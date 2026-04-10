Home / SPETTACOLI & CINEMA / Euphoria 3 smarrisce realismo e trama tra sciocchezze estreme e OnlyFans

Euphoria 3, primo episodio: cosa succede ai protagonisti e perché conta

La terza stagione di Euphoria si apre quattro anni dopo gli eventi precedenti, con tutti i personaggi precipitati in nuovi abissi esistenziali.

Al centro c’è Rue, trascinata in un traffico di droga tra Messico e Stati Uniti per saldare un debito, costretta a ingoiare ovuli a ogni viaggio, con rischio di morte immediata.

Accanto a lei, l’universo già noto di Cassie, Nate, Lexie e Jules, tutti incastrati in dinamiche economiche, affettive e morali sempre più tossiche.

Il primo episodio, diffuso ora in streaming, mostra un creatore, Sam Levinson, apparentemente deciso a radicalizzare l’estetica scioccante della serie, sacrificando però coerenza narrativa e crescita psicologica dei personaggi.

Il risultato è un esordio visivamente abbagliante ma narrativamente fragile, che apre interrogativi sul futuro della stagione e sulla capacità di raccontare davvero la generazione che vuole rappresentare.

In sintesi:

Rue diventa corriere della droga tra Messico e USA , rischiando la vita a ogni viaggio.

diventa corriere della droga tra e , rischiando la vita a ogni viaggio. Cassie apre OnlyFans per finanziare il matrimonio con Nate , stretto dai debiti paterni.

apre OnlyFans per finanziare il matrimonio con , stretto dai debiti paterni. Lexie assiste una showrunner interpretata da Sharon Stone , mentre Jules resta sullo sfondo.

assiste una showrunner interpretata da , mentre resta sullo sfondo. Immagini scioccanti e cura visiva prevalgono su trama ed evoluzione dei personaggi.

Personaggi allo stremo tra degrado economico, morale e spettacolarizzazione del trauma

Fin dall’incipit, Sam Levinson spinge Rue oltre il confine del semplice racconto di dipendenza: la vedevamo già fragile, ora è pedina di un traffico internazionale, costretta a ingoiare ovuli di droga ripresi in primi piani volutamente nauseanti.

La scelta di mostrarla mentre li espelle in un colino posato su una vasca da bagno arrugginita mira a uno shock viscerale, più che a un’analisi del suo percorso di recovery, che pure dovrebbe essere il cuore emotivo della stagione.

Intorno, la deriva è collettiva: Cassie (Sydney Sweeney) monetizza il proprio corpo con OnlyFans per inseguire il sogno di sposare Nate (Jacob Elordi), che tenta di tenere in piedi l’eredità economica famigliare senza affondare.

Lexie (Maude Apatow) diventa assistente di una showrunner interpretata da Sharon Stone, figura quasi messianica ossessionata dal “salvare il mondo” più che dallo scrivere una serie, mentre Jules (Hunter Schafer), assente in scena, viene ridotta a descrizione: artista mantenuta da uomini ricchi e viscidosi.

Nel mezzo, immagini come lo zoom sulla testa mozzata di una gallina nel deserto richiamano estetiche alla Lars von Trier: disturbanti, formalmente raffinate, ma scollegate da una struttura che dia senso al trauma messo in scena.

Tra fede, redenzione e rischio di vuoto narrativo nella nuova stagione

Il primo episodio di Euphoria 3 appare come un manifesto estetico più che come l’avvio di un racconto compiuto.

Fotografia patinatissima, chiaroscuri studiati e colonna sonora impeccabile producono un impatto visivo potente, ma emergono interrogativi strutturali: dov’è la trama portante?

Dov’è il reale avanzamento dei personaggi verso qualcosa che non sia solo un ulteriore baratro?

Gli otto episodi previsti avranno il compito di dimostrare che non si tratta soltanto di “tutto fumo e niente arrosto”.

In particolare, la fede riscoperta da Rue, il tema della redenzione e il confronto con il male potrebbero offrire un asse narrativo robusto, se affrontati con profondità e non come semplice cornice simbolica.

La sfida di Sam Levinson è tradurre lo shock in analisi: raccontare davvero una generazione allo sbando, invece di limitarsi a esporne le ferite come immagini d’effetto.

FAQ

Quando è ambientata la terza stagione di Euphoria rispetto alla seconda?

La terza stagione è ambientata circa quattro anni dopo gli eventi conclusivi della seconda, mostrando personaggi più adulti ma ancora irrisolti.

Che ruolo ha Rue nel primo episodio di Euphoria 3?

Rue è coinvolta come corriere della droga tra Messico e Stati Uniti, ingoiando ovuli e mettendo costantemente a rischio la propria vita.

Cosa succede a Cassie e Nate nel nuovo inizio di stagione?

Cassie apre un profilo OnlyFans per finanziare il matrimonio con Nate, che tenta di gestire l’attività del padre indebitato.

Euphoria 3 punta più sull’estetica o sulla trama?

Il primo episodio privilegia nettamente estetica, immagini scioccanti e colonna sonora, mentre la trama e l’evoluzione dei personaggi restano per ora deboli.

Quali sono le fonti utilizzate per l’analisi di questo articolo?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.