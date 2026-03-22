Home / PRODOTTI / Iran e crisi dell’elio aggravano i costi di produzione dei chip e minacciano l’industria tecnologica

Crisi dell’elio: come la guerra in Iran minaccia i chip globali

Chi: l’offensiva iraniana contro infrastrutture energetiche del Golfo colpisce Qatar, Israele e l’intera industria mondiale dei semiconduttori.

Che cosa: l’attacco a Ras Laffan e a South Pars ha interrotto fino a un terzo dell’offerta globale di elio, gas essenziale e difficilmente sostituibile per la produzione di chip avanzati.

Dove: nel Golfo Persico, con epicentro in Qatar e Iran, ma impatto diretto su Corea del Sud, Taiwan e principali hub tecnologici mondiali.

Quando: l’escalation è iniziata a inizio marzo 2026, con effetti stimati tra i prossimi mesi e diversi anni.

Perché: l’elio è cruciale per litografia EUV, crescita dei cristalli di silicio, CVD e collaudo degli impianti; la sua scarsità rischia di innescare una nuova ondata di rincari per GPU, memoria e infrastrutture AI, in un settore già sotto pressione.

In sintesi:

Gli attacchi iraniani a Ras Laffan bloccano circa il 14% dell’export di elio qatariota per anni.

L’elio è insostituibile in fasi chiave della produzione di semiconduttori e hard disk enterprise.

Corea del Sud e Taiwan sono i paesi più esposti, con fortissima dipendenza dal Qatar.

Rischio di nuovi rincari per GPU, memoria HBM, storage e data center AI fino al 2027.

Perché l’elio è vitale per i semiconduttori e difficile da rimpiazzare

Gli attacchi iraniani di marzo 2026 contro Ras Laffan hanno costretto QatarEnergy a dichiarare force majeure: stop a GNL e gas associati, incluso l’elio. Pochi giorni dopo, lo strike israeliano su South Pars ha aggravato il quadro energetico regionale, spingendo CNN a parlare di “escalation significativa”, mentre PBS News documentava droni e missili su Qatar, UAE, Arabia Saudita e Kuwait.

L’elio è centrale in quattro passaggi critici: atmosfera inerte nella crescita dei cristalli di silicio, refrigerante ultra-stabile nelle macchine EUV di ASML, gas carrier nei processi CVD e standard per il leak test delle camere di produzione. A ciò si aggiunge l’uso strutturale negli hard disk helium-filled oltre i 10 TB, oggi standard nei data center enterprise.

Alternative sistemiche non esistono: l’idrogeno è infiammabile, l’azoto non regge le temperature criogeniche, argon e neon coprono solo segmenti di processo. Secondo gli analisti, una riprogettazione profonda per ridurre il consumo richiederebbe da due a cinque anni, mentre il riciclo interno, pur elevato (70-90% nelle fab più avanzate, soprattutto a Taiwan), non elimina la dipendenza da forniture fresche.

Impatto su Corea del Sud, Taiwan e data center: cosa aspettarsi

Fitch Ratings stima che la Corea del Sud importi circa il 64,7% del proprio elio dal Qatar, mentre Taiwan ne dipende per il 60-70%. Insieme valgono circa il 36% della capacità globale di semiconduttori, ospitando gli impianti chiave di TSMC, Samsung e SK Hynix. Il South China Morning Post li definisce “i più esposti” all’attuale shock di offerta.

Secondo Fitch, circa il 14% della capacità di export qatariota resterà fuori gioco per 3-5 anni. Nel brevissimo termine (fino a fine primavera) le scorte e le spedizioni già in rotta attutiscono l’impatto. Tra tre e sei mesi, se lo stop a Ras Laffan persiste e lo Stretto di Hormuz resta instabile, i buffer inizieranno a erodersi, aprendo a rincari e razionamenti, con priorità ai prodotti ad alto margine.

Samsung e SK Hynix dispongono di scorte fino a circa sei mesi; TSMC opera con sistemi di riciclo avanzato e fornitori alternativi da USA, Australia e nuovi player come North American Helium in Canada. Tuttavia, l’infrastruttura aggiuntiva richiede anni per entrare a regime. Il Giappone, già diversificato sugli USA, appare meno vulnerabile, modello che altri cercheranno ora di imitare.

Conseguenze future: prezzi AI più alti e nuova geografia industriale

La scarsità di elio arriva mentre oltre 3.000 miliardi di dollari di investimenti in data center e infrastrutture AI stanno ridisegnando il settore. TSMC ha più del 90% della capacità avanzata già prenotata; in caso di tensioni sull’elio sarà costretta a privilegiare clienti come Apple, Nvidia e AMD, penalizzando chip di fascia media e componenti non premium.

Un rincaro strutturale dell’elio potrebbe tradursi in aumenti del 5-10% sui costi dei chip, con impatti da decine o centinaia di milioni di dollari per singolo progetto di data center AI. Le aziende mid-market potrebbero ritardare piani di infrastruttura proprietaria, spostandosi verso il cloud per diluire i sovraccosti.

Nel medio termine, la concentrazione del 30% dell’offerta mondiale di elio in un singolo hub come Ras Laffan verrà probabilmente rivista. USA, Canada, Algeria, Cina e – se le sanzioni lo consentiranno – Russia, potrebbero diventare tasselli di una nuova geografia produttiva meno fragile, ma più costosa.

FAQ

Perché la guerra in Iran incide sul prezzo dell’elio mondiale?

Incide perché gli attacchi hanno colpito Ras Laffan, hub che concentra circa il 30% della produzione globale di elio, riducendo l’export qatariota e comprimendo l’offerta per anni.

Quali paesi dei chip sono più esposti alla crisi dell’elio?

Lo sono soprattutto Corea del Sud e Taiwan, che importano dal Qatar tra il 60% e quasi il 70% del fabbisogno, influenzando direttamente TSMC, Samsung e SK Hynix.

L’elio nella produzione di semiconduttori può essere sostituito da altri gas?

No, ad oggi non in modo completo. Argon, azoto e neon coprono solo usi parziali; riprogettare i processi per ridurre l’elio richiede anni e ingenti investimenti industriali.

Che impatto avrà la crisi dell’elio sui prezzi di GPU e server AI?

Avrà un impatto probabilmente rialzista: costi maggiori dell’elio potrebbero aggiungere un 5-10% ai prezzi dei chip, aggravando già forti rincari di memoria, packaging avanzato ed energia.

Da quali fonti è stata elaborata l’analisi sulla crisi dell’elio?

È stata elaborata congiuntamente a partire da contenuti e dispacci delle agenzie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.