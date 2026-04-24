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Notte elettronica con Ellen Allien tra club culture e glamour

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Festa della Liberazione, le Marche diventano capitale della movida adriatica

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Nel lungo weekend della Festa della Liberazione, le Marche si trasformano nel fulcro della movida adriatica, tra costa ed entroterra. Dal 24 al 26 aprile, in club, chalet e disco dinner di Civitanova Marche, Numana, Porto Recanati, Sirolo, Marotta, Ancona, Pollenza, Cupra Marittima, Porto Potenza Picena, Fano, Camerano, Porto San Giorgio e San Benedetto del Tronto si alternano closing party invernali, inaugurazioni estive e format tematici. L’obiettivo è consolidare il ruolo del sistema intrattenimento regionale come polo attrattivo per pubblico giovane e turismo del weekend, in competizione diretta con i grandi distretti del divertimento dell’Adriatico.

In sintesi:

  • Weekend del 25 aprile trasforma le Marche in hub della movida adriatica.
  • Closing party invernali e prime anteprime estive tra costa ed entroterra.
  • Ospiti di richiamo: Ellen Allien, Fabrizio Corona, Rexanthony, Rudy Smaila.
  • Format differenziati: dinner show, techno, latino, beach party e karaoke.

Venerdì 24 aprile, la regione accende il prefestivo tra closing party e guest star

Il prefestivo del 24 aprile apre il lungo weekend con una fitta rete di eventi. A Civitanova Marche, La Serra saluta la stagione con il gala di chiusura: dinner show live Pietro Paolacci & Los Otros, guest live Liane, after dinner con Giò Brunetti & Fabrizio Breviglieri, voice Jacopo Lilli.

Nella Riviera del Conero, il Sottovento di Numana propone l’Happy Birthday Mama con ospite speciale Fabrizio Corona, preludio all’On Mood Party di sabato e alla domenica karaoke con Kasino Latino. A Porto Recanati, l’I Am chiude l’inverno con Bresh Italia + Closing Party.

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A Sirolo, il Casacon inaugura il weekend con le Notti Indie – Polaroid Tour insieme a Nicola Pigini, mentre sabato ospita i guest A‑Clark & Vinny e domenica il dj Simone Barbaresi. Il Miu Disco Dinner di Marotta riporta il pubblico nel 2016 con Back to 2016, in attesa del party latino Besame Official di sabato.

Nel capoluogo, il Nyx Club di Ancona ospita Move It con special guest Payano, per poi virare sabato sulla Timbalada guidata da Fabrizio Fattori.

Nel maceratese, l’Azure Club di Casette Verdini a Pollenza schiera la leggenda techno Rexanthony per la serata Savage con Emiliano Effe. A Cupra Marittima, il BB propone l’Emergenza Party con cena spettacolo di Antonio Lo Cascio. Alla Cipolla d’Oro di Porto Potenza Picena spazio al prefestivo Cepaloca.

Sabato 25 aprile e il ruolo strategico della movida per turismo e brand Marche

Il 25 aprile consolida il posizionamento delle Marche come destinazione di intrattenimento strutturato. A Civitanova Marche, lo Shada Club celebra il Liberation Day: pranzo spettacolo dalle 12 con Rudy Smaila live e, a seguire, club party Shake Hit. Il Brahma archivia la stagione con il suo Big Closing Party, mentre il Donoma chiude l’inverno sabato e si riprende la scena domenica con Ya Ice Dilan, in collaborazione con Muchacha, portando in Riviera il fenomeno cubano.

Nel nord della regione, lo Chalet del Mar di Fano lancia la stagione balneare con il Beach Afternoon Party tra pranzo e dj set, replicando domenica con Sunday Lovers. A Camerano, La Plaza celebra la Liberazione fondendo i format Move It e Afrocircus in una maratona ritmica ad alta intensità.

A livello di appeal internazionale, il colpo di rilievo è del Settepuntonove di Porto San Giorgio, che ospita la dj berlinese Ellen Allien, icona globale dell’elettronica e nome di forte richiamo per pubblico specializzato e turismo di nicchia. Nella Riviera delle Palme, il Kontiki di San Benedetto del Tronto punta sul party Bunny, combinando cena spettacolo e disco.

Complessivamente, la programmazione mostra una strategia integrata: differenziazione dei format, valorizzazione dei brand locali, utilizzo di guest nazionali e internazionali come driver di visibilità per il territorio.

Prospettive future: verso una “destinazione notte” Marche strutturata e riconoscibile

Il weekend della Liberazione conferma le Marche come laboratorio competitivo di turismo notturno nell’Adriatico. La concentrazione di closing party, inaugurazioni balneari e booking di livello internazionale indica una maturità organizzativa crescente, utile per attrarre flussi stabili oltre il mero mordi-e-fuggi.

Le prossime settimane saranno determinanti per capire se questa regia diffusa potrà evolvere in una vera “destinazione notte” Marche, riconoscibile nei motori di ricerca e nelle piattaforme di discovery, capace di integrare ospitalità, ristorazione, sicurezza e comunicazione digitale continuativa.

FAQ

Quali sono gli eventi principali del 24 aprile nelle Marche?

Gli appuntamenti chiave sono il closing de La Serra a Civitanova Marche, Bresh Italia all’I Am di Porto Recanati e Savage con Rexanthony all’Azure Club.

Dove si esibisce Ellen Allien nel weekend della Liberazione?

Ellen Allien suona sabato 25 aprile al Settepuntonove di Porto San Giorgio, in un evento orientato al pubblico elettronico internazionale e ai clubber.

Quali locali marchigiani inaugurano la stagione estiva il 25 aprile?

Inaugurano la stagione balneare soprattutto lo Chalet del Mar di Fano con il Beach Afternoon Party e il format Sunday Lovers previsto per la domenica successiva.

In quali club delle Marche ci sono i principali closing party invernali?

I closing party più rilevanti sono a La Serra, Brahma e Donoma di Civitanova Marche, oltre all’I Am di Porto Recanati, che archivia ufficialmente la stagione invernale.

Da quali fonti è stata elaborata questa panoramica sulla movida marchigiana?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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