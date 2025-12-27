Zelensky sfida Trump negli USA: mossa decisiva tra bombardamenti russi e stallo diplomatico a Kiev

Telefonata tra zelensky e trump

Volodymyr Zelensky ha contattato telefonicamente Donald Trump per presentare un piano in 20 punti, completato al 90%, finalizzato a chiudere il conflitto con la Russia.

La chiamata arriva mentre proseguono i raid con droni e missili su Kiev e dintorni: 40 missili, quasi 500 droni, due vittime, 20 feriti e oltre un milione di utenze senza elettricità.

Il leader ucraino ha ribadito che i bombardamenti notturni sono "la risposta di Mosca alla pace", sollecitando garanzie di sicurezza e sostegno politico dagli Stati Uniti.

La conversazione prepara il terreno all'incontro a Mar-a-Lago e alla discussione su ricostruzione (stima 700-800 miliardi di dollari) ed eventuali misure transitorie sul Donbass.

Volodymyr Zelensky ha telefonato a Donald Trump con un obiettivo operativo: illustrare un piano di pace in 20 punti, già definito al 90%, e sondare le condizioni per un sostegno concreto degli Stati Uniti. Nel colloquio, il presidente ucraino ha messo al centro garanzie di sicurezza per Kiev e possibili meccanismi di stabilizzazione territoriale, in vista di un incontro a Mar-a-Lago. La tempistica della chiamata è stata dettata dall’intensificarsi degli attacchi russi con droni e missili e dall’urgenza di costruire una cornice negoziale credibile.

Secondo quanto riferito da Zelensky, la conversazione ha incluso i capitoli più sensibili: protezione delle infrastrutture critiche, opzioni per un cessate il fuoco verificabile e strumenti internazionali di garanzia. Il leader ucraino ha sottolineato che i raid notturni di Mosca costituiscono un segnale opposto alla de-escalation, richiamando numeri e impatti su Kiev e area metropolitana. A Trump è stato ribadito il nesso tra sostegno politico USA e sostenibilità del percorso negoziale, anche in vista di eventuali passaggi elettorali e referendari post-bellici.

Nel dettaglio, Zelensky ha condiviso lo stato del piano, articolato per fasi e leve diplomatiche, con ipotesi tecniche già in valutazione: demilitarizzazione di aree contese o istituzione di una zona economica speciale nel Donbass, entrambe subordinate al ritiro delle forze sul campo. La telefonata ha anche toccato la ricostruzione, con una stima preliminare di 700-800 miliardi di dollari, e la necessità di coordinare contributi multilaterali. Il messaggio a Washington è stato chiaro: accelerare l’allineamento su obiettivi, garanzie e tempi.

Il contatto con Trump è maturato dopo il passaggio in Canada, dove Zelensky ha visto il premier Mark Carney. In quella sede è stata riaffermata la condizione imprescindibile: la cooperazione della Russia per un accordo stabile. Traslata nella telefonata, questa linea ha spinto per un impegno statunitense nel ruolo di facilitatore e “arbitro” del processo, posizione più volte rivendicata da Trump. Per Kiev, l’apertura del canale diretto con l’ex presidente è una necessità tattica, resa urgente dalla pressione militare e dagli effetti sulla popolazione civile.

D: Qual era l’obiettivo principale della telefonata?

R: Presentare a Donald Trump un piano di pace in 20 punti, definito al 90%, e ottenere sostegno e garanzie.

D: Quali temi sono stati discussi?

R: Garanzie di sicurezza per Kiev, possibili misure nel Donbass, ricostruzione e tempi del percorso negoziale.

D: Perché la chiamata è avvenuta ora?

R: Per l’escalation di attacchi russi con missili e droni e la necessità di consolidare una piattaforma di pace.

D: Che ruolo viene richiesto agli Stati Uniti?

R: Funzione di facilitatore e garante, con influenza decisiva sugli equilibri del negoziato.

D: Il piano prevede opzioni territoriali?

