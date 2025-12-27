Hamas in Italia devia 7 milioni dalla beneficenza per finanziare il terrorismo internazionale: indagine e implicazioni

Indagine e sequestri

Genova, operazione congiunta di Procura nazionale antimafia, Digos e Guardia di Finanza: eseguite 9 misure cautelari per finanziamento a Hamas.

Accertati circa 7 milioni di euro dirottati da finte iniziative umanitarie verso l'organizzazione responsabile della strage del 7 ottobre.

Individuate tre ONG/società di beneficenza usate come paravento per canalizzare fondi all'estero con circuiti mascherati.

Sequestri mirati e tracciamento dei flussi hanno smantellato una cellula logistica che alimentava l'operatività terroristica.

Indagine e sequestri

Un’operazione coordinata dalla Procura nazionale antimafia con la Digos di Genova e la Guardia di Finanza ha portato a nove ordinanze cautelari in diverse città italiane. Gli inquirenti hanno ricostruito flussi per circa sette milioni di euro destinati a Hamas, raccolti con causali umanitarie e poi dirottati. L’attività investigativa, durata mesi, ha combinato monitoraggi bancari, pedinamenti e analisi documentali su conti e movimenti. Disposti sequestri mirati di somme e documenti utili a congelare i canali finanziari e a preservare la prova. Il dispositivo ha colpito i nodi ritenuti nevralgici della rete: referenti, intermediari e strutture di copertura, riducendo la capacità di radicamento economico sul territorio e all’estero.

FAQ

Quante persone sono state arrestate?

Nove, in esecuzione di ordinanze cautelari.

Qual è l’importo dei fondi dirottati?

Circa sette milioni di euro.

Chi ha condotto l’operazione?

Procura nazionale antimafia, Digos di Genova e Guardia di Finanza.

Qual era la finalità dei fondi secondo l’accusa?

Finanziare l’organizzazione Hamas sotto copertura di raccolte umanitarie.

Che tipo di sequestri sono stati eseguiti?

Sequestri di somme e documentazione utile a bloccare i canali finanziari.

Quanto è durata l’indagine?

Diversi mesi, con tracciamento dei flussi e attività di sorveglianza.

LA NOTIZIA IN UN SECONDO (Riassunto AI)

Il tracciamento ha evidenziato tre società di beneficenza/ONG come fulcro della raccolta: campagne pubbliche per il sostegno al popolo palestinese, conti dedicati e ricevute regolari. Le donazioni, frammentate in microversamenti e bonifici di medio importo, venivano convogliate su conti ponte, poi ripulite tramite causali standardizzate e trasferimenti a cascata. Una quota restava su carte prepagate e money transfer, la restante seguiva circuiti esteri mascherati da progetti sanitari e scolastici. Il lessico delle causali e la rotazione dei beneficiari costituivano il principale schermo operativo.

Collegamenti internazionali

Gli investigatori descrivono una rete ramificata con nodi in più Paesi europei e hub extra UE utilizzati per l’ultimo miglio. Referenti riconducibili alla sezione estera di Hamas avrebbero coordinato la ridistribuzione dei fondi, interfacciandosi con strutture logistiche in Medio Oriente. I passaggi chiave avvenivano tramite conti transitori e prestanome, con triangolazioni verso giurisdizioni a bassa trasparenza. Le autorità sottolineano la compenetrazione tra propaganda e finanza: eventi pubblici, raccolte online e reti associative fungevano da moltiplicatori di fiducia e copertura.

Implicazioni legali e sicurezza

Il quadro ipotizzato comprende reati di associazione con finalità di terrorismo, autoriciclaggio e frode nella destinazione dei fondi. I sequestri preventivi mirano a impedire l’ulteriore dispersione delle somme e a preservare gli elementi probatori. Sul piano della sicurezza interna, lo smantellamento della cellula riduce la capacità di finanziamento e supporto logistico in Italia, ma non esclude tentativi di riorganizzazione su canali alternativi. Le autorità richiamano controlli più stringenti su donazioni, crowdfunding e transiti transfrontalieri, con rafforzamento degli obblighi di trasparenza per enti benefici.

FAQ

Quante persone sono state arrestate?

Nove, in esecuzione di ordinanze cautelari.

Qual è l’importo dei fondi dirottati?

Circa sette milioni di euro.

Quali strumenti sono stati usati per mascherare i flussi?

Conti ponte, causali standardizzate, carte prepagate e money transfer.

Quante organizzazioni di copertura sono coinvolte?

Tre enti di beneficenza/ONG con finalità umanitarie dichiarate.

Quali reati sono contestati?

Associazione con finalità di terrorismo, autoriciclaggio e frode sulle destinazioni dei fondi.

Qual è l’impatto sulla sicurezza nazionale?

Interrotti canali di finanziamento e logistica, con rafforzamento dei controlli su donazioni e transiti.

LA NOTIZIA IN UN SECONDO (Riassunto AI)

La mappa dei collegamenti tracciata dagli inquirenti evidenzia contatti stabili con nodi in Europa e hub extra UE funzionali all’“ultimo miglio” finanziario. Figure riconducibili alla sezione estera di Hamas avrebbero gestito la ridistribuzione, utilizzando conti transitori, prestanome e triangolazioni verso giurisdizioni a bassa trasparenza. Eventi pubblici e reti associative, anche online, alimentavano fiducia e copertura, mentre la propaganda legittimava le raccolte. Gli scambi con strutture logistiche in Medio Oriente risultano scanditi da trasferimenti frazionati e causali ripetitive, con controlli anti-tracciamento basati su rotazioni periodiche dei beneficiari e sull’uso selettivo di circuiti non bancari.

Implicazioni legali e sicurezza

Il quadro ipotizzato comprende reati di associazione con finalità di terrorismo, autoriciclaggio e frode nell’uso delle donazioni. I sequestri preventivi mirano a evitare la dispersione delle somme e a blindare gli elementi probatori. In termini di sicurezza, l’interruzione dei canali finanziari riduce la capacità operativa locale e transnazionale, pur non escludendo assetti sostitutivi su nuove piattaforme. Le autorità sollecitano controlli rafforzati su donazioni, crowdfunding, money transfer e transiti transfrontalieri, con obblighi di trasparenza più stringenti per enti benefici e verifiche di conformità periodiche lungo l’intera filiera dei flussi.

FAQ

Quante misure cautelari sono state eseguite?

Nove, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Quanti fondi sono stati tracciati?

Circa sette milioni di euro dirottati da finalità umanitarie.

Qual è il ruolo delle ONG nella vicenda?

Tre enti sono stati usati come paravento per canalizzare le donazioni.

Come avveniva la movimentazione internazionale?

Attraverso conti ponte, prestanome, triangolazioni e hub extra UE.

Quali reati sono contestati?

Associazione con finalità di terrorismo, autoriciclaggio e frode.

Che impatto ha l’operazione sulla sicurezza?

Ha interrotto canali finanziari e logistici, aumentando la resilienza dei controlli.

Le ipotesi di reato comprendono associazione con finalità di terrorismo, autoriciclaggio e frode nella destinazione delle donazioni. I sequestri preventivi bloccano l’uso delle somme e consolidano la catena probatoria. Sul piano della sicurezza, l’interruzione dei flussi riduce capacità operative e logistiche in Italia, pur lasciando aperta la possibilità di canali sostitutivi. Le autorità spingono per presìdi più rigidi su donazioni, crowdfunding, money transfer e transiti transfrontalieri, con obblighi di trasparenza rafforzati per enti benefici e audit ciclici lungo l’intera filiera dei pagamenti.

FAQ