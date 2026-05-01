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Ilary Blasi a Pechino Express, messaggio speciale per la figlia Chanel

Ilary Blasi a Pechino Express, messaggio speciale per la figlia Chanel

Il videomessaggio di Ilary Blasi a Chanel a Pechino Express

Nell’ottava puntata di Pechino Express, andata in onda il 30 aprile 2026 su SkyUno, i concorrenti ancora in gara hanno ricevuto videomessaggi da casa.
Fra i momenti più commentati, quello dedicato a Chanel Totti, impegnata nel viaggio con l’amico Filippo Laurino.
A sorprenderla è stata la madre, la conduttrice Ilary Blasi, volto di punta di Mediaset con il Grande Fratello Vip, protagonista di un inedito “sconfinamento” sui canali Sky.

Il videomessaggio, a metà tra sostegno materno e ironia, ha mostrato la dimensione privata di una delle famiglie più esposte della televisione italiana, evidenziando il forte legame tra madre e figlia e rafforzando il racconto cross-mediale dei due brand televisivi rivali.
La reazione emozionata di Chanel Totti ha subito acceso il dibattito social, diventando uno dei passaggi virali della puntata.

In sintesi:

  • Videomessaggio di Ilary Blasi a Chanel Totti nell’ottava puntata di Pechino Express.
  • Inedito crossover televisivo tra Mediaset e Sky attorno alla famiglia Totti-Blasi.
  • Reazione commossa di Chanel, che mostra un lato più emotivo e meno “freddo”.
  • Rapporto madre-figlia paragonato a Una Mamma Per Amica, confermato dalle parole di Chanel.

Il messaggio di Ilary e il significato televisivo del crossover

Nel videomessaggio, Ilary Blasi esordisce con parole di orgoglio verso la figlia: “Volevo dirti che sono molto orgogliosa di te, perché se sono qui a farti questo video significa che stai un pezzo avanti”.
Poi la sprona a non arrendersi: “Mi raccomando, non mollare. Conosco i tuoi limiti, ma conosco anche le tue potenzialità. Questa è un’esperienza unica, che ti ricorderai per sempre”.
Come da tradizione del personaggio, chiude con ironia: “E poi, devo dirti che senza di te tanto male a casa non si sta. Ti mando un bacio Chany, ti amo! Forza, ti amo!”.

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Il filmato commuove Chanel Totti, che si lascia andare: “Ecco la lacrimuccia! Eh niente, a me Pechino Express mi fa piangere. Diciamo che sono diventata un po’ più sensibile qua a Pechino. Speriamo duri tanto, perché è una cosa bella, dato che io sono fredda come il ghiaccio”.
La scena segna un ulteriore tassello nel rapporto tra i due poli televisivi: dopo la presenza di Chanel Totti tra il pubblico del Grande Fratello Vip insieme alla bisnonna, questa volta è il volto Mediaset a “comparire” in un prodotto Sky.

Il legame tra madre e figlia, spesso paragonato alla serie Una Mamma Per Amica, viene confermato anche da una precedente intervista al Corriere della Sera, in cui Chanel dichiarava: “Caratterialmente somiglio totalmente a mamma. Sono rompiscatole come lei: se devo dire qualcosa non mi tengo un cecio in bocca. Papà è di meno parole”.

Identità pubblica di Chanel e ruolo di Ilary nel racconto mediatico

Il videomessaggio di Ilary Blasi arriva in un momento in cui Chanel Totti sta costruendo la propria immagine autonoma, tra social, reality d’avventura e inevitabile peso del cognome.
In una precedente intervista, Chanel aveva sottolineato: “Cerco di non darci peso, ma è vero che essendo figlia di sei etichettata, quindi non è semplice”, aggiungendo come oggi sia più attenta alle persone che la circondano.

La presenza di Ilary a Pechino Express, seppur in video, rafforza il posizionamento della figlia come figura televisiva in grado di muoversi tra più ecosistemi mediatici, non solo all’ombra dei genitori.
Per i broadcaster, questi crossover rappresentano un’occasione per intercettare un pubblico giovane, social e affezionato alla narrazione “famigliare” della casa Totti-Blasi, con contenuti facilmente condivisibili e ad alto potenziale virale.

FAQ

Chi è Chanel Totti e perché partecipa a Pechino Express?

Chanel Totti è la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Partecipa a Pechino Express per vivere un’esperienza autonoma, televisiva e formativa, distinta dall’eco dei genitori famosi.

In quale puntata è apparso il videomessaggio di Ilary Blasi?

Il videomessaggio di Ilary Blasi è andato in onda nell’ottava puntata di Pechino Express, trasmessa su SkyUno il 30 aprile 2026.

Perché si parla di crossover tra Mediaset e Sky nel caso Chanel Totti?

Si parla di crossover perché Chanel Totti è stata vista al Grande Fratello Vip su Mediaset, mentre la madre Ilary è apparsa in video su SkyUno.

Come ha reagito Chanel Totti al videomessaggio della madre?

Chanel ha reagito in modo molto emotivo, si è commossa fino alle lacrime, ammettendo di sentirsi più sensibile rispetto alla sua immagine “fredda”.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Ilary e Chanel?

Questo articolo deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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