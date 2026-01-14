Galaxy S26 Ultra: prestazioni sorprendenti su Geekbench, Snapdragon 8 Elite Gen 5 con clock differenziati conquista
Indice dei Contenuti:
Dettagli hardware e codici modello
Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 compaiono nel database di Geekbench a ridosso dell’evento atteso il 25 febbraio a San Francisco. Le nuove tracce si sommano alle certificazioni recenti, inclusa la TÜV dedicata al modello Plus, che aveva anticipato particolari sulla batteria.
▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI
Gli esemplari rilevati riportano i codici SM-S948 e SM-S942, corrispondenti rispettivamente a Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26. Le schede benchmark delineano i pilastri della piattaforma hardware, evidenziando SoC, memoria e sistema operativo.
Entrambi i dispositivi adottano il Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, riconoscibile anche dalla GPU Adreno 840, confermando l’allineamento della serie su un’unica architettura di base.
Frequenze cpu differenziate tra ultra e base
Le rilevazioni indicano una taratura distinta del Snapdragon 8 Elite Gen 5 sui due modelli, con scelte di clock mirate.
Sul Galaxy S26 Ultra emerge una configurazione leggermente ridotta: due core ad alte prestazioni fissati a 4,19 GHz e sei core a 3,63 GHz, soluzione che privilegia controllo termico ed efficienza.
Il Galaxy S26 mostra invece una spinta opposta: due core portati fino a 4,74 GHz con gli altri sei stabili a 3,63 GHz, impostazione orientata a massimizzare la reattività del modello base.
Rispetto al profilo standard del chip, che prevede due core a 4,61 GHz più sei core a 3,63 GHz, l’Ultra adotta un underclock mirato mentre il base applica un overclock contenuto.
Il quadro suggerisce una strategia di differenziazione prestazionale per scenari d’uso specifici, mantenendo invariata la GPU Adreno 840 e la struttura degli otto core.
Benchmark, ram e tempistiche di lancio
I punteggi emersi dalle prove indicano scarti minimi tra Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26, nonostante le frequenze divergenti, con un profilo prestazionale sostanzialmente allineato.
Entrambi i modelli risultano configurati con 12 GB di RAM, dettaglio che consolida la parità sul fronte multitasking e gestione dei carichi pesanti.
Il software rilevato è Android 16, confermando una base comune per l’intera serie e continuità nell’ecosistema.
Le finestre temporali puntano alla presentazione ufficiale il 25 febbraio, con disponibilità commerciale prevista a marzo, in linea con la roadmap stagionale del brand.
Le apparizioni su Geekbench rafforzano l’ipotesi di ottimizzazioni mirate del processore per distinguere i modelli, più che un incremento lineare delle prestazioni.
FAQ
- Quali differenze emergono dai benchmark?
Scarti contenuti nelle prestazioni complessive tra Ultra e base, nonostante clock differenti.
- Quanta RAM hanno i dispositivi?
Entrambi sono accreditati di 12 GB di RAM.
- Quale versione di Android è prevista?
Le schede indicano Android 16.
- Quando è attesa la presentazione?
Evento programmato per il 25 febbraio.
- Quando iniziano le vendite?
Finestra di lancio commerciale indicata per marzo.
- Qual è la strategia sulle performance?
Ottimizzazioni selettive del SoC per differenziare i modelli più che aumenti uniformi.
- Qual è la fonte delle specifiche preliminari?
I dati provengono dal database di Geekbench, come riportato nelle segnalazioni giornalistiche.