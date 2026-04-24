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Ibiza Altea rifiuta GFVip e denuncia clima ostile in studio

Ibiza Altea rifiuta GFVip e denuncia clima ostile in studio

Ibiza Altea rompe con il GF Vip: perché diserta lo studio

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Ibiza Altea, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scelto da alcune settimane di non partecipare più alle dirette in studio da Roma. La decisione, maturata dopo l’uscita di Blu Barbara Prezia, è stata spiegata su Instagram nelle sue storie parlate. Secondo la influencer, in questa fase della stagione del reality di Canale 5 non esisterebbe più un ruolo sensato per gli eliminati in parterre e lei si sentirebbe “fuori posto”. Per questo ha annunciato che non tornerà in studio prima di semifinale e finale, privilegiando tempo, lavoro e benessere personale. La presa di posizione, netta nei toni ma senza attacchi diretti alla produzione, apre un fronte di discussione sullo spazio reale concesso agli ex gieffini nel racconto televisivo del format.

In sintesi:

  • Ibiza Altea diserta le dirette del GF Vip dopo l’eliminazione dal gioco.
  • Sui social denuncia un clima che la farebbe sentire “fuori posto” in studio.
  • Ritorno previsto solo per semifinale, finale e party di chiusura.
  • Anche GionnyScandal annuncia assenza fino all’ultima puntata per impegni musicali.

In una storia su Instagram, Ibiza Altea ha spiegato che la scelta di boicottare lo studio non è legata alla presenza di Blu Barbara Prezia, con cui i rapporti sono tesi, ma a una sensazione generale di mancata valorizzazione.
Ha dichiarato di sentirsi in una “stagione sbagliata” e di non voler restare *“dove cercano di farmi sentire fuori posto”*.

Pur precisando di non voler “sputare nel piatto dove ha mangiato”, la ex gieffina ha messo al primo posto la propria serenità, ritenendo inutile affrontare quattro ore di viaggio per “una sola inquadratura”.
Secondo il suo racconto, gli ex concorrenti avrebbero uno spazio limitato e spesso poco narrativo nelle puntate, soprattutto se non vivono vicino a Roma.

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Al momento, la produzione del GF Vip non ha commentato pubblicamente le dichiarazioni, ma la posizione di Ibiza intercetta un malessere diffuso tra alcuni ex inquilini sulle modalità di gestione del parterre.

Dettagli delle critiche e reazioni nel contesto del GF Vip

Ibiza Altea ha chiarito che tornerà in studio solo per le ultime due puntate, quando è previsto anche il party di fine produzione.
Lo farà, ha spiegato, per rispetto del percorso televisivo e per salutare compagni e squadra, ma senza cambiare giudizio sull’attuale impostazione delle dirette.

La influencer ha definito le puntate *“noia, letteralmente noia”*, salvando soltanto la presenza di Selvaggia Lucarelli: *“L’unica cosa interessante è la Lucarelli, perché quando dice qualcosa ti prende comunque”*.
Un riferimento diretto al ruolo dell’opinionista, percepita come elemento di ritmo e conflitto, in un’edizione che sul piano editoriale punta su litigi, dinamiche sentimentali e contrasti forti.

Ibiza Altea non è isolata: anche il cantante GionnyScandal, altro ex concorrente, ha annunciato su X che non presenzierà più alle dirette fino alla finale, motivando la scelta con l’impegno sul nuovo album.
Ha però sottolineato la correttezza degli autori, che continuerebbero a invitarlo nonostante l’auto-eliminazione.

Quali scenari apre il caso Ibiza Altea per il reality

La posizione di Ibiza Altea riporta al centro un nodo cruciale dei reality di lunga durata: come gestire e valorizzare gli ex concorrenti una volta usciti dalla “Casa”.
In termini editoriali, la loro presenza in studio può arricchire il racconto, ma se percepita come puramente ornamentale rischia di generare disaffezione e critiche pubbliche, come in questo caso.

In prospettiva, casi come quello di Ibiza e di GionnyScandal potrebbero spingere la produzione del GF Vip a rivedere tempi, ruoli e spazi dedicati agli eliminati, soprattutto quando vivono lontano dagli studi di Cinecittà. Un riequilibrio tra esigenze televisive, logistiche e riconoscimento del loro contributo sarebbe decisivo anche per l’immagine di affidabilità e rispetto del format verso i propri protagonisti.

FAQ

Perché Ibiza Altea non va più in studio al Grande Fratello Vip?

Ibiza Altea ha dichiarato sui social di sentirsi in una “stagione sbagliata” e “fuori posto”, ritenendo inutile affrontare lunghi viaggi per pochissimo spazio televisivo.

Ibiza Altea tornerà in studio al GF Vip prima della fine?

Sì, ha annunciato che sarà presente solo per semifinale e finale, oltre al party di chiusura, per salutare produzione e compagni d’avventura.

Cosa pensa Ibiza Altea del contenuto delle puntate del GF Vip?

Ibiza Altea ha definito le puntate “noia, letteralmente noia”, salvando unicamente gli interventi dell’opinionista Selvaggia Lucarelli, considerati più coinvolgenti e argomentati.

Perché anche GionnyScandal ha deciso di non presenziare più in studio?

GionnyScandal ha spiegato su X che sta lavorando al nuovo album, non riuscendo a conciliare impegni musicali e partecipazione alle dirette.

Qual è la fonte originale delle informazioni su Ibiza Altea e il GF Vip?

Le informazioni sono frutto di una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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