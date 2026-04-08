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Compagnie aeree in allarme per la crisi del cherosene, voli a rischio e ripresa ancora lontana

Compagnie aeree in allarme per la crisi del cherosene, voli a rischio e ripresa ancora lontana

Crisi carburante aereo, tregua Iran‑Usa non basta: mesi per normalizzare i voli

Le grandi compagnie aeree europee, in particolare Lufthansa e AirFrance‑KLM, restano in allerta nonostante la tregua tra Stati Uniti e Iran che ha consentito una parziale riapertura dello Stretto di Hormuz.
In conferenza stampa a Singapore, il direttore generale della International Air Transport Association, Willie Walsh, ha avvertito che serviranno ancora mesi per ripristinare i normali flussi di jet fuel provenienti dal Golfo Persico, da cui dipende circa il 40% della produzione mondiale.

Gli impianti di raffinazione danneggiati dagli attacchi iraniani e la logistica marittima ancora fragile limiteranno l’offerta almeno fino a maggio, con impatti differenziati sui vettori: più esposti i grandi network intercontinentali, più resilienti le low cost europee grazie a rotte brevi e meno dipendenti dal Medio Oriente.

In sintesi:

  • Willie Walsh (Iata): serviranno mesi per normalizzare gli approvvigionamenti di carburante aereo.
  • Il Golfo Persico produce circa il 40% del jet fuel globale, con raffinerie danneggiate.
  • Più esposti Lufthansa e AirFrance‑KLM; più protette le low cost europee.
  • Diversificazione cargo e-commerce cinese mitiga l’impatto economico per alcuni grandi gruppi.

Perché la tregua non basta a stabilizzare carburante e prezzi dei voli

Willie Walsh ha spiegato che il sistema globale di rifornimento dipende in modo critico dalle capacità di raffinazione del Medio Oriente, definite *“un anello essenziale dell’approvvigionamento mondiale di prodotti raffinati”*.
Gli attacchi agli impianti nell’area del Golfo Persico hanno ridotto e reso irregolari le forniture, mentre la chiusura parziale dello Stretto di Hormuz ha rallentato le spedizioni verso l’Europa.

La carenza non è stata immediata perché il carburante partito prima dell’escalation è arrivato solo settimane dopo, ma ora gli effetti sulla disponibilità si fanno evidenti: secondo le stime del settore, almeno per il prossimo mese gli approvvigionamenti resteranno complessi e solo una ripresa stabile delle spedizioni consentirà di vedere i primi segnali di miglioramento a inizio maggio.

Nel frattempo i vettori valutano aggiustamenti di capacità, strategie di hedging sul carburante e riallocazioni di flotta per contenere l’impatto su costi operativi e tariffe.

Compagnie più esposte, ruolo del cargo e possibili scenari di mercato

Un’analisi di Scope Ratings evidenzia che i gruppi più vulnerabili sono quelli con forte esposizione alle rotte lunghe e dipendenza dagli hub del Medio Oriente.
In Europa, i vettori più a rischio sono AirFrance‑KLM e Lufthansa, quest’ultima proprietaria di ITA Airways, per l’elevato consumo di carburante sulle tratte intercontinentali e la maggiore complessità operativa.

Le low cost come Ryanair ed EasyJet, focalizzate su collegamenti brevi e prevalentemente intraeuropei, risultano più protette: minore dipendenza logistica dal Golfo, flessibilità nella programmazione e rapida capacità di riallineare l’offerta.

Turkish Airlines rappresenta un caso intermedio: grande gruppo con forte hub a Istanbul, ma in grado di ammortizzare l’impatto grazie alla diversificazione geografica e alla crescita sulle rotte cargo. Proprio il segmento merci, spinto dall’e‑commerce cinese, offre margini extra che possono fungere da cuscinetto finanziario, attenuando la pressione sui prezzi dei biglietti.

Prospettive per passeggeri e settore aereo nei prossimi mesi

Nei prossimi mesi il settore dovrà gestire una combinazione di costi carburante elevati, incertezza geopolitica e domanda passeggeri ancora robusta su alcune direttrici intercontinentali.
È realistico attendersi pressioni al rialzo su alcune tariffe di lungo raggio, mentre sulle rotte europee la concorrenza delle low cost dovrebbe mantenere i prezzi più stabili.

Molti gruppi stanno accelerando su aeromobili più efficienti, contratti di copertura sul carburante e ulteriore espansione del cargo per rafforzare la resilienza. Per i passeggeri, la variabile chiave sarà l’evoluzione operativa delle raffinerie del Golfo Persico e la piena riapertura dello Stretto di Hormuz, che determineranno tempi e intensità del ritorno alla normalità.

FAQ

Quando torneranno normali gli approvvigionamenti di carburante aereo?

Secondo Willie Walsh gli approvvigionamenti potrebbero impiegare ancora diversi mesi per normalizzarsi, con primi miglioramenti attesi da inizio maggio.

Quali compagnie europee rischiano di più per la crisi del jet fuel?

Le più esposte sono AirFrance‑KLM e Lufthansa (controllante di ITA Airways), per il peso delle rotte intercontinentali e la dipendenza dal Medio Oriente.

Le low cost europee subiranno aumenti significativi dei prezzi dei voli?

È probabile che le low cost come Ryanair ed EasyJet riescano a contenere meglio gli aumenti, grazie a rotte brevi e maggiore flessibilità operativa.

In che modo il cargo aiuta le compagnie aeree in questa crisi?

Il cargo, trainato dall’e‑commerce cinese, genera margini aggiuntivi che compensano parte dei maggiori costi del carburante, stabilizzando i conti dei grandi gruppi.

Quali sono le fonti originali delle informazioni su questa crisi aerea?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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