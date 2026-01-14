Crans-Montana svela maxi sostegno alle vittime: perché il Vallese ha deciso di accelerare gli aiuti

Decisioni cantonali e federali sugli aiuti

Confederazione coinvolta nel sostegno alle vittime: il Consiglio federale ha approvato una decisione di principio e incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di definire entro fine febbraio le misure concrete, individuando le lacune da colmare rispetto ai meccanismi esistenti. Le prestazioni federali avranno carattere sussidiario rispetto a quelle assicurative e ai contributi cantonali, con attivazione solo in caso di necessità documentata.

La priorità operativa resta in capo ai servizi cantonali, mentre a livello federale si valuta la cornice giuridica e finanziaria più adatta per garantire interventi mirati e temporanei. Qualora si rendesse indispensabile l’intervento della Confederazione, il Governo sottoporrà al Parlamento la richiesta di crediti specifici per coprire i bisogni residui non soddisfatti.

L’architettura degli aiuti è strutturata su livelli: prima assicurazioni, poi Cantoni, infine supporto federale con fondi straordinari, per evitare sovrapposizioni e assicurare rapidità. L’obiettivo è compensare esclusivamente gli oneri non coperti, mantenendo trasparenza nei flussi e responsabilità chiare tra istituzioni.

Modalità di sostegno immediato alle famiglie

I consultori cantonali sono il primo riferimento per le famiglie colpite, con procedure rapide per attivare coperture su spese sanitarie non rimborsate e assistenza logistica. Le richieste sono valutate caso per caso, privilegiando interventi essenziali e documentati.

Tra le misure prioritarie rientrano il rimborso di prestazioni mediche escluse dalle polizze, i costi di trasporto sanitario e l’alloggio vicino ai congiunti ricoverati. L’erogazione è coordinata con le assicurazioni per evitare duplicazioni e garantire tempestività.

Le famiglie possono rivolgersi ai servizi territoriali dei Cantoni attraverso sportelli dedicati, con moduli standardizzati e istruttorie semplificate per le urgenze. La presa in carico include orientamento amministrativo e supporto nella raccolta dei giustificativi necessari.

Coordinamento tra Confederazione, Cantoni e assicurazioni

Il coordinamento operativo prevede flussi informativi tracciabili tra Confederazione, Cantoni e compagnie assicurative, con ripartizione chiara delle competenze per l’esame delle domande e la copertura dei costi residui. I consultori cantonali raccolgono la documentazione, verificano le coperture assicurative e trasmettono eventuali gap al livello federale solo quando persistono oneri non rimborsati.

Le assicurazioni mantengono il ruolo primario di liquidazione secondo polizza, i Cantoni intervengono in sussidiarietà su bisogni urgenti e non differibili, mentre la Confederazione valuta interventi straordinari con criteri uniformi e tracciabilità dei fondi. Ogni passaggio è registrato per evitare sovrapposizioni, con audit a campione sulle pratiche.

Un tavolo tecnico interistituzionale definisce standard comuni per modulistica, tempistiche di risposta e priorità di spesa, assicurando trasparenza e tempi rapidi. Report periodici misurano i rimborsi erogati, le domande respinte e le lacune sistemiche, così da calibrare eventuali richieste di credito al Parlamento in caso di subentro federale.

