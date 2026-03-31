Home / TURISMO / Booking.com sanzionata per grave disservizio che ha compromesso l’esperienza di viaggio di un cliente

Booking.com responsabile per mancata assistenza su pacchetto volo+hotel

Un viaggiatore veneto, nel 2024, ha acquistato tramite Booking.com un pacchetto volo andata/ritorno per Madrid con soggiorno “Mini Studio Lovely Gran Via”. Al momento della partenza, in aeroporto, ha scoperto che il volo era stato spostato senza alcun preavviso.

La comunicazione della compagnia aerea era stata inviata a un indirizzo email tecnico generato da Booking.com, mai accessibile al cliente. Il caso è arrivato davanti al Giudice di Pace di Verona, che ha riconosciuto la responsabilità della piattaforma per la mancata trasmissione delle informazioni.

La decisione chiarisce perché le piattaforme di intermediazione, quando creano canali di comunicazione proprietari, non possano limitarsi a fare da “vetrina”, ma devono garantire un’effettiva informazione e assistenza al consumatore in tutte le fasi del viaggio.

In sintesi:

Booking.com ritenuta responsabile per mancata comunicazione del cambio volo su pacchetto volo+hotel.

ritenuta responsabile per mancata comunicazione del cambio volo su pacchetto volo+hotel. Email della compagnia inviata a indirizzo tecnico di Booking, mai inoltrata al cliente.

Giudice di Pace di Verona riconosce danno e obbligo informativo continuativo della piattaforma.

riconosce danno e obbligo informativo continuativo della piattaforma. Sentenza rafforza la tutela del consumatore nelle prenotazioni online di pacchetti turistici.

Perché la sentenza su Booking.com è un precedente rilevante

Il provvedimento del Giudice di Pace di Verona si inserisce in un filone già aperto, come nel caso della famiglia italiana a cui era stato negato un soggiorno a Vienna per mancanza di autorizzazioni della struttura, sempre con Booking.com coinvolta.

Il giudice ribadisce che, quando la piattaforma crea un indirizzo email intermedio e gestisce le comunicazioni tra cliente, compagnia aerea e struttura, assume un ruolo operativo nella catena del servizio, non di mera bacheca digitale.

Da qui discende un obbligo preciso: le informazioni essenziali – in particolare variazioni di orari, cancellazioni, problemi di alloggio – devono essere effettivamente recapitate al viaggiatore. In questo caso, l’uso di un indirizzo tecnico, sconosciuto al cliente, ha interrotto il flusso informativo, generando il danno. Booking.com è stata quindi condannata a risarcire sia il disagio pratico sia la carenza di assistenza in un momento critico del viaggio.

Conseguenze per i viaggiatori e per le piattaforme online

Questa decisione rafforza la tutela del consumatore nei confronti delle grandi piattaforme di prenotazione, soprattutto quando vendono o assemblano pacchetti turistici complessi.

Per gli utenti significa che, se la piattaforma filtra o sostituisce i canali di contatto con fornitori come compagnie aeree e hotel, potrà essere chiamata a rispondere per omissioni informative e mancata assistenza.

Per operatori come Booking.com la sentenza impone di rivedere la gestione delle comunicazioni automatiche: gli indirizzi tecnici non possono diventare “cul-de-sac” informativi. In prospettiva, casi simili potrebbero spingere verso sistemi più trasparenti, notifiche ridondate (email, app, SMS) e procedure interne tracciabili, elementi ormai decisivi per guadagnare e mantenere fiducia su un mercato turistico sempre più digitale.

FAQ

Cosa ha deciso il Giudice di Pace di Verona su Booking.com?

La sentenza ha riconosciuto Booking.com responsabile per non aver inoltrato al cliente la comunicazione di cambio orario del volo.

Perché Booking.com è stata ritenuta responsabile come intermediario?

È stata ritenuta responsabile perché utilizza un proprio indirizzo email tecnico, gestendo la comunicazione e interrompendo di fatto il contatto diretto col cliente.

Cosa cambia per chi acquista pacchetti volo+hotel online?

Cambia che le piattaforme, se gestiscono le comunicazioni, devono garantire informazioni aggiornate e assistenza continuativa, altrimenti possono essere chiamate a risarcire i danni.

Come può il viaggiatore tutelarsi nelle prenotazioni online?

È utile salvare conferme, monitorare app e email, contattare subito piattaforma e vettore e, se necessario, rivolgersi a un legale o associazione consumatori.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.