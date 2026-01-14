Galaxy S26 Ultra: prestazioni sorprendenti su Geekbench, Snapdragon 8 Elite Gen 5 con clock differenziati conquista

Dettagli hardware e codici modello

Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26 compaiono nel database di Geekbench a ridosso dell’evento atteso il 25 febbraio a San Francisco. Le nuove tracce si sommano alle certificazioni recenti, inclusa la TÜV dedicata al modello Plus, che aveva anticipato particolari sulla batteria.

Gli esemplari rilevati riportano i codici SM-S948 e SM-S942, corrispondenti rispettivamente a Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26. Le schede benchmark delineano i pilastri della piattaforma hardware, evidenziando SoC, memoria e sistema operativo.

Entrambi i dispositivi adottano il Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, riconoscibile anche dalla GPU Adreno 840, confermando l’allineamento della serie su un’unica architettura di base.

Frequenze cpu differenziate tra ultra e base

Le rilevazioni indicano una taratura distinta del Snapdragon 8 Elite Gen 5 sui due modelli, con scelte di clock mirate.

Sul Galaxy S26 Ultra emerge una configurazione leggermente ridotta: due core ad alte prestazioni fissati a 4,19 GHz e sei core a 3,63 GHz, soluzione che privilegia controllo termico ed efficienza.

Il Galaxy S26 mostra invece una spinta opposta: due core portati fino a 4,74 GHz con gli altri sei stabili a 3,63 GHz, impostazione orientata a massimizzare la reattività del modello base.

Rispetto al profilo standard del chip, che prevede due core a 4,61 GHz più sei core a 3,63 GHz, l’Ultra adotta un underclock mirato mentre il base applica un overclock contenuto.

Il quadro suggerisce una strategia di differenziazione prestazionale per scenari d’uso specifici, mantenendo invariata la GPU Adreno 840 e la struttura degli otto core.

Benchmark, ram e tempistiche di lancio

I punteggi emersi dalle prove indicano scarti minimi tra Galaxy S26 Ultra e Galaxy S26, nonostante le frequenze divergenti, con un profilo prestazionale sostanzialmente allineato.

Entrambi i modelli risultano configurati con 12 GB di RAM, dettaglio che consolida la parità sul fronte multitasking e gestione dei carichi pesanti.

Il software rilevato è Android 16, confermando una base comune per l’intera serie e continuità nell’ecosistema.

Le finestre temporali puntano alla presentazione ufficiale il 25 febbraio, con disponibilità commerciale prevista a marzo, in linea con la roadmap stagionale del brand.

Le apparizioni su Geekbench rafforzano l’ipotesi di ottimizzazioni mirate del processore per distinguere i modelli, più che un incremento lineare delle prestazioni.

FAQ

  • Quali differenze emergono dai benchmark?
    Scarti contenuti nelle prestazioni complessive tra Ultra e base, nonostante clock differenti.
  • Quanta RAM hanno i dispositivi?
    Entrambi sono accreditati di 12 GB di RAM.
  • Quale versione di Android è prevista?
    Le schede indicano Android 16.
  • Quando è attesa la presentazione?
    Evento programmato per il 25 febbraio.
  • Quando iniziano le vendite?
    Finestra di lancio commerciale indicata per marzo.
  • Qual è la strategia sulle performance?
    Ottimizzazioni selettive del SoC per differenziare i modelli più che aumenti uniformi.
  • Qual è la fonte delle specifiche preliminari?
    I dati provengono dal database di Geekbench, come riportato nelle segnalazioni giornalistiche.

