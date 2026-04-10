Home / NEWS / Crans-Montana indagato collabora con la procura e apre nuovi scenari sull’inchiesta in corso

Tragedia di Capodanno a Crans-Montana, bilancio e prime conferme ufficiali

La notte di Capodanno, nello stabile “Le Constellation” di Crans-Montana, in Vallese, un grave incidente ha causato 41 morti e 115 feriti.

Secondo l’indagine della polizia cantonale vallesana, solo otto persone sono uscite completamente illese dallo scantinato del complesso.

L’evento, avvenuto il 1° gennaio, è stato confermato nei suoi elementi essenziali dal Ministero pubblico all’agenzia Keystone-ATS, che segue da vicino lo sviluppo delle indagini.

In sintesi:

Incidente di Capodanno nello stabile “Le Constellation” a Crans-Montana, in Vallese.

Bilancio attuale: 41 vittime e 115 feriti, molti ancora ricoverati.

Solo otto persone sono riuscite a uscire completamente illese dallo scantinato.

Polizia cantonale e Ministero pubblico confermano dati e proseguono le indagini.

Bilancio delle vittime e ruolo delle autorità nel caso “Le Constellation”

Il complesso “Le Constellation” è divenuto il simbolo della più grave tragedia recente registrata a Crans-Montana.

La polizia cantonale vallesana ha aggiornato il bilancio a 41 morti e 115 feriti, un terzo dei quali risulta tuttora ricoverato in ospedale, alcuni in condizioni critiche.

Dal primo sopralluogo emergono cifre che testimoniano l’eccezionale violenza dell’evento: nello scantinato solo otto persone sono riuscite a salvarsi senza riportare lesioni, un numero che evidenzia la drammaticità del contesto in cui si sono trovati gli occupanti.

Il Ministero pubblico ha confermato a Keystone-ATS i dati forniti dalla polizia cantonale, sottolineando come la priorità resti l’identificazione completa delle vittime e la ricostruzione precisa della dinamica.

Le autorità stanno verificando responsabilità organizzative, misure di sicurezza adottate nello stabile e condizioni strutturali dei locali sotterranei.

Le informazioni ufficiali vengono rilasciate con cautela, per garantire trasparenza, rispetto delle famiglie coinvolte e solidità probatoria in vista di eventuali procedimenti penali.

Conseguenze future per sicurezza, indagini e responsabilità a Crans-Montana

La tragedia del “Le Constellation” apre ora un fronte più ampio su sicurezza e controlli nelle strutture ricettive di Crans-Montana e del Vallese.

Le autorità cantonali stanno valutando un rafforzamento delle norme per eventi di grande affluenza in spazi chiusi, con particolare attenzione a vie di fuga, capienze massime e sistemi di allarme.

L’esito delle indagini potrebbe produrre nuove linee guida operative e responsabilità civili e penali per proprietari e organizzatori, influenzando la gestione dei futuri eventi turistici nella regione alpina.

FAQ

Quante vittime ha causato l’incidente di Capodanno a Crans-Montana?

Attualmente il bilancio ufficiale indica 41 morti e 115 feriti, secondo i dati confermati dal Ministero pubblico e dalla polizia cantonale vallesana.

Quanti sono usciti illesi dallo scantinato del “Le Constellation”?

Secondo l’indagine della polizia cantonale, solo otto persone sono riuscite a lasciare lo scantinato senza riportare alcuna lesione.

Quanti feriti dell’incidente sono ancora ricoverati in ospedale?

Le autorità indicano che circa un terzo dei 115 feriti rimane attualmente ricoverato, alcuni in condizioni definite gravi o critiche.

Chi sta conducendo le indagini sulla tragedia di Crans-Montana?

Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale vallesana sotto la supervisione del Ministero pubblico, con comunicazioni ufficiali veicolate anche tramite l’agenzia Keystone-ATS.

Quali sono le fonti utilizzate per la ricostruzione giornalistica dell’evento?

La ricostruzione è basata su un’elaborazione congiunta di informazioni provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.