R: Sono state discusse ipotesi tecniche come zona demilitarizzata o economica speciale nel Donbass, condizionate al ritiro delle forze.

D: Quanto costerà la ricostruzione dell’Ucraina?

R: La stima condivisa è di circa 700-800 miliardi di dollari.

Reazioni di mosca e dichiarazioni di putin

Volodymyr Zelensky accusa Mosca di rispondere agli sforzi di pace con bombardamenti su Kiev e oblast circostanti, mentre prosegue il dialogo con Donald Trump.

Vladimir Putin sostiene che Kiev non intenda chiudere il conflitto con mezzi pacifici e minaccia di perseguire gli obiettivi con la forza militare.

La contesa narrativa incide sul consenso internazionale e sul margine di manovra del negoziato, tra ipotesi di zone demilitarizzate o economiche speciali nel Donbass.

Restano aperte le questioni di garanzie di sicurezza, ricostruzione da 700-800 miliardi di dollari e percorso istituzionale post-bellico.

Mosca respinge la lettura ucraina e rilancia. Vladimir Putin accusa Kiev di non voler “porre fine alla guerra con mezzi pacifici” e avverte che, in assenza di disponibilità negoziale, “tutti i compiti dell’operazione militare speciale saranno portati a termine con la forza delle armi”. Le parole arrivano mentre l’Ucraina denuncia 40 missili e quasi 500 droni lanciati in pochi giorni, con due vittime, 20 feriti e interruzioni elettriche per oltre un milione di utenze nell’area di Kiev. Per Zelensky, i raid notturni sono “la risposta della Russia alla pace”.

Il botta e risposta cristallizza una frattura politica e semantica: Kiev sostiene di aver predisposto un piano in 20 punti, completato al 90%, e chiede garanzie di sicurezza; il Cremlino insiste sul primato della pressione militare per ottenere risultati. Sullo sfondo, l’assenza di segnali da Mosca su proposte tecniche come una zona demilitarizzata o una zona economica speciale nel Donbass, entrambe subordinate al ritiro delle forze. La postura russa mira a condizionare l’agenda dell’incontro tra Zelensky e Donald Trump a Mar-a-Lago.

Implicazioni per il negoziato di pace

La narrativa aggressiva di Putin comprime lo spazio di compromesso: ogni ipotesi di cessate il fuoco verificabile richiede meccanismi di monitoraggio e garanzie multilaterali che oggi mancano. La pressione cinetica su infrastrutture critiche a Kiev indebolisce la fiducia reciproca e complica la discussione su demilitarizzazione o regimi speciali nel Donbass. Per Washington, chiamata da Trump a un ruolo di “arbitro”, il nodo resta trasformare l’influenza politica in leve di deterrenza e verifica sul campo.

Il piano ucraino, modulato per fasi, incrocia tre pilastri: sicurezza fisica dei confini e delle reti energetiche, cornice giuridica per eventuali transizioni territoriali, e architettura finanziaria per la ricostruzione stimata tra 700 e 800 miliardi di dollari. Senza un segnale di de-escalation da Mosca, anche un pacchetto di garanzie occidentali rischia di restare incompiuto. La finestra negoziale dipende dalla convergenza tra Stati Uniti, partner G7 e paesi ponte in grado di facilitare verifiche e incentivi.

Contesto del conflitto e sviluppi recenti

L’ultima ondata di attacchi con 40 missili e quasi 500 droni ha evidenziato la vulnerabilità energetica dell’area metropolitana di Kiev, con blackout diffusi e criticità logistiche. Nel frattempo, a livello interno, Zelensky fronteggia una nuova inchiesta anticorruzione: l’agenzia NABU ha incriminato vari deputati per presunte tangenti legate ai voti in Verkhovna Rada, con tentativi di perquisizione negli uffici governativi di Kiev. Il combinato di pressione militare esterna e scosse interne incide sulla resilienza istituzionale e sulla credibilità del percorso di pace.

