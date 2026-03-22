Home / EDITORE3 / Italia in sciopero nazionale, disagi per trasporti e scuola: le città coinvolte e gli orari da conoscere

Sciopero nazionale del 27 marzo 2026 tra trasporti, scuola e informazione

Venerdì 27 marzo 2026 l’Italia vivrà una giornata di scioperi che coinvolgeranno trasporti pubblici locali, scuola e giornalisti. Le mobilitazioni, promosse da sigle come Ai Cobas, SISA e FNSI, interesseranno soprattutto le aree metropolitane di Milano, Monza, Brianza e alcune città della Campania, con possibili ripercussioni in tutta Italia. L’astensione dal lavoro si concentra sulle condizioni salariali, sulla tutela del personale precario e sulla richiesta di maggiori investimenti in servizi pubblici essenziali, dall’istruzione all’informazione. Le fasce orarie di interruzione del servizio nei trasporti e le rivendicazioni specifiche del comparto scuola e della stampa rendono la data del 27 marzo cruciale per pendolari, famiglie e cittadini che dipendono quotidianamente da mezzi, lezioni e notizie verificate.

In sintesi:

Sciopero del 27 marzo 2026 nei trasporti locali, nella scuola e nella stampa nazionale.

A Milano e Monza-Brianza forti disagi su rete ATM e NET nelle principali fasce orarie.

e forti disagi su rete e nelle principali fasce orarie. Nel comparto scuola focus su stipendi, precariato, ruolo docente unico e pensionamento anticipato.

I giornalisti FNSI rivendicano rinnovo contrattuale e stop allo sfruttamento dei collaboratori.

Orari dello sciopero, città coinvolte e rivendicazioni dei sindacati

Nel settore dei trasporti, il 27 marzo lo sciopero colpirà in modo rilevante la mobilità locale lombarda e campana. A Milano, il personale del gruppo ATM aderente ad Ai Cobas sciopererà per 24 ore, con servizio a rischio dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 a fine servizio.

Disagi analoghi sono previsti sulla rete NET nell’area di Monza e Brianza, dove le fasce più critiche saranno dalle 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 fino al termine del turno. I pendolari sono invitati a verificare in anticipo orari e corse garantite sui canali ufficiali delle aziende di trasporto locali.

Nel comparto scuola, la sigla SISA concentra le richieste su aumenti retributivi che recuperino il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, sulla creazione di un ruolo unico docente con parità di orario e stipendio dall’infanzia alle superiori e sulla stabilizzazione ope legis di tutti i posti vacanti, inclusi i profili ATA. Le proposte includono anche la riduzione dei costi dei percorsi di specializzazione TFA e un modello di governance che preveda un dirigente scolastico elettivo.

Scuola, pensioni, lingue e sciopero dei giornalisti: le possibili ricadute future

I sindacati della scuola chiedono inoltre l’introduzione dello studio delle lingue araba, russa e cinese nelle superiori, per rafforzare le competenze interculturali degli studenti e allineare l’offerta formativa ai nuovi equilibri geopolitici ed economici globali.

Un altro nodo centrale è il pensionamento volontario dal 2026/27 per il personale con invalidità civile oltre il 67% e almeno 30 anni di servizio, senza vincoli anagrafici, misura ritenuta essenziale per la tutela della salute dei lavoratori più fragili.

Parallelamente, lo sciopero nazionale dei giornalisti indetto dalla FNSI punta i riflettori su un contratto collettivo scaduto da dieci anni e su compensi giudicati “irrisori” per i collaboratori a partita IVA. Gli editori della FIEG replicano definendo l’attuale contratto “gravato da privilegi non più sostenibili”. Lo scontro rischia di incidere sulla qualità dell’informazione, in un contesto in cui la professione giornalistica viene rivendicata come “essenziale per la tenuta democratica del Paese”.

FAQ

Quando si svolge lo sciopero dei trasporti del 27 marzo 2026?

Lo sciopero dei trasporti locali si svolge venerdì 27 marzo 2026 e potrà durare 24 ore, con fasce orarie differenziate per città e aziende.

Quali sono le fasce orarie critiche a Milano e Monza-Brianza?

A Milano servizio a rischio 8:45-15:00 e 18:00-fine servizio. A Monza-Brianza 9:00-11:50 e 14:50-fine turno.

Perché il personale della scuola aderisce allo sciopero nazionale?

Il personale scolastico sciopera principalmente per aumenti salariali, stabilizzazione dei precari, ruolo unico docente e misure su pensionamento anticipato e costi dei percorsi TFA.

Come incide lo sciopero dei giornalisti sui lettori?

Lo sciopero può ridurre l’uscita di quotidiani e aggiornamenti online, ma mira a garantire in futuro condizioni di lavoro più stabili e quindi un’informazione più affidabile.

Qual è la fonte delle informazioni su sciopero trasporti, scuola e stampa?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.