Glu Usa avvertono minaccia crescente americani lascino subito l’Iran ecco cosa sta accadendo ora

Contesto e motivazioni dell’avviso

Dipartimento di Stato USA ha emesso un avviso urgente invitando i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente l’Iran, indicando una situazione di rischio elevato per la sicurezza personale. La raccomandazione riflette un contesto di crescente instabilità operativa sul territorio e l’imprevedibilità di eventi che possono ostacolare assistenza consolare e mobilità.

Le autorità suggeriscono, ove fattibile, il transito via terra verso Armenia o Turchia, considerati corridoi di uscita più accessibili e al momento più affidabili rispetto ad altre opzioni. La priorità è ridurre l’esposizione dei cittadini a possibili interruzioni di servizi critici e a restrizioni improvvise ai movimenti.

L’avviso include un richiamo alla prudenza sulle infrastrutture digitali: interruzioni ricorrenti della rete possono compromettere comunicazioni e coordinamento logistico. Questo contesto rafforza la necessità di predisporre piani autonomi e rapidi di evacuazione, senza confidare su supporto governativo diretto in tempi brevi o in condizioni degradate.

Indicazioni pratiche per la partenza

Pianificare l’uscita da l’Iran privilegiando rotte terrestri verso Armenia o Turchia, predisponendo itinerari alternativi in caso di chiusure improvvise ai valichi. Verificare in anticipo requisiti di frontiera, validità dei documenti e eventuali restrizioni locali al movimento, limitando gli spostamenti a finestre orarie sicure.

Evitare snodi affollati e aggiornare la posizione a contatti fidati prima e dopo ogni tratta. Predisporre liquidità in contanti in valuta locale e dollari, in previsione di possibili indisponibilità dei pagamenti elettronici e dell’operatività bancaria.

Se si viaggia su mezzi privati o a noleggio, garantire autonomia con carburante, scorte essenziali e kit di primo soccorso; su mezzi pubblici, acquistare biglietti flessibili e conservare più prove di prenotazione offline.

Valutare collegamenti stradali secondari che conducano ai principali punti di uscita verso Armenia e Turchia, mantenendo tracce cartografiche offline aggiornate. Preparare un bagaglio essenziale, facilmente trasportabile, con copie fisiche e digitali dei documenti, contatti di emergenza e informazioni consolari.

Coordinare l’uscita con un piano di comunicazione ridondante, includendo orari di check-in prestabiliti e un contatto primario fuori da l’Iran.

Non contare su assistenza diretta del governo statunitense per la logistica immediata; privilegiare soluzioni autonome e tempistiche rapide, adattando la rotta in base all’evoluzione locale e agli aggiornamenti di sicurezza.

Comunicazioni e piani di emergenza

Stabilire un protocollo di contatto ridondante: definire orari di check-in fissi con un referente fuori da l’Iran e un secondo contatto di riserva, condividendo itinerario, tappe e orari stimati. Preparare canali alternativi ai servizi internet, incluse SIM di operatori differenti, messaggistica via SMS e numeri telefonici internazionali memorizzati offline.

Conservare copie cartacee e digitali (su dispositivi non connessi) di passaporto, visti, biglietti e recapiti consolari, insieme a una lista di frasi chiave tradotte per emergenze.

Configurare mappe offline, punti di ritrovo predefiniti e un segnale di allerta convenuto nel caso i contatti digitali fallissero, mantenendo il dispositivo carico con power bank e adattatori multipli.

Attivare un piano d’uscita che non presuma supporto diretto del governo USA: predisporre mezzi alternativi, valutare tempi di percorrenza realistici e margini di manovra in caso di blocchi. Limitare la condivisione pubblica della posizione, adottando comunicazioni discrete e verificate, e aggiornare i contatti solo a tappe concluse.

In presenza di interruzioni di rete, privilegiare telefonia satellitare se disponibile o accesso a reti in prossimità delle frontiere con Armenia e Turchia.

Tenere a portata indirizzi e numeri dei punti di assistenza locali, servizi di emergenza e strutture mediche, annotati anche su supporto fisico impermeabile, con una check-list essenziale per decisioni rapide.

