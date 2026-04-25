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Meryl Streep confessa fragilità e timori oltre l’icona di Miranda Priestly

Meryl Streep confessa fragilità e timori oltre l’icona di Miranda Priestly

Il diavolo veste Prada 2, Miranda Priestly torna a sfidare il nuovo mondo

SEGUICI SU DISCOVER

Chi: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci e il regista David Frankel.
Cosa: il sequel Il diavolo veste Prada 2, seguito del cult del 2006.
Dove: tra New York e Milano, con uscita nelle sale italiane distribuita da Walt Disney.
Quando: arrivo al cinema il 29 aprile, a vent’anni dal primo film.
Perché: raccontare come potere, giornalismo e moda affrontano social, intelligenza artificiale e nuove disuguaglianze, seguendo la nuova crisi professionale e personale di Miranda Priestly e il ritorno di Andy Sachs alla redazione di Runway.

In sintesi:

  • Miranda Priestly affronta la perdita di controllo nel nuovo ecosistema digitale e mediatico globale.
  • Andy torna a Runway da reporter d’inchiesta per gestire una tempesta mediatica.
  • La trama esplora crisi del giornalismo, potere dei social, miliardari e diseguaglianze.
  • Il cast originale si confronta con un mondo della moda trasformato da tecnologia e nuovi valori.

Un sequel che aggiorna potere, moda e media ai tempi dei social

A vent’anni da Il diavolo veste Prada, Meryl Streep ritrova Miranda Priestly in una posizione inedita: l’icona definita dal proprio potere deve muoversi in un contesto dove l’autorità editoriale è erosa da social network, algoritmi e miliardari pronti a ridefinire le regole del gioco.
L’azione si sposta tra New York e Milano, dentro un trionfo di glamour firmato da brand del lusso e apparizioni di stilisti come Brunello Cucinelli e Donatella Versace, mentre il magazine Runway è colpito da una crisi reputazionale.

Richiamata da Miranda, Andy Sachs (Anne Hathaway), ormai affermata reporter d’inchiesta, torna alla redazione per gestire la tempesta mediatica. La sua integrità professionale viene messa alla prova: per ambire a un impatto ancora maggiore, dovrà valutare fino a che punto scendere a compromessi.
Accanto a Miranda ritroviamo il fidato art director Nigel (Stanley Tucci), mentre l’ex assistente Emily (Emily Blunt) è approdata a un nuovo ruolo di potere, più spietata, sospesa tra adattamento ai tempi e desiderio di essere riconosciuta come icona proprio da Miranda.

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Il cast si allarga con Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e B.J. Novak, per raccontare un sistema moda e un giornalismo radicalmente cambiati da social media, intelligenza artificiale e pressioni politiche.

Compromessi, identità e futuro del potere culturale

Meryl Streep sottolinea come Miranda resti una custode della bellezza e della cultura: il suo attaccamento al lavoro non riguarda solo il comando, ma la volontà di fare da “curatrice” di ciò che ritiene il meglio delle capacità umane.
Il vero conflitto nasce quando il controllo si incrina e la parola “compromesso”, per lei quasi impronunciabile, diventa inevitabile strategia di sopravvivenza.

Stanley Tucci evidenzia il salto d’epoca: “La società è così differente adesso… il mondo del giornalismo è molto diverso a causa dei social media, dell’intelligenza artificiale e di certi governi”.
Per Anne Hathaway, Andy oggi è più sicura di sé, ma sfidata proprio sui suoi principi: per incidere davvero, fino a dove è lecito spingersi?

Emily Blunt descrive la sua Emily come umanamente “regredita”, ma perfettamente adattata al nuovo ecosistema competitivo, guidata da una profonda aspirazione: essere considerata un’icona, soprattutto da Miranda.
Il film si propone così come termometro del rapporto tra potere culturale, etica e tecnologia, parlando tanto ai fan del primo capitolo quanto a una generazione cresciuta nell’era dei feed.

FAQ

Quando esce Il diavolo veste Prada 2 in Italia?

Il film esce nelle sale italiane il 29 aprile, distribuito da Walt Disney, a vent’anni dal primo capitolo diretto da David Frankel.

Chi torna nel cast principale del sequel di Il diavolo veste Prada?

Ritornano Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, affiancati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu e altri.

Dove è ambientato Il diavolo veste Prada 2?

Il film è ambientato principalmente tra New York e Milano, dentro il sistema moda globale e la redazione del magazine Runway.

Quali temi contemporanei affronta Il diavolo veste Prada 2?

Il film affronta social media, intelligenza artificiale, crisi del giornalismo, ascesa dei miliardari, diseguaglianze e trasformazione del potere nel settore moda.

Da quali fonti è stata elaborata questa notizia sul film?

La notizia deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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