Crans-Montana guida intesa bipartisan: misure forti per sostenere le famiglie nei processi

Impegno istituzionale

Il Senato impegna il Governo a garantire assistenza giudiziaria piena e continuativa ai familiari delle vittime e ai feriti del rogo di Crans-Montana. La risoluzione, sottoscritta da tutti i capigruppo, chiede un coordinamento rapido tra uffici legali e strutture consolari per seguire ogni fase delle procedure, dal riconoscimento dei diritti al supporto nelle azioni civili e penali.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Prevista la messa a disposizione di consulenze specialistiche, traduzioni giurate e accesso agevolato a documentazione transfrontaliera, affinché i nuclei colpiti dispongano di strumenti effettivi per tutelarsi. Le amministrazioni competenti dovranno monitorare i fascicoli, ridurre i tempi di risposta e attivare un canale dedicato per segnalazioni e istanze urgenti.

Indicata inoltre la necessità di un’interlocuzione costante con le autorità elvetiche, per allineare i passaggi probatori e assicurare la tracciabilità degli atti. Il provvedimento sollecita relazioni periodiche al Parlamento sullo stato delle pratiche e sull’efficacia delle misure adottate, in un quadro di massima trasparenza.

La cornice istituzionale comprende l’eventuale ricorso a fondi straordinari per coprire oneri legali e spese procedurali, con priorità ai casi di maggiore fragilità socioeconomica. Obiettivo: garantire accesso equo alla giustizia, superando barriere linguistiche, burocratiche e territoriali.

Sostegno alle famiglie

Priorità alla presa in carico integrata dei nuclei colpiti, con sportelli dedicati presso le prefetture e un referente unico per ogni famiglia, incaricato di coordinare pratiche legali, sanitarie e previdenziali. Previsti percorsi di assistenza psicologica e mediazione culturale, con accesso gratuito a consulenze e traduzioni per atti e certificazioni connesse al caso di Crans-Montana.

Il pacchetto di misure include supporto per indennizzi, coperture assicurative e anticipo delle spese documentali all’estero, oltre a un canale prioritario per rilascio di attestazioni e trasmissione di atti. Le strutture territoriali attiveranno tutoraggi per i minori e per i familiari con fragilità economiche, garantendo la continuità assistenziale nel medio periodo.

Stabilito un flusso informativo periodico alle famiglie tramite aggiornamenti certificati su stato delle procedure, udienze e scadenze, con disponibilità di consulenze in remoto. In caso di contenziosi transfrontalieri, previsto affiancamento tecnico per la raccolta di prove e la corretta validazione dei documenti redatti in giurisdizione estera.

Percorso bipartisan

Il percorso ha preso forma con la proposta del capogruppo dem Francesco Boccia durante l’ultima riunione dei capigruppo a Palazzo Madama, ottenendo l’adesione di tutte le forze politiche. Il testo condiviso è stato affinato in sede istruttoria per consolidare l’impegno all’assistenza giudiziaria ai familiari delle vittime e ai feriti del rogo di Crans-Montana.

L’intesa tra maggioranza e opposizioni ha puntato sulla neutralità degli obiettivi: tutela dei diritti, trasparenza delle procedure e coordinamento con le autorità svizzere. La sottoscrizione congiunta dei capigruppo ha dato al provvedimento un profilo di stabilità, favorendo tempi rapidi di approvazione e attivazione operativa.

La convergenza ha previsto verifiche periodiche in Senato e un monitoraggio dell’attuazione da parte dei ministeri competenti, con relazioni tecniche sui risultati e sulle eventuali criticità. La scelta di un atto di indirizzo unitario ha rafforzato l’autorevolezza istituzionale della richiesta al Governo, riducendo margini di ambiguità applicativa e garantendo continuità alle misure a favore delle famiglie.

FAQ