In parallelo, il passaggio in Canada e il confronto con il premier Mark Carney hanno ribadito un principio: un accordo stabile richiede la cooperazione della Russia. La proiezione diplomatica di Kiev punta a coalizzare sostegno per garanzie, verifiche e fondi, mentre l’interlocuzione con Trump mira a definire il perimetro dell’impegno statunitense. La contesa comunicativa con Mosca resta centrale per orientare opinione pubblica e alleati sulla direzione del negoziato.

D: Cosa ha detto Vladimir Putin sulla volontà di pace di Kiev?

R: Ha affermato che Kiev non vuole porre fine al conflitto con mezzi pacifici e ha minacciato di perseguire gli obiettivi con la forza.

D: Qual è la replica di Zelensky agli attacchi russi?

R: Ha definito i bombardamenti notturni “la risposta della Russia alla pace”, citando missili, droni e blackout a Kiev.

D: Quali proposte tecniche sono in discussione per il Donbass?

R: Zona demilitarizzata o zona economica speciale, entrambe legate al ritiro delle forze.

D: Quanto pesa la ricostruzione sull’agenda negoziale?

R: Molto; servono 700-800 miliardi di dollari e garanzie multilaterali per infrastrutture e istituzioni.

D: Che ruolo possono avere gli Stati Uniti?

R: Funzione di facilitatore e garante, come indicato dai contatti tra Zelensky e Donald Trump a Mar-a-Lago.

D: Come influisce l’inchiesta anticorruzione in Ucraina?

R: Erode la credibilità interna e complica la costruzione di consenso internazionale sul percorso di pace.

Volodymyr Zelensky propone un piano di pace in 20 punti (90% completato) e sollecita a Donald Trump garanzie di sicurezza e ruolo di facilitatore USA.

Vladimir Putin accusa Kiev di non cercare soluzioni pacifiche e minaccia il ricorso alla forza per chiudere gli obiettivi dell'"operazione speciale".

Ipotesi tecniche sul tavolo: zona demilitarizzata o zona economica speciale nel Donbass, subordinate al ritiro delle forze e a verifiche multilaterali.

La ricostruzione stimata in 700-800 miliardi di dollari e i blackout a Kiev dopo 40 missili e quasi 500 droni pesano sulla finestra negoziale.

L’assetto del negoziato dipende da tre variabili: adesione russa a misure di de-escalation, capacità degli Stati Uniti di offrire garanzie credibili e tenuta interna di Kiev sotto pressione militare ed economica. Senza monitoraggio sul terreno e meccanismi di verifica, un cessate il fuoco resterebbe fragile. Le proposte di zona demilitarizzata o di zona economica speciale nel Donbass richiedono ritiro delle truppe e un mandato internazionale, oltre a un calendario vincolante per sicurezza, governance e accesso umanitario.

Il piano in 20 punti, operativo per fasi, vincola i capitoli più sensibili: protezione delle infrastrutture energetiche, sicurezza dei confini, passaggi istituzionali post-bellici. Il ruolo di Washington, invocato da Zelensky e rivendicato da Donald Trump come “arbitro”, deve tradursi in leve tangibili: deterrenza, incentivi economici, supporto alle verifiche. Gli ultimi raid su Kiev riducono la fiducia tra le parti e rischiano di posticipare qualsiasi test di cessazione delle ostilità.

La dimensione finanziaria è un moltiplicatore di rischio e opportunità: i 700-800 miliardi necessari alla ricostruzione impongono un’architettura multilaterale con governance trasparente, appetibile per partner G7 e istituzioni. Senza progressi sulla sicurezza, il capitale rischia di restare “in attesa”. L’eventuale ritorno a referendum ed elezioni, citato come obiettivo post-bellico, presuppone un quadro stabilizzato e accesso sicuro ai territori, elementi oggi non garantiti.

La postura di Mosca, che lega il negoziato alla pressione sul campo, condiziona tempi e contenuti delle intese tecniche. Per Kiev, mantenere coerenza tra messaggio di pace e resilienza militare è cruciale per convincere alleati e opinione pubblica. Il passaggio preparatorio in Canada e il confronto con Mark Carney rafforzano la cornice: un accordo sostenibile necessita della cooperazione russa e di garanzie internazionali esigibili, altrimenti la finestra diplomatica rischia di chiudersi.

