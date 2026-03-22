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WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi: come funziona e cosa cambia per gli utenti

WhatsApp introduce la traduzione automatica dei messaggi: come funziona e cosa cambia per gli utenti

Traduzione automatica su WhatsApp: cosa cambia per gli utenti iPhone

La nuova funzione di traduzione automatica dei messaggi su WhatsApp è in arrivo per gli utenti iPhone che utilizzano la versione beta su TestFlight. Individuata da WABetaInfo, permette di tradurre in tempo reale tutti i messaggi ricevuti in una chat, senza interventi manuali. Il sistema sfrutta i pacchetti linguistici di Apple, mantenendo la crittografia end-to-end perché l’elaborazione avviene direttamente sul dispositivo. L’obiettivo è semplificare la comunicazione multilingue su WhatsApp, migliorando l’esperienza d’uso e aprendo la strada a una futura integrazione stabile per tutti gli utenti iOS.

In sintesi:

  • Traduzione automatica chat per chat nella beta di WhatsApp per iPhone.
  • Elaborazione locale tramite pacchetti linguistici di Apple, senza invio ai server.
  • Supporto iniziale a 21 lingue, con estensioni legate ad Apple Traduci.
  • Disponibile anche nelle chat di gruppo, con limiti sulla lingua utilizzata.

Come funziona la nuova traduzione automatica su WhatsApp

Finora WhatsApp consentiva di tradurre solo singoli messaggi, con una procedura lenta: pressione prolungata, selezione di “Altro…” e scelta manuale di lingua di partenza e di arrivo. La nuova opzione introduce invece un toggle per ogni chat: una volta attivato, l’utente definisce lingua di origine e lingua di destinazione e tutti i messaggi successivi vengono tradotti automaticamente. Nell’esempio mostrato nella beta, i testi vengono convertiti direttamente in inglese senza ulteriori tap.

L’elemento chiave, in ottica sicurezza, è l’elaborazione locale: la funzione utilizza i pacchetti linguistici di Apple già integrati in iOS e sfruttati dall’app Traduci, evitando l’invio dei contenuti a server esterni. La crittografia end-to-end resta così pienamente preservata. Al momento le lingue supportate sono 21, tra cui italiano, inglese (britannico e americano), francese, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, arabo, olandese, hindi, indonesiano, giapponese, coreano, cinese mandarino (Cina continentale e Taiwan), polacco, russo, tailandese, turco, ucraino e vietnamita. Ogni nuova lingua aggiunta da Apple a Traduci verrà automaticamente ereditata da WhatsApp su iOS.

Impatto sulle chat di gruppo e scenari futuri

Secondo le anticipazioni, la traduzione automatica non sarà limitata alle conversazioni uno a uno ma arriverà anche nelle chat di gruppo. La funzione, tuttavia, richiede che i messaggi siano scritti nella stessa lingua, condizione necessaria per gestire correttamente le traduzioni in tempo reale senza generare confusione nel flusso della conversazione.

In prospettiva, questa novità può cambiare in profondità l’uso di WhatsApp in contesti internazionali, lavorativi e turistici, riducendo la dipendenza da app esterne di traduzione. Restano da chiarire le tempistiche di rilascio stabile per tutti gli utenti iOS e l’eventuale estensione di una funzione analoga agli smartphone Android, dove l’integrazione con i servizi linguistici di Google potrebbe seguire una logica tecnica diversa ma con lo stesso obiettivo: rendere le chat davvero senza barriere linguistiche.

FAQ

Come si attiva la traduzione automatica su WhatsApp per iPhone?

Attualmente la funzione è disponibile solo nella beta iOS: si abilita tramite un toggle per singola chat nelle impostazioni della conversazione.

La traduzione automatica su WhatsApp compromette la crittografia end-to-end?

No, perché l’elaborazione avviene localmente sul dispositivo utilizzando i pacchetti linguistici di Apple, senza inviare i contenuti a server esterni.

Quante lingue supporta oggi la traduzione automatica di WhatsApp su iOS?

Attualmente sono supportate 21 lingue, tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese brasiliano, arabo, russo e turco.

La traduzione automatica funziona in tutte le chat di gruppo WhatsApp?

Funziona nelle chat di gruppo solo se i partecipanti scrivono nella stessa lingua, per garantire coerenza e affidabilità delle traduzioni in tempo reale.

Qual è la fonte delle informazioni sulla nuova funzione di WhatsApp?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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