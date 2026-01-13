Jessica Moretti armata con Sacha Baron Cohen al Festival di Cannes per la promozione di The Dictator

Scatti a cannes con sacha baron cohen

Jessica Moretti compare in uno scatto al Festival di Cannes 2012, immortalata davanti all’Hotel Carlton con un kalashnikov finto tra le mani, accanto a Sacha Baron Cohen. L’immagine risale alla campagna promozionale globale di The Dictator, quando l’attore britannico inscenava apparizioni spettacolari in costume del suo personaggio.

La partecipazione di Moretti a quel momento mediatico emerge dagli archivi dei media locali, che hanno riportato la foto nel contesto delle recenti cronache. La posa, coerente con il tono satirico della pellicola, documenta un’apparizione pubblica legata a un evento cinematografico internazionale.

La scena al Carlton si inseriva nelle azioni di marketing non convenzionale adottate per il film, con accessori scenici volutamente provocatori. Lo scatto testimonia la presenza di Moretti nella cornice glamour della Croisette, senza ulteriori elementi che indichino un coinvolgimento oltre la foto di rito.

Dal passato da modella all’imprenditoria a crans-montana

Jessica Moretti ha iniziato la carriera come modella, costruendo visibilità nel settore dell’immagine e degli eventi. Tre anni più tardi, insieme al marito Jacques, ha virato sull’attività d’impresa con una strategia di diversificazione locale.

La coppia ha investito a Crans-Montana rilevando il bar Le Constellation, puntando su un posizionamento da locale di riferimento per la nightlife della località svizzera. L’acquisto ha segnato il passaggio dalla ribalta mediatica a una gestione operativa con obiettivi di crescita stabile.

Nel tempo, Le Constellation è diventato uno dei punti più frequentati della zona, sostenuto da programmazione musicale e iniziative d’intrattenimento. Il modello gestionale ha combinato immagine, servizio e marketing esperienziale, valorizzando il flusso turistico e l’appeal della destinazione alpina.

Contesto e reazioni alla promozione di “the dictator”

La promozione di The Dictator al Festival di Cannes 2012 si basava su azioni di marketing provocatorie, con Sacha Baron Cohen in costume e oggetti di scena volutamente eccessivi. L’immagine con Jessica Moretti davanti all’Hotel Carlton, con un kalashnikov finto, rientra in questo format studiato per generare visibilità immediata.

Il contesto era quello delle apparizioni pubbliche coordinate durante la Croisette, concepite per attirare fotografi e media internazionali senza sconfinare oltre il perimetro scenico. Le testate locali hanno riproposto quello scatto collegandolo alle cronache attuali, sottolineandone la natura promozionale e non operativa.

Le reazioni all’epoca furono in linea con la satira del film: performance di forte impatto, finalizzate al richiamo mediatico, accolte come parte integrante del lancio globale e registrate come episodio circoscritto all’evento cinematografico.

FAQ

  • Chi compare nello scatto citato? Jessica Moretti e Sacha Baron Cohen durante la promozione di The Dictator.
  • Dove è stata scattata la foto? Davanti all’Hotel Carlton al Festival di Cannes 2012.
  • L’arma ritratta era reale? No, si trattava di un kalashnikov finto come oggetto di scena.
  • Qual era l’obiettivo della messa in scena? Generare attenzione mediatica coerente con il tono satirico del film.
  • La foto indica un coinvolgimento oltre l’evento? No, è documentata come apparizione legata alla promozione.
  • Quale fonte ha riportato dettagli sul passato della protagonista? La testata svizzera Insider Paradeplatz è citata nei resoconti.
  • La ripubblicazione dell’immagine è recente? Sì, i media locali l’hanno ripresa nel contesto delle notizie attuali.

