Home / FINTECH / Pensioni, TFR automatico in busta paga: vantaggi reali per i nuovi assunti

Riforma previdenza complementare 2026: cosa cambia per i neoassunti

Dal 1° luglio 2026 tutti i nuovi assunti del settore privato saranno automaticamente coinvolti nel nuovo sistema di previdenza complementare. Entro 60 giorni dall’assunzione dovranno decidere se mantenere il TFR in azienda oppure lasciarlo confluire in un fondo pensione previsto dal contratto collettivo. La riforma, valida in tutta Italia, mira ad aumentare la futura pensione integrativa e a favorire un maggiore risparmio fiscale, grazie anche all’innalzamento del limite di deducibilità fino a 5.300 euro annui. Il cambiamento riguarda chi entra ora nel mondo del lavoro o avvia un nuovo rapporto e ha effetti immediati su tassazione, rendimenti e disponibilità del TFR a fine rapporto.

In sintesi:

Dal 1° luglio 2026 scatta il silenzio-assenso sul TFR per i neoassunti privati.

Nuovo tetto di deducibilità fiscale dei versamenti volontari innalzato a 5.300 euro annui.

Fondi pensione più convenienti del TFR in azienda per tassazione e contributo datoriale.

Conferendo il TFR al fondo non si riceve più l’intero importo a fine rapporto.

Per comprendere la portata della riforma 2026 occorre guardare al funzionamento del silenzio-assenso. Al momento dell’ingresso in azienda, il datore consegnerà un’informativa dettagliata: il lavoratore avrà 60 giorni per dichiarare per iscritto di voler mantenere il TFR in azienda.

In assenza di scelta, il TFR verrà automaticamente versato al fondo pensione negoziale individuato dal CCNL applicato o, se non previsto, a una forma residuale.

L’adesione al fondo di categoria comporta non solo il conferimento del TFR ma anche, quando previsto, il contributo aggiuntivo del datore di lavoro: un vero aumento di retribuzione differita, fiscalmente agevolata, che si perde lasciando il TFR in azienda.

Dettagli su deducibilità fiscale, rendimenti e profili di rischio

La riforma rafforza l’attrattività della previdenza complementare attraverso il nuovo limite di deducibilità dei versamenti volontari: da 5.164,57 a 5.300 euro annui. Fino a questa soglia i contributi si sottraggono dal reddito imponibile IRPEF, producendo un risparmio fiscale immediato.

Per un reddito di 30.000 euro con aliquota IRPEF al 33%, versare 5.300 euro nel fondo consente di ridurre l’imposta di circa 1.749 euro l’anno: l’esborso netto è 3.551 euro, ma la posizione previdenziale si incrementa di 5.300 euro.

Il vantaggio si somma alla tassazione agevolata in fase di prestazione: al ritiro, il TFR lasciato in azienda sconta un’imposta tra il 23% e il 43%, mentre le prestazioni dei fondi pensione sono tassate tra il 15% e il 9% a seconda dell’anzianità di partecipazione.

La scelta del comparto resta cruciale. Per chi ha meno di 35 anni, gli analisti indicano i comparti azionari come preferibili, grazie alla maggiore probabilità di battere inflazione e massimizzare l’interesse composto nel lungo termine.

Tra 35 e 50 anni, i comparti bilanciati (circa 40-50% azioni, resto obbligazioni) permettono di equilibrare crescita e contenimento della volatilità.

Oltre i 50 anni, diventano centrali i comparti garantiti o prudenziali, orientati a titoli di Stato o strumenti con garanzia del capitale, per ridurre il rischio di shock di mercato a ridosso del pensionamento.

Il confronto 2026 tra TFR in azienda e fondo pensione resta sbilanciato a favore di questi ultimi: rivalutazione del TFR aziendale ancorata a 1,5% fisso più 75% dell’inflazione, contro rendimenti legati ai mercati; nessuna deducibilità per il TFR lasciato in azienda, contro la deducibilità fino a 5.300 euro e il contributo aziendale aggiuntivo nei fondi negoziali.

Conseguenze future: meno liquidità immediata, più pensione integrativa

La principale controindicazione della riforma riguarda la disponibilità del TFR nel breve periodo. Se confluisce in un fondo, non sarà più liquidato integralmente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.

Il capitale rimane tuo, ma diventa soggetto alle regole di erogazione della previdenza complementare: anticipazioni solo in casi specifici (spese sanitarie gravi, acquisto o ristrutturazione prima casa, ulteriori esigenze dopo determinati anni di partecipazione) e con limiti percentuali.

Questa minore liquidità immediata è il prezzo da pagare per una maggiore protezione del reddito pensionistico futuro. Per chi entra nel mercato del lavoro dal 2026, la pianificazione dovrà quindi considerare sia il bisogno di cuscinetti di liquidità separati dal TFR, sia l’opportunità di sfruttare al massimo i vantaggi fiscali e contributivi dei fondi pensione.

FAQ

Da quando si applica il nuovo silenzio-assenso sul TFR?

Si applica dal 1° luglio 2026 e riguarda i neoassunti del settore privato che iniziano un nuovo rapporto di lavoro.

Posso evitare il trasferimento automatico del TFR al fondo pensione?

Sì, è possibile. Occorre dichiarare espressamente entro 60 giorni di voler mantenere il TFR in azienda.

Quanto posso dedurre fiscalmente versando in un fondo pensione?

Dal 2026 è deducibile fino a 5.300 euro l’anno di versamenti volontari, oltre al TFR conferito al fondo.

Riceverò ancora il TFR intero alla fine del rapporto di lavoro?

No, se il TFR confluisce nel fondo. Sarà erogato secondo le regole della previdenza complementare, con anticipazioni limitate.

Da quali fonti sono tratte le informazioni su questa riforma?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta di notizie ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.