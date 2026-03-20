michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Serie A su DAZN e Sky domina il weekend prima della sosta

Serie A su DAZN e Sky domina il weekend prima della sosta

Cookie, privacy e pubblicità personalizzata: cosa cambia davvero per gli utenti

I siti web italiani, inclusi portali di news e servizi online, stanno aggiornando le informative su cookie e tracciamenti digitali. L’intervento riguarda tutti gli utenti che navigano da browser e app, oggi. L’obiettivo è conciliare personalizzazione dei contenuti, pubblicità mirata e rispetto delle norme europee su privacy e consenso, evitando trattamenti non necessari dei dati personali. In questo contesto vengono distinti i cookie tecnici indispensabili al funzionamento del sito da quelli utilizzati per statistiche, preferenze e finalità di marketing, che richiedono un consenso esplicito e revocabile in qualsiasi momento.

In sintesi:

  • I cookie tecnici sono necessari per usare correttamente il sito e non richiedono consenso.
  • Statistiche, preferenze e marketing richiedono consenso esplicito, libero e sempre revocabile.
  • La mancata accettazione può limitare funzioni avanzate, non l’accesso alle informazioni essenziali.
  • Le nuove informative mirano ad allinearsi al GDPR e rafforzare trasparenza e controllo utente.

Nel modello attuale di gestione dei dati, l’archiviazione tecnica e l’accesso alle informazioni sul dispositivo dell’utente vengono suddivisi in categorie funzionali distinte. I cookie strettamente necessari consentono operazioni come il login, il salvataggio di sessione, il carrello o la trasmissione di comunicazioni su reti elettroniche, senza i quali il servizio richiesto non potrebbe funzionare correttamente.

Altre categorie, come le preferenze, permettono di ricordare lingua, layout o impostazioni non strettamente indispensabili; quelle statistiche raccolgono dati aggregati e, talvolta, anonimi per misurare audience e performance editoriali; i cookie di marketing, infine, costruiscono profili per mostrare annunci personalizzati e tracciare l’utente su più siti.

Per queste ultime categorie il GDPR impone un consenso informato, documentato e revocabile. In assenza di consenso, alcuni servizi avanzati – come pubblicità su misura e contenuti altamente personalizzati – possono risultare limitati, ma la navigazione di base e l’accesso all’informazione devono restare garantiti.

Come leggere e gestire le diverse categorie di cookie sul web

Nelle nuove interfacce di gestione del consenso, ogni categoria di cookie è accompagnata da una descrizione sintetica della finalità. I cookie funzionali sono presentati come indispensabili alla fruizione del servizio richiesto dall’utente e non vengono normalmente disattivati, pena il malfunzionamento del sito.

I cookie di preferenza registrano scelte individuali, come impostazioni grafiche, area geografica o lingua; non incidono sulla sicurezza, ma migliorano la user experience. Quelli di statistica, se correttamente anonimizzati, vengono utilizzati “esclusivamente per scopi statistici”: servono a comprendere come viene utilizzato il sito, quali contenuti funzionano e dove intervenire per ottimizzare offerta editoriale e performance tecniche.

I cookie di marketing rappresentano l’area più sensibile: consentono di creare profili, calibrare campagne pubblicitarie e tracciare l’utente anche su siti diversi per “scopi di marketing simili”. La scelta se abilitare o meno questi cookie ha un impatto diretto sul livello di tracciamento e sulla quantità di pubblicità personalizzata visualizzata.

Verso un equilibrio tra monetizzazione dei contenuti e controllo dei dati

L’evoluzione delle informative su cookie e tracciamento segna un passaggio strutturale per l’editoria digitale. I publisher puntano a mantenere sostenibile il modello pubblicitario, mentre gli utenti chiedono maggiore controllo sui propri dati. Nei prossimi mesi è probabile un aumento di soluzioni “cookieless”, di analitiche aggregate e di offerte premium senza tracciamento, progettate per conciliare privacy, sostenibilità economica dei contenuti e conformità normativa. La capacità di spiegare in modo chiaro, sintetico e verificabile le finalità di ogni trattamento diventerà un fattore competitivo decisivo in termini di fiducia e permanenza degli utenti.

FAQ

Cosa sono i cookie tecnici e perché non posso disattivarli?

I cookie tecnici sono essenziali per login, sicurezza, carrello e navigazione di base. Senza di essi il sito non funzionerebbe correttamente o risulterebbe inutilizzabile.

Cosa succede se rifiuto cookie di marketing e profilazione?

Rifiutando i cookie di marketing vedrai comunque pubblicità, ma non personalizzata. Alcune funzionalità avanzate potrebbero non attivarsi o risultare meno rilevanti per i tuoi interessi.

Come posso modificare il consenso ai cookie dopo la prima scelta?

È sempre possibile modificare il consenso riaprendo il pannello privacy dal footer del sito oppure cancellando i cookie dal browser e riesprimendo le preferenze.

I cookie statistici anonimi raccolgono dati personali identificabili?

No, se correttamente anonimizzati i cookie statistici non consentono l’identificazione diretta dell’utente e servono solo per analisi aggregate di traffico.

Da quali fonti è stata elaborata questa analisi sui cookie?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache