze e marketing richiedono consenso esplicito, libero e sempre revocabile.

La mancata accettazione può limitare funzioni avanzate, non l’accesso alle informazioni essenziali.

Le nuove informative mirano ad allinearsi al GDPR e rafforzare trasparenza e controllo utente.

Nel modello attuale di gestione dei dati, l’archiviazione tecnica e l’accesso alle informazioni sul dispositivo dell’utente vengono suddivisi in categorie funzionali distinte. I cookie strettamente necessari consentono operazioni come il login, il salvataggio di sessione, il carrello o la trasmissione di comunicazioni su reti elettroniche, senza i quali il servizio richiesto non potrebbe funzionare correttamente.

Altre categorie, come le preferenze, permettono di ricordare lingua, layout o impostazioni non strettamente indispensabili; quelle statistiche raccolgono dati aggregati e, talvolta, anonimi per misurare audience e performance editoriali; i cookie di marketing, infine, costruiscono profili per mostrare annunci personalizzati e tracciare l’utente su più siti.

Per queste ultime categorie il GDPR impone un consenso informato, documentato e revocabile. In assenza di consenso, alcuni servizi avanzati – come pubblicità su misura e contenuti altamente personalizzati – possono risultare limitati, ma la navigazione di base e l’accesso all’informazione devono restare garantiti.

Come leggere e gestire le diverse categorie di cookie sul web

Nelle nuove interfacce di gestione del consenso, ogni categoria di cookie è accompagnata da una descrizione sintetica della finalità. I cookie funzionali sono presentati come indispensabili alla fruizione del servizio richiesto dall’utente e non vengono normalmente disattivati, pena il malfunzionamento del sito.

I cookie di preferenza registrano scelte individuali, come impostazioni grafiche, area geografica o lingua; non incidono sulla sicurezza, ma migliorano la user experience. Quelli di statistica, se correttamente anonimizzati, vengono utilizzati “esclusivamente per scopi statistici”: servono a comprendere come viene utilizzato il sito, quali contenuti funzionano e dove intervenire per ottimizzare offerta editoriale e performance tecniche.

I cookie di marketing rappresentano l’area più sensibile: consentono di creare profili, calibrare campagne pubblicitarie e tracciare l’utente anche su siti diversi per “scopi di marketing simili”. La scelta se abilitare o meno questi cookie ha un impatto diretto sul livello di tracciamento e sulla quantità di pubblicità personalizzata visualizzata.

Verso un equilibrio tra monetizzazione dei contenuti e controllo dei dati

L’evoluzione delle informative su cookie e tracciamento segna un passaggio strutturale per l’editoria digitale. I publisher puntano a mantenere sostenibile il modello pubblicitario, mentre gli utenti chiedono maggiore controllo sui propri dati. Nei prossimi mesi è probabile un aumento di soluzioni “cookieless”, di analitiche aggregate e di offerte premium senza tracciamento, progettate per conciliare privacy, sostenibilità economica dei contenuti e conformità normativa. La capacità di spiegare in modo chiaro, sintetico e verificabile le finalità di ogni trattamento diventerà un fattore competitivo decisivo in termini di fiducia e permanenza degli utenti.

FAQ

Cosa sono i cookie tecnici e perché non posso disattivarli?

I cookie tecnici sono essenziali per login, sicurezza, carrello e navigazione di base. Senza di essi il sito non funzionerebbe correttamente o risulterebbe inutilizzabile.

Cosa succede se rifiuto cookie di marketing e profilazione?

Rifiutando i cookie di marketing vedrai comunque pubblicità, ma non personalizzata. Alcune funzionalità avanzate potrebbero non attivarsi o risultare meno rilevanti per i tuoi interessi.

Come posso modificare il consenso ai cookie dopo la prima scelta?

È sempre possibile modificare il consenso riaprendo il pannello privacy dal footer del sito oppure cancellando i cookie dal browser e riesprimendo le preferenze.

I cookie statistici anonimi raccolgono dati personali identificabili?

No, se correttamente anonimizzati i cookie statistici non consentono l’identificazione diretta dell’utente e servono solo per analisi aggregate di traffico.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sui cookie?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.