Chiara Poggi cartella segreta svelata: cosa nascondeva davvero quel file protetto nel suo pc

Cartella protetta e contenuti sensibili

Chiara Poggi aveva creato una cartella protetta nel suo computer, impostando la password in un momento successivo all’uso iniziale. La scelta, secondo le ricostruzioni investigative, puntava a impedire l’accesso non autorizzato e a preservare materiali ritenuti riservati. Le verifiche tecniche indicano che il blocco non era originario, ma attivato dopo, segno di una consapevole esigenza di tutela.

Gli inquirenti ipotizzano che all’interno fosse conservato un contenuto personale, potenzialmente un video. La natura sensibile dei file, e il cambio delle impostazioni di sicurezza, vengono valutati come indicatori della volontà di restringere la visione. L’attenzione si concentra sul momento in cui il blocco è stato applicato e sul perimetro di chi avrebbe potuto accedere in precedenza.

Secondo le fonti investigative, quel materiale riguarderebbe la giovane e l’allora fidanzato Alberto Stasi. L’analisi forense sta incrociando metadati, cronologie e profili che avrebbero potuto visualizzare i contenuti prima della protezione. L’elemento temporale – tra libera consultazione e successiva cifratura – è ritenuto decisivo per mappare eventuali divulgazioni non autorizzate e ricostruire la catena degli accessi.

Ipotesi sul movente e ruolo del video

Gli investigatori collegano la cartella protetta a un possibile elemento scatenante: un video personale che coinvolgerebbe Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi. La presenza di contenuti intimi, successivamente schermati da password, viene letta come fattore in grado di generare pressioni, timori di diffusione o conflitti tra chi avrebbe potuto visionarli prima del blocco.

La sequenza temporale è centrale: prima accessibilità, poi protezione. In questo intervallo si inserisce l’ipotesi di visioni non autorizzate, con potenziale impatto su relazioni e dinamiche personali. Per i PM, proprio quel file potrebbe fornire una chiave interpretativa sul movente, spiegando reazioni, comportamenti e possibili tentativi di controllo del materiale.

L’analisi si concentra su chi abbia intercettato il contenuto e con quali modalità: consultazioni locali, copie, condivisioni. La difesa delle parti coinvolte contesta deduzioni e nessi causali, ma gli atti indicano che la tutela tardiva dei file costituisce un indizio utile a definire contesto, tempistiche e interessi in gioco.

Sviluppi investigativi e prossime decisioni della procura

Gli accertamenti proseguono su due fronti: tracciamento dei profili che avrebbero visionato i file prima della protezione e verifica dei metadati collegati a accessi, copie e eventuali condivisioni. Gli specialisti stanno correlando log di sistema, cronologie utente e residui di cache per ricostruire la catena di visione e l’arco temporale in cui la cartella era libera.

La priorità investigativa è definire chi, quando e con quali strumenti abbia potuto interagire con il materiale sensibile. La ricomposizione delle finestre di accesso mira a verificare se esistano corrispondenze con comportamenti, spostamenti o comunicazioni di soggetti vicini a Chiara Poggi. Le fonti indicano che l’analisi forense sta isolando indicatori di lettura e possibili duplicazioni.

Nei prossimi mesi la Procura di Pavia valuterà il quadro indiziario per decidere sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio dell’unico indagato per omicidio, Andrea Sempio. La decisione sarà incardinata sugli esiti tecnici e sulle convergenze probatorie tra cronologie digitali e testimonianze. In assenza di riscontri ulteriori, è prevista una stretta sulle consulenze informatiche per cristallizzare tempi e modalità di accesso ai contenuti protetti.

