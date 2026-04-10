michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Crans-Montana indagato collabora con la procura e apre nuovi scenari sull’inchiesta in corso

Crans-Montana indagato collabora con la procura e apre nuovi scenari sull’inchiesta in corso

Tragedia di Capodanno a Crans-Montana, bilancio e prime conferme ufficiali

La notte di Capodanno, nello stabile “Le Constellation” di Crans-Montana, in Vallese, un grave incidente ha causato 41 morti e 115 feriti.
Secondo l’indagine della polizia cantonale vallesana, solo otto persone sono uscite completamente illese dallo scantinato del complesso.
L’evento, avvenuto il 1° gennaio, è stato confermato nei suoi elementi essenziali dal Ministero pubblico all’agenzia Keystone-ATS, che segue da vicino lo sviluppo delle indagini.

In sintesi:

  • Incidente di Capodanno nello stabile “Le Constellation” a Crans-Montana, in Vallese.
  • Bilancio attuale: 41 vittime e 115 feriti, molti ancora ricoverati.
  • Solo otto persone sono riuscite a uscire completamente illese dallo scantinato.
  • Polizia cantonale e Ministero pubblico confermano dati e proseguono le indagini.

Bilancio delle vittime e ruolo delle autorità nel caso “Le Constellation”

Il complesso “Le Constellation” è divenuto il simbolo della più grave tragedia recente registrata a Crans-Montana.
La polizia cantonale vallesana ha aggiornato il bilancio a 41 morti e 115 feriti, un terzo dei quali risulta tuttora ricoverato in ospedale, alcuni in condizioni critiche.
Dal primo sopralluogo emergono cifre che testimoniano l’eccezionale violenza dell’evento: nello scantinato solo otto persone sono riuscite a salvarsi senza riportare lesioni, un numero che evidenzia la drammaticità del contesto in cui si sono trovati gli occupanti.

Il Ministero pubblico ha confermato a Keystone-ATS i dati forniti dalla polizia cantonale, sottolineando come la priorità resti l’identificazione completa delle vittime e la ricostruzione precisa della dinamica.
Le autorità stanno verificando responsabilità organizzative, misure di sicurezza adottate nello stabile e condizioni strutturali dei locali sotterranei.
Le informazioni ufficiali vengono rilasciate con cautela, per garantire trasparenza, rispetto delle famiglie coinvolte e solidità probatoria in vista di eventuali procedimenti penali.

Conseguenze future per sicurezza, indagini e responsabilità a Crans-Montana

La tragedia del “Le Constellation” apre ora un fronte più ampio su sicurezza e controlli nelle strutture ricettive di Crans-Montana e del Vallese.
Le autorità cantonali stanno valutando un rafforzamento delle norme per eventi di grande affluenza in spazi chiusi, con particolare attenzione a vie di fuga, capienze massime e sistemi di allarme.
L’esito delle indagini potrebbe produrre nuove linee guida operative e responsabilità civili e penali per proprietari e organizzatori, influenzando la gestione dei futuri eventi turistici nella regione alpina.

FAQ

Quante vittime ha causato l’incidente di Capodanno a Crans-Montana?

Attualmente il bilancio ufficiale indica 41 morti e 115 feriti, secondo i dati confermati dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale vallesana.

Quanti sono usciti illesi dallo scantinato del “Le Constellation”?

Secondo l’indagine della polizia cantonale, solo otto persone sono riuscite a lasciare lo scantinato senza riportare alcuna lesione.

Quanti feriti dell’incidente sono ancora ricoverati in ospedale?

Le autorità indicano che circa un terzo dei 115 feriti rimane attualmente ricoverato, alcuni in condizioni definite gravi o critiche.

Chi sta conducendo le indagini sulla tragedia di Crans-Montana?

Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale vallesana sotto la supervisione del Ministero pubblico, con comunicazioni ufficiali veicolate anche tramite l’agenzia Keystone-ATS.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione giornalistica dell’evento?

La ricostruzione è basata su un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache