michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Booking.com sanzionata per grave disservizio che ha compromesso l’esperienza di viaggio di un cliente

Booking.com sanzionata per grave disservizio che ha compromesso l’esperienza di viaggio di un cliente

Booking.com responsabile per mancata assistenza su pacchetto volo+hotel

Un viaggiatore veneto, nel 2024, ha acquistato tramite Booking.com un pacchetto volo andata/ritorno per Madrid con soggiorno “Mini Studio Lovely Gran Via”. Al momento della partenza, in aeroporto, ha scoperto che il volo era stato spostato senza alcun preavviso.

La comunicazione della compagnia aerea era stata inviata a un indirizzo email tecnico generato da Booking.com, mai accessibile al cliente. Il caso è arrivato davanti al Giudice di Pace di Verona, che ha riconosciuto la responsabilità della piattaforma per la mancata trasmissione delle informazioni.

La decisione chiarisce perché le piattaforme di intermediazione, quando creano canali di comunicazione proprietari, non possano limitarsi a fare da “vetrina”, ma devono garantire un’effettiva informazione e assistenza al consumatore in tutte le fasi del viaggio.

In sintesi:

  • Booking.com ritenuta responsabile per mancata comunicazione del cambio volo su pacchetto volo+hotel.
  • Email della compagnia inviata a indirizzo tecnico di Booking, mai inoltrata al cliente.
  • Giudice di Pace di Verona riconosce danno e obbligo informativo continuativo della piattaforma.
  • Sentenza rafforza la tutela del consumatore nelle prenotazioni online di pacchetti turistici.

Perché la sentenza su Booking.com è un precedente rilevante

Il provvedimento del Giudice di Pace di Verona si inserisce in un filone già aperto, come nel caso della famiglia italiana a cui era stato negato un soggiorno a Vienna per mancanza di autorizzazioni della struttura, sempre con Booking.com coinvolta.

Il giudice ribadisce che, quando la piattaforma crea un indirizzo email intermedio e gestisce le comunicazioni tra cliente, compagnia aerea e struttura, assume un ruolo operativo nella catena del servizio, non di mera bacheca digitale.

Da qui discende un obbligo preciso: le informazioni essenziali – in particolare variazioni di orari, cancellazioni, problemi di alloggio – devono essere effettivamente recapitate al viaggiatore. In questo caso, l’uso di un indirizzo tecnico, sconosciuto al cliente, ha interrotto il flusso informativo, generando il danno. Booking.com è stata quindi condannata a risarcire sia il disagio pratico sia la carenza di assistenza in un momento critico del viaggio.

Conseguenze per i viaggiatori e per le piattaforme online

Questa decisione rafforza la tutela del consumatore nei confronti delle grandi piattaforme di prenotazione, soprattutto quando vendono o assemblano pacchetti turistici complessi.

Per gli utenti significa che, se la piattaforma filtra o sostituisce i canali di contatto con fornitori come compagnie aeree e hotel, potrà essere chiamata a rispondere per omissioni informative e mancata assistenza.

Per operatori come Booking.com la sentenza impone di rivedere la gestione delle comunicazioni automatiche: gli indirizzi tecnici non possono diventare “cul-de-sac” informativi. In prospettiva, casi simili potrebbero spingere verso sistemi più trasparenti, notifiche ridondate (email, app, SMS) e procedure interne tracciabili, elementi ormai decisivi per guadagnare e mantenere fiducia su un mercato turistico sempre più digitale.

FAQ

Cosa ha deciso il Giudice di Pace di Verona su Booking.com?

La sentenza ha riconosciuto Booking.com responsabile per non aver inoltrato al cliente la comunicazione di cambio orario del volo.

Perché Booking.com è stata ritenuta responsabile come intermediario?

È stata ritenuta responsabile perché utilizza un proprio indirizzo email tecnico, gestendo la comunicazione e interrompendo di fatto il contatto diretto col cliente.

Cosa cambia per chi acquista pacchetti volo+hotel online?

Cambia che le piattaforme, se gestiscono le comunicazioni, devono garantire informazioni aggiornate e assistenza continuativa, altrimenti possono essere chiamate a risarcire i danni.

Come può il viaggiatore tutelarsi nelle prenotazioni online?

È utile salvare conferme, monitorare app e email, contattare subito piattaforma e vettore e, se necessario, rivolgersi a un legale o associazione consumatori.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Indice dei Contenuti:

INDICE CONTENUTI
⚡ Cached with atec Page Cache