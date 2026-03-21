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Bybit introduce oro tokenizzato innovativo con rendimento ancorato a XAUT per investitori in criptovalute

Bybit introduce oro tokenizzato innovativo con rendimento ancorato a XAUT per investitori in criptovalute

Bybit lancia XAUT Earn: rendimento sull’oro tokenizzato per investitori crypto

Bybit, tra i principali exchange di criptovalute globali, ha annunciato il lancio di un nuovo prodotto di oro tokenizzato con rendimento, denominato XAUT Earn, disponibile per i clienti sulla propria piattaforma.

Il prodotto consente di ottenere interessi su Tether Gold (XAUT), mantenendo l’esposizione al prezzo dell’oro pur trasformandolo da bene rifugio passivo a asset generatore di reddito passivo.

L’iniziativa nasce nel contesto di un mercato caratterizzato da forte volatilità del metallo giallo e crescente attenzione verso le commodity tokenizzate, con l’obiettivo di offrire nuove fonti di rendimento diversificato agli investitori crypto e tradizionali interessati agli asset real-world tokenizzati (RWA).

In sintesi:

  • Bybit lancia XAUT Earn, prodotto di oro tokenizzato con rendimento su Tether Gold.
  • Gli utenti mantengono esposizione al prezzo dell’oro e generano reddito passivo.
  • L’offerta rafforza la strategia RWA di Bybit su asset reali onchain.
  • Il lancio arriva in un mercato oro volatile ma con forte interesse tokenizzazione.

Come funziona XAUT Earn e perché è diverso dagli altri prodotti oro

L’oro è tradizionalmente utilizzato come bene rifugio, privo però di rendimento intrinseco: lingotti fisici, ETF e token come PAXG proteggono il capitale, ma non generano interessi strutturali.

Con XAUT Earn, Bybit introduce una soluzione che, come evidenziato dall’exchange, *“consente ai titolari di mantenere l’esposizione all’oro guadagnando rendimenti”*. In pratica, XAUT, uno dei principali token ancorati all’oro, viene trasformato da riserva statica a strumento di investimento a cedola in ambito digitale.

Il meccanismo alla base del prodotto sfrutta l’infrastruttura degli asset real-world tokenizzati (RWA) per attivare strategie di generazione di rendimento su un collaterale storicamente considerato “inerte”. L’oro tokenizzato depositato diventa così un asset produttivo, pur rimanendo ancorato al sottostante fisico.

Questa scelta si inserisce nel piano strategico di Bybit di ampliare il proprio catalogo oltre il trading spot e derivati su criptovalute, aprendo a soluzioni ibride che avvicinano finanza tradizionale, metallo fisico e infrastruttura onchain.

Tokenizzazione dell’oro, volatilità di mercato e nuovi modelli di rendimento

Il lancio di XAUT Earn arriva dopo un rally storico dell’oro, che ha superato i 5.500 dollari per oncia prima di registrare forti oscillazioni. I gestori globali, secondo un sondaggio di Bank of America, hanno indicato l’oro come una delle strategie più adottate, segnalando un posizionamento di mercato reattivo alle incertezze macroeconomiche.

Parallelamente, il mercato delle commodity tokenizzate ha superato i 6 miliardi di dollari a febbraio, sospinto anche dal rally del metallo giallo. L’interesse non riguarda più solo la mera replica digitale dell’asset, ma la possibilità di costruire strutture di investimento complesse su oro onchain.

Secondo Cointelegraph, piattaforme come Theo stanno sviluppando veicoli d’investimento da 100 milioni di dollari che collegano stablecoin a rendimento con oro tokenizzato. Il modello operativo tipico prevede l’acquisto di oro tokenizzato, la copertura del rischio prezzo tramite contratti future short e la generazione di ritorni dagli spread nei mercati di finanziamento e derivati, più che dai movimenti direzionali dell’oro.

In questo quadro, iniziative come XAUT Earn rappresentano un passo concreto per espandere i casi d’uso finanziari degli asset reali onchain, trasformando l’oro digitale in uno strumento dinamico, potenzialmente adatto sia a strategie difensive sia a logiche di rendimento.

Prospettive future per oro tokenizzato, RWA e investitori europei

L’evoluzione di prodotti come XAUT Earn apre scenari inediti per investitori europei e italiani, interessati a diversificare oltre strumenti tradizionali pur restando ancorati a un sottostante noto come l’oro.

La convergenza tra RWA, mercati derivati e stablecoin a rendimento potrebbe accelerare la standardizzazione dell’oro tokenizzato nei portafogli multi-asset, soprattutto se supportata da maggiore chiarezza regolamentare e infrastrutture di custodia istituzionale.

Per gli exchange come Bybit, la sfida sarà coniugare trasparenza sulle riserve, gestione del rischio di controparte e comunicazione chiara dei meccanismi di rendimento, elementi decisivi per consolidare fiducia e attrattività presso un pubblico sempre più attento a sicurezza e solidità degli intermediari.

FAQ

Come funziona il rendimento di XAUT Earn su Bybit?

Il rendimento viene generato utilizzando XAUT come collaterale in strategie strutturate, che trasformano l’oro tokenizzato da riserva passiva ad asset produttivo, mantenendo l’ancoraggio al sottostante fisico.

Quali sono i vantaggi rispetto all’oro fisico o agli ETF?

Offre esposizione al prezzo dell’oro con possibilità di reddito passivo, maggiore flessibilità operativa onchain e integrazione con ecosistemi crypto, pur non sostituendo esigenze di custodia fisica tradizionale.

Gli asset real-world tokenizzati sono adatti a investitori retail?

Sì, ma solo se l’investitore comprende rischi di piattaforma, volatilità e struttura del prodotto. È essenziale leggere termini, documentazione tecnica e policy di custodia dell’exchange utilizzato.

La tokenizzazione dell’oro riduce la volatilità dell’investimento?

No, l’oro tokenizzato replica la volatilità del metallo sottostante. Può però migliorare efficienza operativa e strategie di copertura tramite derivati e mercati di finanziamento.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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