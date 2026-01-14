Crans-Montana, genitori del liceo Virgilio mobilitati: raccolta fondi urgente per sostenere i giovani feriti

Raccolta fondi dei genitori del liceo Virgilio

Crans-Montana resta una ferita aperta. A reagire con immediatezza sono stati i genitori del Consiglio di istituto del liceo Virgilio di Milano, che hanno avviato una raccolta fondi mirata per i quattro studenti coinvolti nell’incendio del locale Le Constellation. L’iniziativa nasce con finalità concrete e verificabili, strutturata su una pagina dedicata al crowdfunding, con aggiornamenti sull’andamento delle donazioni e sull’impiego delle risorse.

La campagna è stata presentata come risposta rapida all’emergenza, per garantire sostegno immediato alle famiglie e ai ragazzi feriti. I promotori sottolineano la necessità di accompagnare il percorso clinico e personale degli studenti oltre la fase acuta, assicurando continuità di assistenza.

La mobilitazione della comunità scolastica è stata coordinata in modo trasparente, con obiettivi chiari e canali ufficiali per le donazioni. Nei primi riscontri si registra un’adesione significativa, segno di una partecipazione diffusa e di un bisogno condiviso di supporto concreto.

Obiettivo economico e destinazione dei contributi

L’obiettivo economico fissato dai promotori è di 80mila euro, una soglia ritenuta necessaria per coprire i principali costi di medio periodo legati al recupero dei quattro studenti. Le risorse saranno allocate con priorità su spese mediche e di riabilitazione, incluse terapie specialistiche, visite di controllo e presidi sanitari.

Una quota è destinata al supporto psicologico, con percorsi individuali e familiari per affrontare il trauma e favorire il rientro progressivo alla normalità. Sono previste coperture per interventi di accompagnamento sociale e scolastico, come tutoraggi e adattamenti temporanei necessari alla continuità educativa.

I promotori indicano criteri di tracciabilità delle spese e aggiornamenti periodici sull’impiego dei fondi, in linea con la trasparenza dichiarata nella pagina di crowdfunding. Nelle prime ore la campagna ha registrato centinaia di donazioni, raccogliendo già diverse decine di migliaia di euro, segnale di fiducia nella gestione e nell’efficacia dell’iniziativa.

Solidarietà della comunità e messaggio di speranza

La risposta della comunità attorno a Crans-Montana e al liceo Virgilio di Milano si è tradotta in un flusso costante di contributi, messaggi e condivisioni. Le donazioni, arrivate in poche ore da famiglie, ex studenti e cittadini, evidenziano un sostegno concreto e verificabile alla campagna.

Oltre al gesto economico, emergono parole di vicinanza e disponibilità a collaborare con servizi, competenze e reti locali. La partecipazione digitale ha amplificato la visibilità dell’iniziativa, favorendo un passaparola ordinato e tracciabile.

Ogni contributo è interpretato come un impegno collettivo a non lasciare soli i quattro studenti feriti al Le Constellation, trasformando il dolore in una spinta organizzata verso il recupero. La campagna diventa così un presidio civile di sostegno, capace di alimentare fiducia, continuità e responsabilità condivisa.