D: Da cosa dipende l’avvio di un cessate il fuoco credibile?

R: Da meccanismi di monitoraggio, garanzie multilaterali e riduzione degli attacchi contro infrastrutture critiche.

D: Quali condizioni servono per una zona demilitarizzata nel Donbass?

R: Ritiro delle forze, mandato internazionale, verifiche indipendenti e calendario di attuazione.

D: Che ruolo è richiesto agli Stati Uniti?

R: Funzione di facilitatore e garante, con leve di deterrenza, incentivi economici e supporto alle verifiche.

D: Perché la ricostruzione è centrale nel negoziato?

R: Perché i 700-800 miliardi necessari richiedono sicurezza e governance trasparente per mobilitare fondi.

D: Come incidono i bombardamenti su Kiev?

R: Erodono la fiducia, rallentano i colloqui e indeboliscono qualsiasi ipotesi di tregua verificabile.

D: Quali prerequisiti per referendum ed elezioni post-belliche?

R: Stabilità territoriale, accesso sicuro ai seggi e garanzie internazionali sul processo.

Volodymyr Zelensky avanza un piano di pace in 20 punti (al 90%), mentre Mosca intensifica raid con missili e droni su Kiev.

Donald Trump è indicato come possibile "arbitro" del negoziato; sul tavolo garanzie di sicurezza e ipotesi per il Donbass.

Vladimir Putin accusa Kiev di evitare soluzioni pacifiche e minaccia di perseguire gli obiettivi con la forza.

Inchiesta NABU su presunte tangenti alla Verkhovna Rada complica il quadro interno ucraino e la credibilità internazionale.

La nuova ondata di attacchi, con 40 missili e quasi 500 droni, ha provocato blackout a catena nell’area di Kiev, lasciando oltre un milione di utenze senza energia, due vittime e 20 feriti. Il danneggiamento delle reti elettriche e logistiche accentua la vulnerabilità urbana e impatta su sanità, trasporti e filiere essenziali. In parallelo, l’avanzamento del piano ucraino in 20 punti al 90% si innesta su un terreno operativo instabile, in cui la sicurezza delle infrastrutture diventa prerequisito per qualunque passo negoziale credibile.

Il fronte interno registra scosse istituzionali: l’NABU ha incriminato diversi deputati per presunte tangenti legate a votazioni in Verkhovna Rada, con tentativi di perquisizione negli uffici governativi di Kiev. L’episodio rischia di erodere fiducia pubblica e sostegno esterno proprio mentre si cercano garanzie di sicurezza e finanziamenti per la ricostruzione stimati in 700-800 miliardi di dollari. La combinazione di pressione militare e fragilità domestiche condiziona la finestra diplomatica e i tempi di qualsiasi cessazione delle ostilità.

Sul piano diplomatico, il passaggio in Canada e l’incontro con il premier Mark Carney hanno rafforzato una linea chiara: senza cooperazione della Russia non ci sarà un accordo stabile. La prospettiva di un confronto a Mar-a-Lago con Donald Trump mira a tradurre l’influenza statunitense in garanzie esigibili, mentre Mosca mantiene una postura di pressione sul campo. La disputa narrativa tra le parti orienta percezioni internazionali e incide sulla disponibilità di partner e istituzioni a sostenere un pacchetto di sicurezza e ricostruzione.

Le ipotesi tecniche in esame includono una zona demilitarizzata o una zona economica speciale nel Donbass, entrambe condizionate al ritiro delle forze e a verifiche multilaterali. Senza un quadro di monitoraggio e una riduzione degli attacchi su infrastrutture critiche, anche un cessate il fuoco risulterebbe fragile. Nel breve termine, la priorità resta mitigare i danni alle reti energetiche di Kiev e garantire servizi minimi, creando lo spazio necessario per testare misure di de-escalation realistiche e verificabili sul terreno.

